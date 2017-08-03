Новий Національний перелік ліків: зміна правил заради пацієнта

Дмитро Алешко партнер ЮФ "Правовий Альянс"
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3 серпня 2017

Ця осінь принесе великі та відчутні зміни для української сфери охорони здоров’я.

З 1 вересня 2017 року заклади і установи охорони здоров'я, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, розпочнуть державні закупівлі тих ліків, які включені до нового Національного переліку основних лікарських засобів.

Для громадян це означає, що доведено ефективні, якісні та безпечні базові (тобто ключові) ліки від усіх захворювань, які за міжнародною методологією були визнані пріоритетними для України, – з початку 2018 року мають надаватися у стаціонарах безкоштовно.

Це означає зменшення витрат "з кишені" та збільшення тривалості та якості життя людей як результат.

Зменшення витрат "з кишені" та збільшення тривалості та якості життя людей як результат. Для збільшення натисніть на світлину

Для держави це означає контрольоване та ефективне використання ресурсів. Це гарантія допомоги більшій кількості громадян та витрачання бюджетних коштів, умовно кажучи, не на вітаміни, а на дійсно першочергово необхідні лікарські засоби.

Для фармацевтичних виробників це означає змогу прогнозувати об’єм споживання ліків і можливість встановити прозорі стосунки із державою.

Це означає перспективи виходу на ринок України нових компаній і збільшення конкуренції.

Для фармацевтичних виробників це означає змогу прогнозувати об’єм споживання ліків. Для збільшення натисніть на світлину

Нагадаю, що формування Національного переліку є невід’ємною частиною національних пріоритетів для боротьби з головними викликами громадському здоров’ю та хворобами, що несуть найбільшу загрозу країні.

Як і будь-яка масштабна реформа, на перших етапах свого запровадження новий Національний перелік викликає багато запитань.

Часто вони трансформуються у тривогу і страх. Це нормально, адже мова йде про ліки, від яких часто залежить життя. Проте не можна дозволити страхові завадити реформі, необхідність якої назрівала роками.

У країні, в якій 69% громадян займаються самолікуванням, в якій 43% госпіталізованих змушені позичати чи продавати майно, щоб покрити витрати на лікування – ми просто не маємо на це права.

Як член команди, яка працювала над новим Національним переліком і гармонізацією нормативної бази нього для його запровадження, я спробую відповісти на  найбільш розповсюджені питання.

Базовий (модельний) перелік ВООЗ був запроваджений у 1977 році.

Він став основою для створення Національних переліків основних лікарських засобіву 156 з 196 країн світу.

Мова йде про ліки, від яких часто залежить життя. Для збільшення натисніть на світлину

Нині Україна перебуває лише на початку шляху. Цей перехід безумовно буде складним, але він є абсолютно необхідним для побудови ефективної, справедливої і прозорої системи охорони здоров’я в нашій країні.

І коли ця система повністю запрацює, то кожна людина, яка опиниться на стаціонарному лікуванні, гарантовано буде забезпечена на 100% основними ліками, які є у Національному переліку.

Дмитро Алешко, партнер ЮФ "Правовий Альянс"
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Дмитро Алешко

Новий Національний перелік ліків: зміна правил заради пацієнта

партнер ЮФ "Правовий Альянс"
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