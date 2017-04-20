У вас книга в сале, или Почему я не люблю "потешных хохлов"

Несколько дней назад меня пригасили на эфир одного из популярных телеканалов поговорить об украинском книжном рынке.

На смену радости от того, что крупный канал поднимает тему украинской книги, быстро пришла злость.

На первый взгляд, в программе нет ничего необычного – люди шутки шутят, весело и ненавязчиво рассказывают о тенденциях книгоиздания. Казалось бы – все хорошо.

Одна из шуток (якобы смешных) была о том, как сложно читать на украинском, особенно русскоговорящему человеку.

Ладно, отнесусь с пониманием. Я вырос в русскоязычной семье и начал читать на украинском лет в семь.

Но возвращаемся к нашему эфиру. Все бы ничего, если бы ведущий дальше не продолжил шутить (опять якобы смешно). На этот раз о хорошей книге на украинском, мол, она вся в сале, понимаете... И ха-ха-ха.

Знаете, я люблю смеяться над собой. Ильф и Петров – одни из самых почитаемых мной авторов. Вообще люблю сатиру. Порой мне кажется, что любимый вид спорта у моих сотрудников в издательстве – дружеские издевки. Но есть большая разница между шутками в коллективе и высмеиванием книг на украинском языке перед миллионной аудиторией.

Дело в том, что когда зритель видит, что ведущий популярного канала позволяет себе подобные шутки об украинской книге, он думает, что это – норма. А большинство людей, как известно, предпочитают не отличаться от нормы.

Получается следующее. Убивая подобными шутками авторитет и подрывая имидж украинского книгоиздательства, мы попросту отбираем сами у себя и наших детей работу.

Или может это только меня не устраивает то, что херова туча филологов, которых выпускают наши ВУЗы за наши же деньги, едут собирать клубнику или класть гипсокартон в другие страны, потому что в Украине мало работы?

А почему работы мало? Потому что мы сами не верим в себя и в потенциал нашего рынка. Книга в сале, как смешно.

Я хочу читать классные книги на языке страны, в которой я живу. Более того – я эти книги издаю. Потому что не хочу подкармливать чужое государство, которое нарушает международные договоренности. Более того – подтверждает слова Бисмарка о договоре, который стоит меньше бумаги, на которой он написан.

И дело здесь далеко не в языке. Я вижу огромный шанс для создания нового рынка, который имеет потенциал, базируясь на 40-миллионном населении в центре Европы.

Развитие украинского книжного рынка – работа для редакторов, переводчиков, корректоров, дизайнеров и типографий. Все это вместе – вклад в развитие украинской экономики.

Жаль, что до сих пор находятся люди, которые позволяют себе публичные шуточки о книгах и сале. Я зол, очень. Пойду лучше книжку почитаю. Да, на украинском языке.

Антон Мартынов, директор издательства "Наш формат"