Правила інтимної гігієни, або Що не так із жартами про "хвойдарню"

16.12.2016

Ірина Славінська, авторка програм Громадського радіо, колумністка, перекладачка

"Перша Львівська Хвойдарня", як я і сподівалася, виявилася фейком. Це радісна новина – значить, ресторатори не такі безумні, як могло здатися. Але водночас це сумна новина – люди, котрі це придумали, вихваляються своєю ідеєю та її успіхом. Так само можна було би тішитися новині про успішну хлібозаготівлю 1932-1933 року. В чому проблема з "Хвойдарнею"? В тому, що команда з двох чоловіків смішно жартує про секс-роботу, виступаючи зі зверхньої позиції сутенерів. Вони продають голих жінок. В соцмережах це були "лише" картинки. Одна з ілюстрацій на фейсбук-сторінці "Хвойдарні" Ці жарти є мізогінними та сексистськими, хоча й запакованими в обкладинку грайливості.Творці несмішного віртуального проекту пишуть: "Ідея виникла завдяки жарту за столом. "Як би називався дім розпусти у Львові?" – "Перша львівська хвойдарня" – "А давайте реально зробимо і розкрутимо такий заклад?". Тож ми його зробили і розкрутили". Цікаво помислити, чому вони не пожартували про "першу львівську сміттярню", "першу львівську сповідальню", "першу львівську шептицькарню", "першу львівську святого-юрню" чи інші більш політично сміливі речі. Я думаю, відповідь очевидна. Жарти про церкву, чоловіків і політиків одразу набувають резонансу, за них можна отримати в обличчя. Он у Верховній раді навіть закон для протидії домашньому насильству прийняти не змогли нормально – слово "гендер" їх зупинило. А от про "хвойдарню" від депутатів я не пам’ятаю обурених дописів. Якщо забула – нагадайте та діліться лінками в коментах. Чому жартувати про жінок – це смішно? Тому що в дзеркалі сучасної української реальності так можна жартувати скільки завгодно багато, і це не зашкодить твоїй репутації. Ти можеш бути прикольним ІТ-стартапером, і твої принизливі висловлювання про жінок не завадять тобі взяти участь у міжнародному лідерському семінарі. Тобі продовжать потискати руку, роблячи вигляд, що ти пристойна людина. Ти можеш бути юним депутатом міськради та публічно побити жінку, і тобі за це нічого не буде. Ти можеш пожалітися на домагання з боку відомого CEO, і твій пост забанять у Facebook. Сьогодні в Україні саме жінки є найбільш беззахисним об’єктом гумору. Не тільки гумору – дискримінації, ненависті, публічних образ. Так відбувається, тому що бракує суспільної солідарності. Наразі я не можу пригадати солідарних сестринських реакцій на захист одна одної. Те ж саме можу сказати про солідарний у стилі #HeForShe. Солідарність у даному разі можна виявляти по-різному. Поскаржитися на "хвойдарню" адмінам, забанити творців цієї "смішної" містифікації, ніколи не працювати разом, не замовляти реклами, не подавати руки. Уникати з метою гігієни. Ірина Славінська, авторка програм Громадського радіо, спеціально для УП.Культура

antonioost: ваш коментар є таким же прочвом сексизму і дискримінації, як і пост про хвойдарню. Тобто дівчата через нерозбірливе статеве життя стають хвойдами, а хлопці у цьому випадку свою репутацію не втрачають, вони не хвойди? Якісь атавізми Середньовіччя

antonioost _ 16.12.2016 19:05

Oksana Kis:

Oksana Kis:

Прошу вибачення, але таке ваше твердження, як :"Висміювання (іронія, сатира, сарказм) є інструментом символічного приниження і знецінення об'єкта, по відношенню до якого суб'єкт демонструє власну зверхність. " тяжко зрозуміти, оскільки "попахує" сталінщиною, "одобрямс", диктатурою. Коли будь яке висловлювання, висміювання каралося ледь не смертю.

А що, "краща" половина людства мало сміється над "сильною" половиною та її "підколює" якщо не на публіку то в "дівочій" компанії?

Треба дивитися з двох сторін, а не тільки з одної...

А сатира існує з давніх давен... Так, що не ми її започаткували і не нам її викорінювати...

Давайте виступіть відкрито проти Остапа Вишні, Павла Глазового та інших метрів сатири...

Плач нікому не потрібної Ярославни. . Ото напевне і воїнам потрібно ображатися, за то що їх звали скіфсьми бабами.

antonioost _ 16.12.2016 18:44

Ірино. Стаття дуже слушна та нагальна.

Я сам проти дикримінації в любому її прояві, а тим паче що стосується жінок.

Але на проблему треба дивитися глибше. Ніби ніхто не вчився в ВНЗ та не жив в гуртожитках... Дівчата-студентки там "відриваються" на повну, після чого ще й викладають докази своєї "порядності" в інтернет.

Нормальні ж дівчата, щоб не проходити через пекло розпусти винаймають окреме житло. А що робиться по селах та містах? Всі ж зннаємо про це все, але якось мовчимо. Не піднімаємо це питання в обговоренні та не намагаємося виховувати дівчат в правильному руслі - я не мав на увазі "тримати в колючих рукавицях", а також хлопців... Молодь кинута на призволяще... А "сексуальна революція" у нас ніяк не закінчиться. Таке враження, що передається з покоління в покоління.

Звідси напевне і виникла ідея в хлопців.. Я їх не оправдовую, але і не можна засуджувати. Адже був привід для подібного проекту.

Повністю погоджуюся з Авторкою! Висміювання (іронія, сатира, сарказм) є інструментом символічного приниження і знецінення об'єкта, по відношенню до якого суб'єкт демонструє власну зверхність. Саме на цьому принципі засновані спродуковані патріархальною культурою народні казки про "дурну бабу" (про це є окрема стаття харківської дослідниці Вікторії Суковатої). Навіть кухонні жарти на тему торгівлі жінками не роблять нікому честі, а виведені на рівень публічної PR-акції (навіть фіктивної) виглядають огидно і ницо... А ще ж мабуть оті "креативщики" також хочуть жити в сучасній Європі, от тільки мізками своїми застрягли у глухому середньовіччі