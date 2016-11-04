Критичне мислення як перепустка на вихід з "русского міра"

04.11.2016

Ірина Клименко, Вікторія Бриндза

Світовий Економічний Форум назвав критичне мислення однією з основних навичок, необхідних для життєзарадності у майбутньому.

Своїми думками щодо значення освіти та критичного мислення діляться експертки Вікторія Бриндза та Ірина Клименко напередодні старту освітнього проекту "Наука повсякденного мислення".

Проект створений на основі одноіменного онлайн-курсу Університету Квінсленда Фондом Випускників України у співпраці з платформою "Прометеус".

Критичне мислення для українського суспільства можна розглядати як перепустку на вхід у розвинений світ і вихід з "русского міра".

Ця самонабута навичка homo postmaidanicus поки ще слабо вловима як для самої постмайданної людини, так і для суспільства, що все ще живе у системі посттоталітарних правил.

Майдан подарував нам досвід спільного міркування, виявлення критичності до себе, зваженості у прийнятті рішень.

Ми набували цих навичок шляхом спроб і помилок, маючи необхідність порозумітися з тими, кого ми не обов’язково знаємо особисто, але з ким прагнемо відстоювати спільні інтереси та принципи.

Історія модерності Європи може бути прочитана як шлях від захоплення стрункими теоріями й начебто однозначними фактами до усвідомлення складності феноменів і процесів.

Від лінійності Ньютона, до відносності Ейнштейна.

Комплексність світу ставить людину перед необхідністю шукати складніші й менш однозначні відповіді, рахуючись при цьому з існуванням інших, не менш легітимних пояснень тих самих питань.

У такій системі мислення зникає місце для абсолютної і єдиної правди, оскільки остання може існувати в ній лише як одна серед можливих перспектив, що на рівні з іншими бореться за себе силою власних аргументів.

На її місці виникають моделі, які черпають з навиків формулювати й відстоювати власну перспективу, вміння зрозуміти позицію іншого, здатність аналізувати й приймати рішення незалежно.

А це в свою чергу уможливлює відповідальність за власні переконання й повагу до переконань інших.

Тоталітарні суспільства унеможливлюють такий плюралістичний і критичний погляд на речі, нав’язуючи "правильні" інтерпретації, які цементують обрані системою наративи, що в свою чергу репродукують саму систему.

У таких суспільствах освіта зорієнтована передусім на відтворення й легітимізацію істин та накопичення ряду знань, які не повинні ставитись під питання.

Починаючи з шкільної соціалізації, спроби критичного чи креативного мислення не лише відкидаються, але й санкціонуються як неприйнятні.

В таких суспільствах домінують звички поведінки й мислення, в яких критика сприймається не як конструктивне переосмислення, а як особиста нелояліність або невігластво.

Знання транслюються насамперед в формі фактів, а осмислення логіки процесів та розуміння можливих шляхів аналізу проблем радше маргіналізується.

В українському посттоталітарному суспільстві є додаткове обтяження для оволодіння критичним мисленням.

На успадковані радянські моделі накладається відсутність правової та соціальної захищеності людини в суспільстві і необхідність будувати власну безпеку на особистісних зв’язках та схвальній думці оточення.

Критикувати і ставити під сумнів страшно, адже це може підважити так старанно вибудувану мережу зв’язків, а отже безпеки.

Відповідні тенденції формуються та закріплюються не в останню чергу в школах та університетах. Ті, кому доводилось порівняти навчання в пострадянських країнах й західних суспільствах, могли спостерігати суттєві відмінності в поведінці учасників навчального процесу.

У західному світі семінарські заняття проходять переважно в формі дискусій, в яких проявляється розвинута культура конструктивних суперечок і критичних питань.

У пострадянських країнах більш імовірними є намагання зчитувати очікування викладача – ставити "правильні" запитання й намацувати "правильні" відповіді.

Такий системний конформізм стримує особистісний розвиток, оскільки звужує ментальний горизонт до відтворення накопичених знань та фактів.

Навички критичного мислення розширюють ментальний горизонт, ускладнюючи таким чином виникнення і домінування авторитаризму.

Для суспільства, яке знаходиться у фазі пострадянської трансформації, критичне мислення можна розглядати як маркер ментальної та ціннісної межі між тоталітарним і демократичним укладом.

В системі освіти цей кордон є особливо важливим, оскільки освіта формує основоположні принципи мислення в процесі соціалізації, вона водночас транслює та (ре)продукує стандарти суспільства, частиною якого є вона сама.

Усвідомлення цих нелінійностей відкриває можливості для формування майбутнього.

Відхід від простих рецептів і "чарівних таблеток" та готовність до складних питань є необхідним елементом змін й передумовою для розвитку, який неодмінно буде тривалим і складним.

Відносність Ейнштейна не є, однак, фінішом розвитку системи сприйняття дійсності. З’являються віртуальні реальності, штучний інтелект, змінюються межі приватності й етики. Із розвитком науки і технологій ми помічаємо, як набуває ваги інформаційна зброя.

Україна зараз проходить крізь ці випробовування на власній території, однак, навіть країни розвинутих демократій ще не придумали, як системно боротися з привабливістю і небезпекою популізму.

Від відносності правди ми переходимо до порядків, що дозволяють собі грати з правдою та логікою як такими. Гібридна війна стала викликом не лише для України, але й для усієї системи міжнародного права.

Пізнаючи, як працює наше сприйняття, ми можемо розуміти, що війна, необхідність виживання спрощують сприйняття світу, зафарбовуючи його в чорний і білий кольори.

Відтак, ми, напевно, не можемо вимагати від тих, хто перебуває в стані тривоги та відчуття перманентної загрози мислити зважено і раціонально.

Однак, більше раціональності і самостійності у прийнятті рішень можна очікувати від тих, хто має хоча б тоненький прошарок безпеки і прагне розширити його і зробити стійкішим, тобто від тих, хто робить зміни на різних рівнях: від ініціативної групи мешканців багатоквартирного будинку до уряду.

Навчаючись порозумінню ми, сучасне українське суспільство, що опинилося в авангарді глобальних викликів, водночас вчимося грати за правилами, розпізнавати ці правила і давати раду з ймовірними зловживаннями, при цьому залишатися людиною і мислити самостійно, приймаючи рішення на основі ваги аргументів, а не лише відчуттів.

Непроста формула для суспільства, в якому безпека тримається на зв’язках між людьми, стосунках і соціальному капіталові.

Але про значення критичного мислення варто розмірковувати і в іншому вимірі – в особистісному.

Йдеться про індивідуальний інтелектуальний розвиток: розуміння й застосування законів логіки, аналітичне осмислення проблем і формування надійних рішень.

Це створює потенціал для іновацій та розвитку людини. Людьми з такими навичками суттєво складніше маніпулювати, оскільки в них розвинута внутрішня система обґрунтованих та аргументованих переконань, базовані на практиках критичного сприйняття та осмислення інформації, а також на розумінні того, як працює людське сприйняття і де людина схильна до хиб.

Саме такі люди найчастіше є відкритими до дискусій і пошуку взаємопорозумінь, так як усвідомлення потреби обґрунтовувати власні переконання перетворює власну позицію на простір, в якому завжди є місце для перспектив і поглядів інших.

Поглянувши на це більш загально, можна припустити, що така модель має потенціал реалізації як загальний ціннісний принцип для суспільного розвитку і формування майбутнього.

Іншими словами – здатність мислити критично і самостійно є необхідною умовою для того, аби вийти з ролі "гвинтика", який нічого не вирішує і стати суб’єктом, що здатен творити майбутнє.

Критичне мислення в особистісному сенсі є в чомусь технічним: воно є навичкою, якої можна навчитись і яку можна практикувати в щоденному житті, докладаючи щоправда чимало зусиль.

Мислення загалом і критичне мислення зокрема можна порівняти з процесом тренування, яке ефективне лише тоді, якщо його не припиняти.

Недостатньо просто один раз змінити кут зору, необхідно призвичаювати себе до форми осмислення реальності, в якій місце для запитань щонайменше таке ж важливе, як і для відповідей.

Допомагає, якщо у вас є діти, адже ви можете вчитися разом, відкрито, без загрози сприймати запитання "чому" і пробувати і себе запитувати "чому я так думаю?"

Здатність оволодіти навичками критичного мислення ймовірно корелюється з віком. Чим сформованішою є людина, тим ймовірніше, що вона вже не буде здатна перевчитися мислити. Однак, вік не є вироком.

На корабель, що прямує у майбутнє потраплять ті, хто розуміє закони логіки і здатен розпізнати маніпуляції свідомістю, хто усвідомлює обмеженість свого сприйняття та здатен ставити під сумнів в першу чергу свою думку.

Ірина Клименко, співзасновниця Фонду Випускників України – неприбуткової організації, створеної українськими випускниками Києво-Могилянської Академії задля розвитку української освіти. Команда Фонду, що працює на волонтерських засадах, запустила краудфандингову освітню платформу, завдяки якій українські випускники по всьому світу зможуть підтримати освітні проекти в Україні.

Пілотною ініціативою Фонду став проект із розвитку критичного мислення – онлайн курс "Наука повсякденного мислення", який реалізується в співпраці з платформою "Прометеус". Це перекладений та озвучений українською мовою відомий онлайн-курсу The Science of Everyday Thinking (Queensland University). Фонд також проведе конкурс серед слухачів, які успішно пройдуть курс та подадуть відео "Змінюймо світ" (заключне завдання курсу). Мета цього проекту надати можливість широкому колу українців, передусім школярам і студентам, покращити свої навички з критичного мислення, що відкривають переспективи для розвитку особистості і всього суспільства.

Вікторія Бриндза – українська соціологиня, що навчалася в Німеччині, викладачка курсу критичне мислення в Українському католицькому університеті, учасниця Несторівської групи, модераторка освітнього проекту "Наука повсякденного мислення" Фонду Випускників України.