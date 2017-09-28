Поліція і повії

Андрій Кобилінський колишній патрульний поліцейський м. Києва
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28 вересня 2017

– Хлопці, хто є вільний в районі проспекта Науки, потрібно надати допомогу оперативним співробітникам, – затріскотів в ефірі черговий по Голосієво.

…а в ответ – тишина…(с)

– …потрібно доставити дівчат з салону в райвідділ.

Опа, вечір перестає бути томним. Це ж зовсім інша справа, це вам не наркомана від передоза одупляти.

Такий виклик за шкалою цікавості десь на рівні ДТП з м’яском, тільки тут "м’яско" живе і навіть досить апетитне)

Ефір відразу вибухає:

– Сто сьомий 10 хвилин може бути на місці!

– Сто п’ятий направляється!

– Сто… 

І тут ми такі з Гудзоном обламуємо мрійників:

– Всім відбій, сто восьмий уже на місці.

На той бордель, що сховався в затишній "сталінці" на Стратегічному шосе, періодично приходили виклики небайдужих громадян.

Комусь заважали численні візитери.

Не всім сусідам подобаються відголоски "романтичної музики".

Дехто не розрахував власні сили і "не зміг", а гроші не повертають навіть за 14 днів... 

Щоправда, патрульним там чомусь двері ніколи ніхто не відчиняв.

А опер що, в нього форми немає. Взяв та й провів "контрольну закупку". Поєднав приємне з корисним (жарт).

Заходимо. Ремонт вражає уяву. Таке щось в стилі "під французьких королів". Різьблені меблі, статуетки, будуари, отетовсьо.

Я в таких місцях не бував раніше (чесно!). В голові вже намалювалися гейші в шовкових пеньюарах, які випливають, прошіптуючи "чего изволите, мой господин…", і ще так вклоняються, знаєте, склавши руки на грудях долонями докупи, а потім...

– Гляньте "меню", мужикі, – поліцейський повертає мене до реального світу, посміхаючись.

Заламінований папірець лежить на столику при вході. Щоправда, чаю чи навіть коктейлів там не знайдеш, це дуже незвичне меню.

Те, що ви всі й так знаєте і практикуєте, перераховувати не буду. В око одразу кидається розділ "БДСМ". І що ви думаєте? Ніц не можу второпати. Муміфікація, джампінг, ще якась срань господня. Найдорожче коштує госпожа з виїздом, три з половиною тисячі.

Місце події оглянули, тепер "свідки" так би мовити.

Як я не намагався вловити японські нотки у їх акценті, та реальність виявилась суворою. Усі дівчата були родом від Василькова до Сквири, і мистецтвом хоку зовсім не володіли.

А отже, у мене з’явилось закономірне питання: а чи вправляться вітчизняні гейші з тими "стравами", що перераховані у меню?

Чи вони лише на шляху до високих японських, так би мовити, стандартів?

Але не про це мова. Дівчата свою причетність до древніх професій наразі заперечували. Натомість наполегливо дзвонили якомусь Олексію. 

– Нас тут хотят увезти какие-то люди… Звонить в полицию? Так на их машине и написано "полиция", нас в нее садят…

– Та вмощуйтеся, дівчата, тут недалечко.

– Може ви нас цеє, відпустите…

– Не пощастило вам, ми обоє одружені!

В райвідділі у відповідь на запитання про адресу проживання полилися сльози – "тільки б не взнала мама". Та втішали дівчат не ми – нас уже чекав черговий сімейний дебошир.

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P.S. Прийшовши додому, загуглив все, що зміг пригадати

Муміфікація коротше – це коли тебе замотують в стрейч, лишаючи вільним лише самі здогадуєтесь яке місце. А потім "гейші" роблять з ним шо схочуть.

Бр-р-р!

Інший різновид, коли вже ти сам застречовуєш партнерку як ковбасну нарізку, ну і далі етосамоє...

Але це ще квіточки. За додаткову платню дівчата на тобі можуть пострибати ногами, як на батуті. Весело-весело!

Ну і "вишенька на торті". Спеціальна пропозиція для гурманів: удар по… кхм… Так-так, послуга теж платна.

Коротше, непросте життя ні у збоченців, ні в повій, ні у поліцейських...

Андрій Кобилінський, колишній патрульний поліцейський м. Києва
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