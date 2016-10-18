"Я боюсь летать на Родину" и другие приключения украинского предпринимателя с инвалидностью

18.10.2016

Яна Деменко, предприниматель, со-основатель компании по внедрению современных технологий управления, специалист в сфере внедрения изменений, для УП.Жизнь

Люди с ограниченной мобильностью, как сейчас корректно их принято называть. На улицах украинских городов, в ресторанах, парках, кинотеатрах и на концертах – мы их не видим.

"Нет денег, нет государственной поддержки, в стране война", – и еще сотня причин по которым они заперты в своих квартирах.

Но что если разделить эту ответственность с государством и задуматься, что каждый из нас может сделать для улучшения ситуации?

Как один из этих, невидимых в украинских реалиях, людей, которая была вынуждена, фактически, сбежать в более комфортные для себя условия, предлагаю несколько идей, подсмотренных в Европе и проверенных на себе.

Три года назад мой отец перенес инсульт. Два мучительных месяца в больнице, осложнения, ампутация ноги, инвалидное кресло. Папа всегда был очень активным человеком, представить его стереотипным советским мужем с животом перед телевизором было невозможно.

Сотня разнообразных хобби, спорт, рыбалка, походы. В прошлой работе авиационного инженера – патенты и статус почетного изобретателя СССР.

И вдруг, – инвалидное кресло. Мои родители живут на первом этаже многоэтажки в одном из спальных районов Запорожья.

Первый этаж – уже неплохо, но между квартирой и улицей – 6 адских ступенек, а за ними: абсолютно неприспособленный двор без единого пандуса. За последующие два года папа покинул квартиру только один раз. Увы, в гробу...

Но не только в ступеньках дело. Мы, как семья, были готовы оборудовать подъезд за свой счет и даже как-то организовать дворовую территорию не дожидаясь участия коммунальных служб или соседей, однако столкнулись еще с рядом проблем: психологических и социальных. О них, чуть подробнее, ниже.

Проблема 1: Стыд и социальная реакция на внешний вид человека с инвалидностью

Я помню это ощущение. После своей операции на мозге, у меня была гладко выбрита голова.

На голове красовался большой шрам, порядка 6 см в диаметре, щедро замазанный абсолютно несмываемой зеленкой.

Прятать свою лысую голову под париком я не собиралась, шарфы и шляпы доставляли много неудобств ибо начиналось лето и в этом всем было очень жарко.

Сидеть запертой дома я также не собиралась: походы в бассейн, на йогу, встречи с друзьями в кафе работали на мое восстановление куда лучше прописанных врачами лекарств.

Но эти взгляды со стороны окружающих!

Меня рассматривали со всех сторон: для кого-то это было банальное любопытство, но по собственным ощущениям, эти взгляды чаще кричали: "Эй, мы здесь едим и нам неприятно видеть твои шрамы! Сиди дома, лечись!"

Я не осуждаю окружение: такая реакция чаще продиктована собственными страхами, чем отношением к конкретному человеку.

Да и мне, на тот момент, было все равно, что думает окружение. Но многим людям с инвалидностью отнюдь не все равно, для многих пресловутое "что люди скажут", – это то, что держит их дома.

Что можно сделать?

1) Поздоровайтесь и улыбнитесь. Даже если вы не можете остановить свое любопытство и встретились глазами с этим человеком: поздоровайтесь и улыбнитесь.

Даже если до конца дня он/она будет судорожно вспоминать откуда вас знает, у человека не останется этого противного осадка социального неприятия.

Хотим жить "как в Европе"? Давайте начинать с малого – улыбаться незнакомым нам людям. Просто так.

Проблема 2: Сложность в принятии своего нового статуса

Представьте себе ситуацию: еще вчера вы бегали по утрам и стояли в йоговских ассанах, а сегодня в ваших руках костыли и вы ходите со скоростью улитки или того хуже, сидите в инвалидном кресле.

Принятие своего нового статуса для человека с инвалидностью – это первый и крайне важный шаг в выздоровлении, если надежды есть; если же ситуация необратима – это первый шаг в восстановлении эмоционального баланса и внутренней свободы.

И то и другое необходимо для полноценной и счастливой жизни.

Что можно сделать?

Комплимент!

Однажды мы решили съездить с мужем в Лурдес (Франция). Это священное место для всех католиков и к расположенным в нем источникам ездят за чудесами исцеления.

Территория городка совсем небольшая, но мне перемещаться по ней с тростью было крайне сложно, поэтому мы воспользовались местной услугой и взяли в бесплатную аренду инвалидное кресло.

Мне 37, я ощущаю себя молодой и достаточно самоуверенной, но то утро перенести было совершенно невозможно. На гормональной терапии мое лицо опухло, а абсолютно новое переживание нахождения в инвалидном кресле, добавляло и без того раздутых страхов о своем будущем.

Мы въехали в холл отеля, чтобы позавтракать. Муж подал мне руку, я выбралась из кресла, оперлась на свою трость и была готова "хромать" в ресторан, пока он складывал и отдавал портье кресло на хранение.

– Какое прекрасное на вас платье! Вы, наверное, здесь в свадебном путешествии? – ко мне обратилась дама лет 65.

– Нет, нет, просто туристы, спасибо вам огромное за комплимент!

Дама оказалась из Ирландии и узнав, что я из Украины, со словами "ах, знаю!" начала расплываться в комплиментах ко всем украинкам.

Мое утро было спасено, а лицо... при детальном рассмотрении перестало казаться таким уж опухшим.

Проблема 3: Отсутствие инфраструктуры

По роду своей профессиональной деятельности, последние 7 лет я много перемещаюсь по странам Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, а будучи замужем за гражданином Испании и имея бизнес-партнеров в Нидерландах, провожу значительное количество времени и в Западной Европе.

Так вот, в последнее время, когда ситуация с моим здоровьем начала выходить из-под контроля, я панически боюсь поездок в Украину.

Ладно, сам перелет мы как-то осилим: авиакомпании, обычно, проявляют заботу о пассажирах подобных мне.

Но что делать на месте?

Мой топ-лист для самоиронии и персонального ужаса составляют два вида объектов:

1) подземные переходы. Скользкие гранитные ступеньки во время дождя или заморозка – это просто "мечта" для любого человека, ограниченного в своем передвижении.

Наша прекрасная паралимпийская сборная не один раз подтверждала свой статус одной из сильнейших в мире, а я не удивляюсь и часто иронизирую, что один раз пересечь Крещатик в Киеве на инвалидном кресле, и медаль на олимпиаде больше не покажется вам чем-то невозможным...

Иногда кажется, что наши спортсмены достигают таких высот не благодаря, а вопреки!

2) общественные туалеты. С некоторых пор у меня выработалась привычка: прежде чем посетить общественное заведение, я интересуюсь, что у них с туалетами и где они расположены.

Моя последняя поездка к семье в Запорожье сорвалась на мысли: "А вдруг мне захочется в туалет в аэропорту Запорожья?"

Дело в том, что туалет на его территории "турецкого типа" (без унитаза, отверстием в полу). Вам может быть смешно, но я даже во времена занятий йогой не могла бы справить нужду приседая на такой скользкий туалет на одной ноге без единого поручня поблизости!

Ярко представив эту картину в моем нынешнем состоянии, поездку пришлось отменить, а билеты сдать.

Да, инфраструктура не появится за одну ночь, здесь нужны структурные изменения на национальном уровне.

Но что можем сделать мы с вами?

1) Поддержать акции и деятельность общественных инициатив, которые занимаются защитой прав людей с инвалидностью и ограниченной мобильностью.

Вы не поверите, но часто эти инициативы не продвигаются, потому что "электорат не проявляет своей заинтересованности".

Электорат – это мы с вами. И да, приходить на акции, подписывать петиции и даже делиться подобными новостями в социальных сетях, – все это работает и все это важно делать.

2) Паркуя свое транспортное средство, думать о людях с ограниченной мобильностью.

Это же касается и пешеходных зон. Разочарую тех, кто думает, что "герои парковки" живут только в Украине. В Европе я их тоже вижу, только здесь для таких "героев" предусмотрен существенный штраф (от 200 евро и выше – до транспортировки на штраф-площадку).

Проблема 4: Неучастие локального бизнеса в улучшении ситуации

Недавно в ленте промелькнула просьба неизвестного мне земляка из Запорожья: "Друзья, помогите найти хорошего невролога для моей бабушки... Мы наблюдались с ней у хорошего специалиста в частной клинике ХХХ, но его кабинет находится на 3 этаже без лифта, а бабушкино состояние больше не позволяет преодолеть такое количество ступенек".

Клиенты невролога очень часто ограничены в передвижении – ибо речь идет о параличах, парестезиях, грыжах, смещениях позвоночных дисков, а также "болезнях пожилых людей", таких как синдром Альцгеймера, к примеру.

Моей первой реакцией было: "Коллеги-предпрниматели, вы в своем уме? Кабинет невролога на 3 этаже без лифта?!"

Что можно сделать?

1) Актуализировать/помочь осознать проблему.

Тот факт, что мы не видим участия локального бизнеса в улучшении ситуации, отнюдь не говорит о том, что бизнес не хочет в этом участвовать. Они попросту могут не осознавать проблему.

Пару лет назад, по роду своей профессиональной деятельности я проживала в Грузии. В одном из своих любимых тбилисских кафе я обратила внимание на небольшую незаметную ступеньку.

Она находилась посредине кафе по дороге из туалета в зал, и через нее регулярно кто-то спотыкался и падал. Я не любитель жалобных книг, поэтому я позвала менеджера кафе, чтобы пообщаться.

Без претензии и обвинения, я рассказала, что сама не раз "почти падала" с этой ступеньки и предложила несколько вариантов маркировки для предотвращения увечий.

Скажу честно, несмотря на мои усилия быть максимально ненавязчивой и учтивой, менеджер выглядела раздраженной, а я была уверенна, что они ничего не сделают по этому поводу.

Каково было мое удивление, когда спустя 2 недели я нашла небольшой деревянный пандус пристроенный к этой ступеньке! С нее больше никто не падал!

2) Показать выгоду.

Когда я бываю на родине своего мужа (город Сарагоса, Испания), мы с ним частые завсегдатаи одного местного кафе. Нет, они не варят какой-то особенный кофе и не готовят исключительных блюд, просто их отношение к клиенту – особенное.

Вход, двери, пространство и туалеты приспособлены для маломобильных.

Поэтому здесь я часто вижу людей с разной степенью инвалидности.

Вчера рядом с нами пили кофе пара глухонемых девушек, а несколько недель назад я видела здесь парня без обеих рук (судя по всему, родовая травма) со своим другом. Как часто вы видите таких клиентов в заведениях общественного питания в Украине?

Бизнес реагирует на спрос и выгоду. Это важно помнить. Мы с вами можем посопутствовать созданию такого спроса и демонстрации потенциальной выгоды.

"Вы знаете, я очень люблю бывать в вашем ресторане и уже несколько лет являюсь вашим постоянным клиентом. Мой друг только что вернулся с фронта и я бы хотел его пригласить к вам, но он в инвалидном кресле, а у входа в ваш ресторан совсем нет пандуса ... Планировали ли вы как-то решать эту проблему?", – можно начать с такой невинной лжи в сторону администрации ресторана/кафе.

А если в вашем окружении есть человек с инвалидностью, просто уговорите его/ее на поход в общественное место: парк, ресторан, театр.

Чем больше нас, людей с инвалидностью, будет на виду, тем быстрее бизнес присоединится к созданию соответствующих условий.

3) Сказать спасибо тем, кто уже об этом заботится.

Таких примеров в Украине пока, увы, мало, но они есть! Можно найти и пандусы и приспособленные туалеты. Даже если предпринятые шаги малы и незначительны, давайте скажем тем, кто о них подумал, спасибо.

Книги жалоб можно использовать и для благодарностей. Ваши перепосты в социальных сетях с фотографиями по-прежнему, работают!

И вот еще один репост на фейсбуке привлек мое внимание пару дней назад: "Все, расширенное меню и пеленальные столики окончательно превратили меня из многолетнего клиента YYY в клиента XXX. Вот так рождение ребенка влияет на потребительские привычки. Маркетологи, делайте выводы"

Я вот тоже, как клиент, часто выбираю социально-ориентированный бизнес. А вы?

Яна Деменко, предприниматель, со-основатель компании по внедрению современных технологий управления, специалист в сфере внедрения изменений