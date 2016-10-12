Ребенок ловит покемонов? Реальные и мнимые опасности игры

12.10.2016

Элина Романенко, практикующий психолог, член Международной ассоциации групповой психотерапии и групповых процессов

Мир ловит покемонов. Дети ловят покемонов. Родители, ясное дело, тревожатся о последствиях Pokemon Go и думают, как бы это дело ограничить.

Тревожиться – вообще любимое родительское занятие. Оно и понятно: детей подстерегает множество реальных и мнимых опасностей.

Как отличить?

У меня в детстве отбирали книги, потому что я читала стоя, сидя, питаясь, на ходу и вместо уроков. В это время родители сверстников ворчали: "Сколько можно бегать, сел бы книжку почитал!"

Потом была телеволна – появились детские каналы с мультиками нон-стоп и даже по ночам.

Одновременно в жизнь вошли довольно глупые подростковые журналы.

Еще у детей постоянно дохли тамагочи, и они кормили их прямо во время урока.

И вдруг – вингардиум левиоса! – все отступило на второй план – в мир вошел Хогвартс. Дети вернулись к книгам и уткнулись в них носом почти на десятилетие.

Что же родители?

Встревожились. Не знаю, что бы они хотели, чтобы читали их дети, но думаю, что любимого писателя их собственного детства Гомера.

Покемоны сносят нам крыши второй раз. Первый – это был мультсериал.

"Ты знаешь, что такое покемоны? Это же карманные дьяволы!" – строго говорила легкомысленной мне молодая спортивная монахиня, заботившаяся о детях в приюте.

Монстры. Не демоны, а монстры. Маленькие, смешные, но сильные. Та самая защита, о которой мечтает всякий ребенок, оказавшийся один на один с не шибко добрым миром.

Я в детстве читала рассказ о волшебной гайке, которую мальчик носил в кармашке, чтобы всех победить. И о трех бананах, защищающих от злой колдуньи. Дело вкуса, конечно, но по-моему, теплый пушистый Пикачу приятнее.

Потом покемонов более-менее призабыли – и вот. Мир ловит покемонов. Взрослые и дети бегают по историческим местам (производители предусмотрели развивающую сторону) и туристическим приманкам (коммерция тоже не спит) и ловят в реале виртуальных персонажей.

Это хорошо или плохо? Это для детей вообще как?

Давайте попробуем принять, что любой предмет становится хорошим или плохим только в тот момент, когда мы его используем, и в зависимости от того, как именно мы его используем.

Что хорошего я вижу в ловле покемонов?

Движение на свежем воздухе. Дети жиреют, в том числе и мозгами. Не без родительской помощи, между прочим. Отвести на развивалку или на час в спортзал гораздо проще, чем продумывать безопасные условия детской активности в современном мире, а уж тем более принимать участие в этой активности самим.

Развивающий компонент. Он действительно заложен, и в погоне за монстриками дети волей-неволей учатся ориентироваться в окружающем мире, да еще и запоминают достопримечательности.

Снятие прессинга. Наши дети, росшие очень мирными и доброжелательными, в один момент оказались перед лицом ужаса, утрат и лишений войны. Они понимают в происходящем гораздо больше, чем кажется их родителям. Им действительно нужна разрядка. И сказка тоже нужна. И мечта о защите – особенно.

Объединяющее увлечение. Конечно, покемоновые гаджеты – это статья расхода, но, между прочим, не кошмарная. Меж тем у ребенка образованного, развитого здесь есть немалые шансы проявить свои способности и знания, то есть заработать авторитет не кулаком и не безумным богатством родителей.

Адаптация к современности. Есть впечатление, что наш мир бумажных книг и прыгания в резиночки (тоже ведь интеллектуальная забава, не правда ли?) если не уходит в небытие, то очень сильно потеснился. И лучше бы детям ориентироваться в настоящем, приобрести навыки и некоторый иммунитет к опасностям, потому что они тоже есть.

Сейчас немного поговорим и об опасностях.

Важно понимать, что ловля покемонов – занятие не для самых маленьких. Не знаю, поставили ли производители на игрушку ограничение 13+. Во всяком случае, собирались.

С точки зрения психики, есть определенная непредсказуемость в смешении реала с виртуалом. Мы уже сталкивались с этим в истории с тамагочи. Маленькие дети не в силах были понять, что живая кошка или хомячок гибнут безвозвратно, и это стало источником гибели животных и тяжелых душевных травм у детей.

Сейчас смешение еще ярче, и оно совершенно точно даст побочные эффекты на развитие личности. То есть ребенку лучше, все-таки, дорасти до того возраста, когда сказка уже не может целиком занять место были.

Существует также физическая опасность двух видов.

Первая – на поверхности. Уткнувшийся носом в гаджет ребенок склонен шагать в столб или под машину. С книжками, кстати, было то же самое, но они хоть не звали идти куда попало в реальном времени.

Вторая – менее явная. Любое детское коллективное увлечение, будь то игровая площадка, фургончик с мороженым или соцсеть, требуют особой охраны, так как дети там собраны вместе, расслаблены и доверчивы. Гаджет ребенка виден всем, кто в игре, а чтобы войти в нее, хорошим человеком быть не обязательно. Это значит, что приманить ребенка особо ценным монстриком можно куда угодно. И так же легко где угодно его найти.

Это тоже уже проходили: сеть пестрит предупреждениями о том, что не нужно орать на весь мир о своем местоположении, планах, покупках, билетах и номерах карточек.

Увлеченных детей остановить этими предупреждениями почти нереально. Фиксация на теме. Любое увлечение может перерасти в зацикленность, особенно у заброшенных или законтролированных детей – обе категории в группе риска.

Здоровье. Глаза от гаджетов, все-таки, портятся, а светящийся экран – еще и источник перевозбуждения психики.

И любимый вопрос: что делать? Разрешать? Запрещать? Бояться?

Однозначного ответа, конечно, не существует.

Я бы не стала ни запрещать, ни бояться.

Предупредила бы детей об опасности со стороны транспорта, легкопадательных и трудновылезаемых мест и недобрых взрослых/старших, но знала бы, что это сработает не до конца.

Возможно, купила бы ребенку отдельный гаджет именно для покемонов, чтобы данные не были привязаны к его основному телефону.

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Установила бы приоритеты: когда уроки, когда живой диалог с бабушкой, а когда покемоны. Постаралась бы сделать их привлекательными, чтобы не подталкивать ребенка ко лжи.

А главное – к увлечению своих детей отнеслась бы с тем уважением, с каким требую относиться к своим собственным увлечениям, независимо от их полезности и привлекательности для ближних.

Чтобы быть в курсе, надевала бы удобную одежду, выбирала место и время и отправлялась на охоту вместе. Так родители смогут и о безопасности позаботиться, и подарить юному поколению немного интересных и полезных знаний об окружающем мире. И сами поразвиваться, чего уж там. Не говоря уже о том, что родители "в теме" сильно поднимают детский рейтинг в кругу друзей.

И, конечно, помнила бы: у ребенка, выросшего в любви, внимании, взаимном уважении и разумном сочетании свободы и контроля, а главное, видящего перед собой добрый пример того, что родители не говорят, но делают, довольно мало шансов подпасть под чье-то влияние настолько сильно, что это сможет разрушить его жизнь.

Элина Романенко, практикующий психолог, член Международной ассоциации групповой психотерапии и групповых процессов