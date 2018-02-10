Як вступити до американського вишу і вчитися безкоштовно

Єлизавета Щепетильникова старший радник Центру EducationUSA (мережа Державного Департаменту США)
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10 лютого 2018

Українці все активніше їдуть вчитися за кордон.

Якщо мова заходить про точні науки або те, що називається STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics (наука, технології, інженерія та математика) – то найчастіше обирають виші США. Тут аргументом є ресурси американських університетів: лабораторії, в котрих можна проводити наукові дослідження і експерименти; доступ до результатів вже проведених досліджень, баз даних та наукометричних видань.

Також українські абітурієнти дуже цікавляться магістеркою з права, особливо вузько спеціалізованими напрямками – аграрне право, інтелектуальна власність, міжнародний арбітраж. Це в Штатах можна вивчити якісно і глибоко.

Часто в Україні немає відповідної інтересам абітурієнта навчальної програми чи спеціальності.

Для прикладу – я сама закінчувала в США магістерську програму з міжнародної освіти, яких в Україні поки що не існує.

На скільки ж важко вступити на навчання до Америки?

Як вступити до американського вишу і вчитися безкоштовно. Фото HASLOO/Depositphotos

ДУЖЕ ДОРОГО, АЛЕ РЕАЛЬНО

Вища освіта в США є дуже дорогою, навіть самі американці це визнають.

При цьому більшість іноземних студентів, які там навчаються платять з власних коштів.

Водночас система американської вищої освіти заохочує перспективних студентів, які не мають можливості оплатити своє навчання, через різні види фінансової допомоги – financial aid.

Така допомога може бути надана у вигляді стипендії – scholarship чи fellowship або ж передбачає можливість працевлаштування в університеті – assistanship.

Кожен вищий навчальний заклад сам визначає, скільки грошей дати студенту – від нуля доларів і до 100% витрат може бути покрито.

Можуть запропонувати, наприклад, частину у вигляді фінансової стипендії, і частину – у вигляді роботи на кампусі, яка допоможе студенту покрити видатки на підручники чи інші витрати.

Працювати поза межами університету іноземним студентам не дозволяє студентська віза.

Є й повні стипендії, які покривають всі витрати іноземного студента на вступ та навчання. Однак фінансування навчання на таких умовах вимагає від абітурієнтів значних академічних і професійних досягнень у випадку магістрів, або значного волонтерського чи лідерського досвіду у випадку з бакалаврами.

Шанс отримати стипендію є у кожного. Головне – і це дуже важливо – правильно підібрати вищі навчальні заклади, які, по-перше, надаватимуть фінансову допомогу іноземним студентам, по-друге, надаватимуть її в тому обсязі, який є для вас необхідним.

Тобто якщо ваш бюджет – нуль, варто шукати full ride scholarship (повне фінансування).

Отримати таку стипендію допоможуть: сильний профайл, якісна підготовка до тестів, високий середній бал, академічні та соціальні досягнення. Плюс треба підбирати ті університети, в яких ви будете конкурентним аплікантом.

Існують стипендії спеціально для українців. Наприклад, в Пітсбургу є стипендії від Українського технологічного товариства для громадян України.  В Університеті Сиракуз – окрема стипендія для українських PhD-студентів.

Зазвичай ідеться про міста, які мають сильні українські громади.

ПЛАТА ЗА РОЗГЛЯД – APPLICATION FEE

Кожен американський виш має application fee – плату за розгляд документів абітурієнта. Для сплати цих платежів також можна отримати фінансову підтримку.

Абітурієнт може звернутися безпосередньо до університету із проханням розглянути його документи безкоштовно.

У випадку вступу на бакалаврат – документи подаються через веб-сервіс Common Application, щось схоже на нашу Єдину державну базу з питань освіти, можливо, більш технологічне і дружнє до користувача.

Там є окреме поле, в якому потрібно поставити галочку I want to request an application fee waiver, а потім надати свою фінансову аргументацію у звичайному текстовому форматі.

Кожен університет сам приймає рішення щодо того, чи дозволити вам не сплачувати за розгляд документів.

Другий варіант – це грантова програма Opportunity Funds (її адмініструє безпосередньо EducationUSA), яка може покрити в тому числі й ці видатки.

Повна стипендія дозволяє покрити і розгляд документів, і навчання, і проживання, і транспортні витрати тощо.

Щороку з України їде 10 таких студентів. До прикладу, цього навчального року студенти-грантери поїхали до Стенфордського Університету, до Колумбійського Університету, в Університет Чикаго та Університет Арканзасу.

Всі вони самостійно готувалися, подавали заявки і змогли переконати приймальні комісії, що варті того, аби університет повністю покрив їхні витрати.

ЯК ОБРАТИ "САМЕ ТОЙ" УНІВЕРСИТЕТ

З чого починати свій шлях до американського університету?

В першу чергу визначитися з ціллю – для чого ви хочете вчитися в США: для бакалаврів, магістрів і докторантів цілі будуть різними.

Якщо мова йде про вступ на бакалаврат – необхідно мати на увазі, що і американська бакалаврська освіта, і академічне середовище сильно відрізняються від українських і чітко розуміти, чому саме це середовище і ця освіта підходять вам краще. Тут варто ще раз згадати про студентів, яких цікавлять спеціальності, не представлені в Україні або ті, які слабо забезпечені ресурсами для якісного навчання.

Деяким абітурієнтам система американської освіти підходить краще, бо вона більш орієнтована на індивідуальну роботу – великий перелік вибіркових дисциплін, більше годин для самостійних занять, роботи з джерелами, в бібліотеці тощо.

Окрім того, самі виші є дуже різними – це може бути і релігійний навчальний заклад, і жіночий коледж, і Liberal Arts College, в якому навчання відбувається в загальному гуманітарному напрямі.

До речі, що стосується релігійних вищих навчальних закладів, то таке їх спрямування зовсім не означає, що там всі з однієї релігії чи що студенти повинні її практикувати – це просто питання самоідентифікації навчального закладу та цінностей, на які він опирається.

Якщо говорити про цінності, то потрібно мати на увазі відмінну академічну культуру американської вищої освіти – такі речі як академічна етика, дотримання правил чесного навчання мають неабияке значення, а їх порушення може мати серйозні наслідки – аж до відрахування з університету.

Зазвичай про це попереджають під час орієнтації перед початком навчання, а деякі коледжі мають за правило брати зі студенів письмові зобов’язання навчатися чесно – без списування і без плагіату.

Тим, хто планує вчитися на магістра, потрібно розуміти, яким саме чином навчання в Сполучених Штатах допоможе їм в подальшій професійній або академічній кар’єрі.

Є програми, які сфокусовані на розвитку професійних якостей – вони допомагають тим, хто вже є на ринку праці, вдосконалити свої знання, щоб просуватися далі по професійній кар’єрній драбині, або ж змінити спеціалізацію і розпочати нову кар’єру.

Є магістерські програми наукові – на них студенти можуть вступати одразу після бакалаврату, якщо вони зацікавлені в науковій роботі і вже займалися дослідження під час навчання.

Ще раз наголошу на тому, що потрібно чітко визначати свої освітні цілі й відповідно до них вже обирати програму і заклад. Тому що ледь не кожен другий, хто приходить до нас на консультацію, першою фразою каже "Я хочу навчатися в Гарварді", але з певних причин не всі їдуть на навчання до Гарварда.

В консультаційному центрі EducationUSA ми використовуємо міжнародно верифіковану методологію "5 кроків" – це ті етапи, які потрібно пройти, щоб поїхати на навчання до американського коледжу. І перший крок – це уважне вивчення освітніх закладів і можливостей.

ДОВГОТЕРМІНОВЕ ПЛАНУВАННЯ

Одне з найпоширеніших запитань – скільки часу потрібно для проходження всіх етапів вступної кампанії?

Одразу скажу: орієнтуватися потрібно щонайменше на 1 рік.

А в ідеалі, якщо ви учень старшої школи, то вам потрібно починати думати про вступ вже в 9 класі. Так у вас буде достатньо часу визначитися не лише з тим, в якому університеті ви будете найбільш конкурентним аплікантом, а й визначитися щодо того, які слабкі сторони є у вашому профайлі і мати час, щоб їх підтягнути.

Наприклад, у вас чудовий академічний бекграунд, дуже високий середній бал, ви берете участь в олімпіадах або пишете наукові роботи в МАНі, але немає досвіду волонтерської діяльності чи якихось лідерських проектів.

В такому випадку, якщо ви починаєте готуватися завчасно, і визначаєте це як свій тимчасовий недолік ще в 9 класі, ви маєте попереду достатньо часу, щоб знайти, скажімо, організацію, в якій ви можете поволонтерити, чи придумати якусь ідею з групою друзів і створити свій власний проект або приєднатися до вже існуючого.

Таким чином на момент подачі документів через рік-півтора ви вже матимете значно сильніший профайл і вигідніші позиції.

Дуже важливо також розуміти, що більшість американських університетів очікуватиме від абітурієнта подачу документів восени того року, який передує року початку навчання.

Таким чином ви, ще тільки починаючи навчання в 11 класі, вже будете займатися збором пакету аплікаційних документів. Бо більшість університетів захоче, щоб ви відправили всі документи для їх розгляду вже в листопаді, чи то в грудні поточного року.

Десь близько березня вони приймають рішення стосовно того, кому зі студентів запропонувати навчання у своєму закладі, і вже в квітні чи травні чекатимуть відповіді конкретної від вас – чи ви їдете на їхню бакалаврську програмі чи ні.

Таким чином, ще до завершення навчання в українській середній школі, ви вже знатимете, чи вступили ви до американського вищого навчального закладу, і коли саме вам потрібно вирушати до омріяного університету.

ДО СКІЛЬКОХ ВИШІВ ОДНОЧАСНО МОЖНА ВСТУПАТИ

Ви можете подавати свої заяви в необмежену кількість навчальних закладів.

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Важливо при цьому розуміти, що в США кожен університет сам визначає умови прийому. І таким чином дуже велика кількість університетів, в які ви будете подавати заяви, може вплинути на їх (заяв) якість, бо ви будете перенавантажені кількістю.

Тому ми зазвичай для бакалаврів радимо розглядати 5-10 університетів, для магістрів це може бути 5-7.

З іншого боку є дуже різні ситуації. В нас є випускниця, яка подавала документи тільки до одного конкретного коледжу, в який вона дуже-дуже хотіла поїхати – Berea College в штаті Кентукі.

Це, звісно, було дуже ризиковано, але вона вступила, отримала від них повне фінансування і успішно там навчається – вже закінчила перший курс.

Інший наш випускник, який мріяв вивчати точні науки і зараз навчається на повній стипендії в Carlton College в Міннесоті, подавав заявки аж в 25 навчальних закладів.

Єлизавета Щепетильникова, старший радник Центру EducationUSA (мережа Державного Департаменту США), спеціально для УП.Життя

EducationUSA є мережею Державного Департаменту США, що складається з понад 400 інформаційно-консультативних центрів для іноземних студентів у понад 170 країнах.

Центри є офіційним джерелом інформації про вищу освіту в США, всі консультації щодо вступу до американських ВНЗ є безкоштовними.

Київський центр EducationUSA діє при Американських Радах з міжнародної освіти.

Співробітники центру консультують всіх, хто цікавиться навчанням в США, а також адмініструють програму Competetive College Club, в рамках якої щороку 50 абітурієнтів отримують системну підготовку до вступу в американський виш – це ознайомчі лекції, практичні семінари, підготовчі курси для складання стандартизованих тестів.
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Єлизавета Щепетильникова

Як вступити до американського вишу і вчитися безкоштовно

старший радник Центру EducationUSA (мережа Державного Департаменту США)

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