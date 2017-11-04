Вылечи сам себя, или Вклад в реформу здравоохранения может сделать каждый украинец

Я – здоровый человек.

Когда я говорю такое врачам, это их подчас обескураживает.

Некоторые начинают мне доказывать, что в моём возрасте не всё так просто – в организме запускаются процессы старения, а разные органы уже начинают деградировать и атрофироваться.

Отдельные медицинские специалисты пытаются навязать мне уйму лекарств – буквально на ровном месте.

Всё это не имеет никакого значения, если ты сам знаешь и внутренне ощущаешь, что здоров. И можешь это спокойно сказать в глаза другому человеку.

Много ли сегодня таких людей в Украине?

Мне 35 лет, но я чувствую себя намного лучше, чем в 20.

За последние годы мой вес уменьшился почти вдвое – с приблизительно 150 до 80 кг.

У меня сами по себе прошли разные болячки – перестали болеть колени, поясница, глаза, горло, снизилось давление и т. д. Хотя раньше я не мог справиться с ангиной без помощи антибиотиков, а с защемлённым нервом в пояснице – без помощи серии уколов.

Крим-2012, Київ-2017

Сейчас моё тело само преодолевает практически все проблемы со здоровьем – я же стараюсь лишь не мешать ему в этом.

Удивительно, но для преобразования своего тела я не прилагал никаких усилий – всё это было побочным эффектом.

Если я что в себе и менял, то только угол зрения на свою жизнь. Ежесекундная удовлетворённость жизнью, а также страстные и амбициозные планы на будущее – вот надёжный фундамент для любого человека, желающего быть здоровым.

А много ли в нашем обществе людей, которые прямо сейчас могли бы не задумываясь сказать: "Я удовлетворён своей жизнью"?

Очень мало. Если в обществе имеют место постоянные протесты, война, вражда между самыми разными группами украинцев, то какая тут может быть удовлетворённость жизнью? И о каких здравых и полезных планах на будущее может идти речь?

Мы – общество неудовлетворённых и дезориентированных людей. И потому мы обречены на то, что больницы, лекарства и врачи будут играть в нашей жизни огромную и даже определяющую роль.

Я не являюсь дипломированным специалистом в традиционной медицине, равно как и в народной или нетрадиционной её разветвлениях.

Я просто человек, который сам устранил до 90% ситуаций, по которым я раньше неизменно обращался или мог обратиться к врачу или в больницу.

Но именно поэтому я убеждён, что имею право говорить о здоровье, медицине и искусстве врачевания. Просто на том основании, что я вылечил самого себя.

И в этом – мой серьёзный вклад в государственную реформу здравоохранения. Я снизил нагрузку на больницы, я снизил нагрузку на врачей, я снизил потребление лекарств.

А если всё это сделает каждый украинец?

Представьте, что каждый украинец без участия государства и без копейки денег вылечит сам себя – снизит свои болезни и своё потребление лекарств на 80-90%?

Разве это не приведёт к радикальному и даже революционному изменению положения дел в сфере здравоохранения?

Разве это не снизит объём страданий в нашем обществе и не приведёт к гораздо более гармоничной и радостной атмосфере в нём?

Решить огромную часть проблем со своим здоровьем доступно любому желающему – тут не нужно быть светилом в медицине. Хотя изучить придётся немало – равно как и успешно реализовать новые знания в своей жизни.

Искусство быть здоровым по своей сути достаточно простое. Тело в основном не является причиной болезни – как правило, оно лишь отражает реальное состояние внутреннего мира человека. В том числе – его эмоционально-психические проблемы, его мысли, его желания и стремления, его связь со своей духовной природой и т. д.

Да, если человек довёл своё тело до критического состояния, его уже придётся лечить – в том числе при помощи лекарств и специалистов по болезням. Но в конечном итоге такое лечение не даст ответа на вопрос о причинах возникших недугов – оно лишь устранит последствия этих причин.

А сами причины могут быть самыми неожиданными и обескураживающими. Например, напряжённые или плохие отношения с близкими людьми; ненавистная работа или учёба; многолетняя жизнь в стрессовом, сверхстрессовом и неврозном состоянии; частичная или полная нереализованность естественного внутреннего потенциала человека; неверное питание и образ жизни, а также много чего ещё.

И государственная медицина тут бессильная – со всеми этими вещами способен справиться только каждый из нас в отдельности.

Причём начинать можно прямо здесь и сейчас – не дожидаясь масштабных государственных реформ и изобретения всё новых и новых лекарств.

Андрей Уманец, эксперт по коммуникации и работе с информационным пространством, блогер, журналист, специально для УП.Жизнь