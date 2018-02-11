5 причин ідентифікувати вашого собаку мікрочіпом

Лілія Кузік речник ЛКП "Лев"
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11 лютого 2018

Чіпи, жетони, реєстрація та інші процедури для багатьох господарів домашніх тварин часто виглядають наче зайва бюрократична тяганина.

Але все це до моменту, поки не загубився ваш друг.

Запобігати втраті легше, аніж шукати вашого собаку засніженими вулицями, які перетинають сотні проїжджих смуг та небезпечних автомобілів…

Як запобігати прикрим ситуаціям?

Вихід є: реєстрація тварини, паспорт та чіпування.

Про останній спосіб поговоримо детальніше, адже він встає усе популярнішим в Україні.

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Поки чіпування у нас не є обов’яковим, але світ уже давно користується цією практикою.

Наразі ідентифікація електронними чіпами в Україні доступна безкоштовно у Львові – завдяки гранту британського фонду Dog Trust та співпраці з міжнародною платформа з ідентифікації тварин Animal-ID.info.

Однак ідентифікація тварин має багато важливих переваг, перш за все, для їхніх господарів та для безпеки міста в цілому.

Найбільш дієвим способом ідентифікації є вживлення підшкірного чіпа з знесенням тварини до електронної бази, де міститься уся важлива інформація про собаку та його господаря.

Позитивно, що в Україні є чимало законодавчих ініціатив, аби зробити чіпування обов'язковим – на державному та локальному рівнях. Тож чіпування як норма для нас – тільки питання часу.

Проте вже зараз відповідальні господарі можуть відчути переваги цього способу ідентифікації свого улюбленця:

1

Можливість підтвердження того, що це – ваш собака

Попри те, що ніхто з нас не хоче та не планує загубити свого домашнього улюбленця, такі прикрі випадки трапляються доволі часто.

У ЛКП "Лев" до нас потрапляє чимало собак, відловлених на вулиці, які втекли, загубились, за якими не догледіли, що може статися з кожним, навіть дуже відповідальним господарем.

Часто процес пошуку господаря забирає кілька днів і навіть тижнів, якщо тварина ніде не зареєстрована і не має на шиї жетона з контактами господаря. Натомість ідентифікація простить цей процес повернення додому до лічених годин.

(на світлині саме процес імплантації чіпу)

2

Можливість повернення втрачених або вкрадених тварин в Україні та за кордоном

Інформацію про чіпованих собак вносять до міжнародної бази даних. До речі, на неї поширюється законодавство щодо захисту персональних даних.

"Ми дуже сподіваємося, що електрона ідентифікація найближчим часом стане законодавчою нормою в Україні. Знаю, що відповідні законопроекти є вже напрацьовані.

Таким шляхом пішли чимало країн світу і це дає відчутні переваги. В Україні, окрім Львова, уже кілька міст приєдналися та реєструють тварин у міжнародній базі даних", – каже Віктор Копач, засновник та СЕО Animal-ID.info.

(чіп розміром трішки більше за рисове зерня)

3

Можливість виїзду за кордон з твариною

Для прикладу, з 2010 року в’їзд тварин без наявності спеціального мікрочіпа в країни Євросоюзу заборонений.

4

Можливість страхування тварини

Якщо ви маєте намір зареєструвати улюбленця, чіп буде одним з кроків у цьому процесі.

5

Підвищення відповідальності господарів

Цей пункт особливо болючий у наших реаліях, адже часто тварини опиняються на вулиці, стають жертвами ДТП, і стається це не тому, що собаку загубили випадково.

На жаль, люди, що позбуваються собак, залишаючи їх на вулиці, досі не є рідкістю у нашому розвинутому суспільстві.

Нагадуємо, в Україні законодавчо передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність за недбале ставлення і жорстоке поводження з тваринами, тож ідентифікація змусить їх задуматися про це.

Лілія Кузік, речник ЛКП "Лев", спеціально для УП.Життя
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