Катерина Москалюк

журналістка, фотограф

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КУЛЬТУРА

"Люди вірять у дива", або Святий Миколай насправді живе в Україні

Катерина Москалюк
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КУЛЬТУРА

"Terra Galicia": несподівана Галичина у фотопроекті Юрка Дячишина

Катерина Москалюк
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КУЛЬТУРА

"Дві кімнати": як Тарас Бичко фотографує дитинство, повсякдення та мрії

Катерина Москалюк
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КУЛЬТУРА

Жива глина. Як народжується гаварецька кераміка

Оксана Левантович, Катерина Москалюк
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Суспільство

"Наскрізь, синіми нитками". Фотопроект про мам та особливих діток

Катерина Москалюк
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КУЛЬТУРА

Еволюція звичок: Що з'ясувала американка Дженіфер Дікінсон, вивчаючи Закарпаття

Катерина Москалюк
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Здоров'я

Територія змін. Як фізичні терапевти допомагають людям знайти втрачені можливості

Катерина Москалюк