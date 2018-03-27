Что сделать с собой, чтобы вернуть равновесие после пожара в Кемерово

Светлана Ройз детский и семейный психолог
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27 березня 2018

Запредельный ужас – это то, что многие сейчас переживают услышав новости о пожаре в торгово-развлекательном центре Кемерово.

Я пыталась подобрать слова для всей гаммы возможных переживаний, но у меня самой внутри так много сейчас, что ощущаю только "это".

И "это" – то, от чего не скроешься и не дистанцируешься.

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Это то, что вместить, понять, провести через себя одномоментно – невозможно.

Это то, что на стыке – беспомощности, паники, агрессии, вины, боли.

Это то – что у каждого из нас может вызвать свои воспоминания.

И циничные комментарии, и попытка уйти в логику – это защита.

Пожалуйста, постарайтесь не раниться о тех, кто обесценивает вашу или чью-то боль и даёт ценные указания о том, что вам нужно чувствовать...

У горя нет национальности и гражданства. И сейчас в пору травматерапевтам работать глобально с несколькими странами.

Родителям погибших детей слова точно не помогут, и точно не нам судить все их решения. Я очень надеюсь, что рядом с ними те, кто может помочь выдержать этот ужас.

То, что многие сейчас проживают – это горе, горевание. Это наша естественная реакция на событие нереальной тяжести.

И у него есть свои законы, своё течение. Мы сейчас можем говорить о сопровождении, о снижении "градуса", о том, чтобы войти в состояние "переносимости боли"...

Я крепко рискну и опишу то, что экстренно делала с собой, чтоб вернуть равновесие и выйти к людям. Возможно, это кому-то пригодится.

Если обобщить:  

  • Важно вернуть себе контакт с телом.
  • Важно признать эмоции и поддержать себя и других в эмоциях.
  • Важно осознавать, что это событие оживило память о других ситуациях беспомощности и ужаса.
  • Важно выходить из информационного поля.
  • Важно разъединить образ своих детей с теми, кто пострадал.
  • Важно стараться "соединиться" с чем-то большим, во что вы Верите.
  • Важно заботиться о себе.
  • Важно, через время, не сейчас, когда будете готовы, перейти от эмоций к действиям.

В память о тех, кто пострадал, мы можем сделать то, что от нас зависит, чтобы наш персональный Мир был добрее, заботливее, безопаснее.

Я очень надеюсь, что написанное хоть как-то пригодится.

Сил нам всем.

Светлана Ройз, детский и семейный психолог

Оригинал текста тут

Светлана Ройз

Что сделать с собой, чтобы вернуть равновесие после пожара в Кемерово

детский и семейный психолог

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