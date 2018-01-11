Народження дитини – радість чи три кола бюрократичного пекла?

Протягом перших місяців після народження дитини необхідно отримати:

свідоцтво про народження; зареєструвати дитину за місцем проживання; оформити матеріальну допомогу.

При цьому потрібно подати документи до різних інстанцій у трьох різних формах заяв, заповнюючи одні й ті самі дані про себе і немовля.

За статистикою, кожна з цих дій потребує щонайменше кілька годин.

Якщо перевести це в гроші, то ці "безкоштовні" послуги обійшлися молодим батькам майже у 760 000 грн, а таких сімей тільки у 2017 році було майже 390 000.

Додатковий "бонус" від такого "кола пекла отримання адмінпослуги" – ви будете змушені вибігати десятки кілометрів, оскільки розміщуються державні органи, як правило, далеченько один від одного.

Якщо ж так склалося, що ви орендуєте квартиру, то "забіг" може розтягнутися на сотні кілометрів, оскільки дитина має бути зареєстрована лише за адресою реєстрації місця проживання батьків.

Так, нещодавно моя знайома була змушена їхати з малечею до іншого міста, оскільки при зверненні переплутали місце фактичного проживання батьків із адресою реєстрації місця проживання.

Ця плутанина, неточність та невідповідність у вимогах законодавства не лише створюють нерозуміння та незручності у житті молодої сім’ї, вони фактично створюють умови для уникнення проходження обов’язкових процедур.

Адже, якщо цей процес вимагає багато часу, сил і грошей, то, погодьтеся, простіше потім просто сплатити 51 грн штрафу, ніж реєструвати факт народження чи місце проживання дитини.

Прості речі повинні бути легкодоступними, особливо, коли йдеться про отримання державних послуг, адже ми живемо у світі, де Ілон Маск працює над запуском підземного ліфту для автомобілів, втім, досі змушені неефективно використовувати час і ресурси у державних органах.

ЯК МОЖНА ЗМІНИТИ ЦЮ СИТУАЦІЮ?

Якщо дані про народження дитини однакові і потрібні трьом різним установам, то логічніше зібрати їх один раз та надіслати усім, хто їх потребує.

Саме так це працює у країнах із високим рівнем розвитку, де втілено принцип "дані слідують за людиною протягом життя".

Внесена та збережена в електронному вигляді один раз інформація про людину є доступною для органів влади і повторно її подавати не потрібно.

Так, у Канаді в онлайн режимі батьки подають одну заяву для отримання 4 послуг – в один клік вони отримують: реєстрацію дитини, номер соціального страхування, картку медичного страхування та допомогу при народженні.

У Канаді в онлайн режимі батьки подають одну заяву для отримання 4 послуг

Єдина умова – наявність електронного цифрового підпису у мами чи тата. Аналогічні можливості створено в Австралії, Новій Зеландії та Естонії.

Певні зрушення в Україні вже відбулися: запроваджено можливість оформити свідоцтво про народження і зареєструвати місце проживання у пологовому будинку, а також можна оформити матеріальну допомогу онлайн.

Втім, складність та повторність подачі документів під час оформлення нікуди не зникли.

ЧИ РЕАЛЬНО ВПРОВАДИТИ ПОДАННЯ ОДНІЄЇ ЗАЯВИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТРЬОХ ПОСЛУГ ОДНОЧАСНО?

Так.

І потрібно для цього небагато – передбачити на законодавчому рівні можливість подання батьками однієї заяви "3 в 1": реєстрація народження дитини, реєстрація місця проживання та оформлення допомоги при народженні дитини.

В Україні потрібно передбачити на законодавчому рівні можливість подання батьками

однієї заяви "3 в 1"

Зараз у Верховній Раді розглядається законопроект Кабінету Міністрів №6150 щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Доповнення, підготовлені Офісом реформування адмінпослуг, та підтримані Мінюстом, Мінсоцполітики та МВС до цього проекту, дозволять уявне "3 в 1" зробити реальним.

Закликаємо Верховну Раду підтримати пропозиції Офісу та допомогти батькам заощадити час, сили і нерви під час отримання однієї з найважливіших адміністративних послуг.

Верховній Раді потрібно прийняти лише один проект і це дозволить уявне "3 в 1" зробити реальним

Ірина Калиновська, експерт Офісу реформи адмінпослуг, спеціально для УП.Життя