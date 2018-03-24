7 дней на пути к постоянному счастью

Алла Клименко психолог, сертифікований коуч, мотиваційний спікер, співзасновниця і провідний тренер проекту Upgrade
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24 березня 2018

20 марта был Международный День Счастья.

Но кто сказал, что таким не может быть каждый день?

Это счастливое домашнее задание не займет у вас много времени (не более 10 минут в день), но обязательно будет для вас в удовольствие.

1

День #1 – Напишите своё определение счастья

Большинство людей стремятся к успеху, а не к счастью, лишь потому, что не знают, что это такое.

А что такое счастье для вас?

2

День #2 – Техника "Привет момент"

Заведите будильник, чтобы он звонил 5 раз в день в разное время. Каждый раз, когда он будет срабатывать, целую минуту тренируйте "присутствие".

Повторяйте про себя "привет момент" на вдохе и "я здесь" на выдохе, обращая при этом пристальное внимание на все, что видите, слышите и чувствуете.

3

День #3 – Составьте список из 25 вещей, которые делают вас счастливее

Пишите все, что будет приходить в голову. Ищите в нем свою уникальность и свою индивидуальность.

4

День #4 – Сделайте сегодня кого-то счастливым

Вы ведь помните, что деньги потраченные на других делают нас счастливее, нежели деньги, потраченные на себя?

То-то же. Придержите дверь, сделайте неожиданный подарок, помогите кому-то в чем угодно. "Служите" с радостью и удовольствием.

5

День #5 – Цените то, что есть

Уделите всего 5 минут тому, чтобы порадоваться мелочам.

Ну как, мелочам... Радуйтесь сегодня тому, что мы привыкли считать "обычным". Будьте благодарны за еду, за воду, ковёр под ногами, крышу над головой и то, что у вас есть руки и ноги.

6

День #6 – Let it gо

Примите сегодня решение отпустить кого-то или что-то. Просто задумайтесь над тем, что возможно это была глава 5, а сейчас уже 125-ая и вам давно пора двигаться дальше.

Для подтверждения намерения купите воздушный шарик и отпустите его в небо.

Сложно? Просто сильно сожмите в руке ручку, а потом ее разожмите. Этот микрошаг создаст макроизменения. Увидите.

7

День #7 – Дарите признание знакомым и незнакомым людям

Говорите сегодня всем, кого встречаете, за что вы их цените. Говорите искренне и детально.

Официант был вежлив – сообщите ему об этом, подруга вас поддержала – будьте ей признательны.

Ну, и самое важное – прямо сегодня, подойдите к зеркалу, посмотрите себе в глаза и скажите "Я люблю тебя".

И пусть День Счастья у вас будет каждый день.

Алла Клименко, психолог, сертифікований коуч, мотиваційний спікер, співзасновниця і провідний тренер проекту Upgrade

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Всі світлини від Depositphotos

Алла Клименко

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