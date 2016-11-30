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Плагіат Ніколаєнка. Екс-міністр і керівник спецради, що присудила ступінь дружині Кириленка, – теж крадій текстів

Версія для друку Коментарі 9
30.11.2016
Тетяна Пархоменко, доктор філософських наук, професор

20-21 жовтня 2016 року відбулися вибори в Національній академії педагогічних наук України.

Серед тих, кого було обрано дійсними членами і членами-кореспондентами НАПНУ, – тесть віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка Михайло Мартинюк та ректор Національного університету біоресурсів і природокористування Станіслав Ніколаєнко, який нарешті приєднав до свого звання академіка Російської академії освіти й звання члена-кореспондента вітчизняної академії пед.наук.

Нагадаємо, що Ніколаєнко також є головою вченої спецради Д 26.004.18, яка спочатку присудила науковий ступінь доктора пед.наук дружині віце-прем'єра України, а потім зберегла Катерині Кириленко цей ступінь, доклавши чимало зусиль, аби заплющити очі на масштабний плагіат в її докторській дисертації, монографії, авторефераті, підручнику, чотирьох посібниках і низці статей.

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Докторська дисертація Катерини Кириленко і відвертий плагіат

Обрання Станіслава Ніколаєнка членом-кореспондентом НАПНУ – а цей статус гарантує довічні доплати від держави – теж стало можливим завдячуючи плагіату.

У 2008 році Ніколаєнко видає монографію "Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України", а у червні наступного 2009 року захищає цю ж монографію як докторську дисертацію.

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Серед офіційних опонентів – ректор Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Іван Прокопенко. Цікава деталь: після того, як "експерти" очолюваної ним вченої спецради дійшли висновку лише про 1,4 відсотка "тотожностей" в дисертації Катерини Кириленко, Прокопенко отримав нагороду – орден "За заслуги" І ступеню".

Навіть поверхневий перегляд монографії, вона ж докторська дисертація, Ніколаєнка дозволяє виявити чимало запозичень як з українських, так і зарубіжних авторів без посилань на них.

Тобто, особа (Станіслав Ніколаєнко), яка не є автором цих текстів, оприлюднила їх під своїм іменем, що кваліфікується 50-ю статтею закону "Про авторське право та суміжні права" як плагіат.

Так, текст на сторінках 213-221 – повністю переписаний зі статті російських авторів Сластьоніна і Руденка "О современных подходах к подготовке учителя", яку надруковано в журналі "Педагог" №1 за 1996 рік. Жодних посилань під цим текстом на справжніх авторів в монографії пана Ніколаєнка.

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Текст переписаний не механічно: там, де в оригіналі йшлося про Росію, в монографії завбачливе замінено на Україну 

На сторінках 311-318 – текст статті російського науковця Трофимова "Зарубежные подходы к инвестициям в человеческий капитал: инновации в образовании", надрукованої у журнали "Инновации" №10 (97) за листопад-2016.

Посилань знову немає.

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А ось доповідь А.Ю.Іванченка з Національного фармацевтичного університету на Міжнародній науково-практичній конференції у квітні 2008 року в Харкові – знову ж таки, без будь-яких посилань – повністю розмістилась на сторінках 211-212 монографії (вона ж докторська дисертація) Ніколаєнка.

Не залишилися поза увагою дисертанта й західні автори.

На сторінках 201-203 без посилань на автора розміщено текст доповіді Джеймса Келлі "Роль образования и подготовки учителей в удовлетворении индивидуальных, общественных и экономических нужд" на Міжнародній конференції у грудні-1998 у Будапешті.

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Втім, не тільки статтям та доповідям "пощастило" прикрасити монографію/дисертацію екс-міністра освіти і науки. 

На сторінках 204-211 текст захищеної в 2004 році у Москві дисертації російського доктора пед.наук Кравцової "Совершенствование системы подготовки будущих учителей в области информационных и коммуникационных технологий в условиях модернизации образования: на материале зарубежных исследований". 

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Розділи "Актуальность исследования" и "Гипотеза исследования" російської дисертації майже повністю оприлюднено в монографії українського екс-міністра під іменем "особи, яка не є їх автором"

Наступні приклади плагіату в монографії Ніколаєнка одразу дають відчути міністерське минуле її автора.

На 286-й сторінці – фрагмент статті "Школа не може стояти осторонь формування духовного світу дітей та молоді" Павла Полянського.

На час цієї публікації у журналі "Національна безпека і оборона" №8-2005, Полянський, як директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти, знаходився у прямому підпорядкуванні пана Ніколаєнка.

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Посилань на "підлеглого" в монографії/докторській дисертації Ніколаєнка – звісно ж, немає

Тим більш нема чого було посилатися на статті й навіть інтерв'ю ректорів.

Тому на сторінках 164-166 монографії – текст інтерв'ю ректора Національного технічного університету "Харківський політехнічний університет" Леоніда Товажнянського, яке було надруковано у газеті "Політехнік" №22-23 цього ВНЗ 14 жовтня 2004 року.

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Від свого імені Ніколаєнко подав не лише все, що сказав кореспонденту цієї газети ректор НТУ "ХПІ", – а й навіть запитання самого інтерв'юера

Ректор іншого Національного технічного університету – "Київського політехнічного інституту" – Михайло Згуровський у газеті "Дзеркало тижня" №34 від 2 вересня 2005 року надрукував статтю "Шлях до інформаційного суспільства – від Женеви до Тунісу".

Без жодних посилань на Згуровського, величезні фрагменти цієї статті поповнили текст монографії Ніколаєнка на сторінках 163-164 та 195-197.

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Втім, екс-міністр МОН вважав зайвим посилатися на авторство не тільки колишніх підлеглих, але й на колишнього керівника.

Так на сторінках 180-181, 281, 292, 295-299, 302-303 Ніколаєнко під своїм іменем подає більше половини публікації авторства тодішнього першого віце-прем'єр-міністра України Анатолія Кінаха "Стан та перспективи професійного розвитку трудового потенціалу України", надрукованої у журналі "Вища школа" № 2 за 2005 рік.

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Ще однією родзинкою "міністерського стилю" монографії/дисертації Станіслава Ніколаєнка є пристрасть до використання аналітичних матеріалів.

Щоправда, знов без посилань на їх авторів, навіть якщо прізвища чітко зазначені.

Так, на сторінках 284-293 – фрагменти "Аналитического обозрения" за 2003 рік Центру проблем розвитку освіти Білоруського державного університету.

І хоча автором скопійованих текстів зазначено Л.А.Ященко – посилань ані на автора, ані бодай на це джерело в монографії немає.

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Сторінки 257-278 монографії/дисертації Ніколаєнка відсотків на 99 є "тотожними" тексту з близько тридцяти сторінок "Аналитическо-информационных материалов "Образование"" – доповіді, підготовленої російськими експертами до саміту G8 2006 року у Санкт-Петербурзі.

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Доповідь скопійовано разом із частиною внутрішньотекстових посилань – прийом, яким відзначилась у своїй дисертації й Катерина Кириленко

Як і у випадку з текстами аналітичних матеріалів БГУ, зазначені сторінки монографії Ніколаєнка цікаві тим, що в багатьох місцях замінено слова, котрі ідентифікують російське або білоруське походження тексту – на українські маркери.

Це доводить, що на фальсифікацію екс-міністр освіти і науки йшов цілком свідомо.

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Пан екс-міністр не соромився приписувати собі "проведений аналіз" "особисто" здійснені дослідження, визначення "отримані результати"

Не зупинився новообраний членкор Академії педагогічних наук України від плагіаризму й тоді, коли опублікував на сторінках 166-168 монографії/докторської під своїм іменем фрагменти "Образование в информационном обществе" Сінті Гутман, для видання якого російською мовою було отримано офіційний дозвіл ЮНЕСКО. 

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Отже, пан екс-міністр освіти і науки і чинний ректор НУБіП тепер не тільки через МОН, а й через НАПНУ – буде отримувати доплати з державного бюджету за науковий ступінь доктора пед. наук і звання член-кора, отриманих за плагіат.

Довічна доплата за звання член-кореспондента національної галузевої академії дорівнює 3060 гривень на місяць. 

На тлі цього гасло "Фінансувати науку, без чого в України немає майбутнього" викликає запитання.

Фінансувати ніколаєнок і кириленок, котрі присвоїли собі право уособлювати українську науку?

Фінансувати, аби забезпечити їхнє "краще майбутнє"?

Фінансувати плагіаторів за рахунок вчителів і студентів, лікарів і бібліотекарів? 
КОМЕНТАРІ - 9
Олена Мельник _ 30.11.2016 16:10
Авторка, звісно, молодець, що вивела шахрая на чисту воду. Біда в тім, що серед дисертацій з педагогіки (і кандидатських, і докторських) плагіат містить чи не кожна друга. Чому можуть навчити дітей, такі, прости господи, педагоги? Красти чуже? Це ж ганьба на весь світ!
Що робити? Ніколаєнка - позбавити ступеня доктора і звання академіка. Перевірити на плагіат усіх інших докторів педнаук, що захистилися за останні 10-15 років. Порозганяти ради, на яких захищаються псевдодисертації. Чиновників ВАКу, котрі пропускають навколонаукову халтуру, притягти до відповідальності.
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Ivan Kaidashenko _ 30.11.2016 16:04
Я думаю, що громадськість повинна подякувати Тетяні Пархоменко за її послідовну громадянську позицію та підтримати її зусилля, спрямовану на очищеня нашої науки від бур'яну.

На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,—
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле — то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
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aliquis _ 30.11.2016 15:27
kokakola:
Це Ви сподіваєтеся, що хтось читатиме не публікацію п. Пархоменко, а лише Ваш відгук? Інакше Вашої критики не пояснити.
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kokakola _ 30.11.2016 15:13
Грантоїди розбушувались! Треба згризти чесну людину, яка послідовно відстоювала українську освіту. На п'ятсот сторінок тексту авторка нашкребла 9,5 сторінок т.з. запозичень. І то - на півтора-два рядки!
Якщо автор називає вчених, посилається на них, то який же це плагіат???!!! Гидко читати!
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Mykola Bratiichuk _ 30.11.2016 15:01
Якісь дивні люди! В країні прцвітає рейдерство, офшоризація, корупція ( яка ніколи і не зникала) а вони хочуть порядку в науці. Так не буває. Плагіат в науці- це щось подібне до рейдерства в країні. І якщо рейдерство в країні процвітає, то як його не може бути в науці? Ви хочете щоб в господарстві, де все в говні, був порядок, наприклад, в конторі чи бухгалтерії.
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КОЛОНКИ

Тетяна Пархоменко
Плагіат Ніколаєнка. Екс-міністр і керівник спецради, що присудила ступінь дружині Кириленка, – теж крадій текстів

Пан екс-міністр не соромився приписувати собі "проведений аналіз" "особисто" здійснені дослідження, визначення "отримані результати". Це доводить, що на фальсифікацію екс-міністр освіти і науки йшов цілком свідомо.

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