Что сделать с собой, чтобы вернуть равновесие после пожара в Кемерово

Запредельный ужас – это то, что многие сейчас переживают услышав новости о пожаре в торгово-развлекательном центре Кемерово.

Я пыталась подобрать слова для всей гаммы возможных переживаний, но у меня самой внутри так много сейчас, что ощущаю только "это".

И "это" – то, от чего не скроешься и не дистанцируешься.

Это то, что вместить, понять, провести через себя одномоментно – невозможно.

Это то, что на стыке – беспомощности, паники, агрессии, вины, боли.

Это то – что у каждого из нас может вызвать свои воспоминания.

И циничные комментарии, и попытка уйти в логику – это защита.

Пожалуйста, постарайтесь не раниться о тех, кто обесценивает вашу или чью-то боль и даёт ценные указания о том, что вам нужно чувствовать...

У горя нет национальности и гражданства. И сейчас в пору травматерапевтам работать глобально с несколькими странами.

Родителям погибших детей слова точно не помогут, и точно не нам судить все их решения. Я очень надеюсь, что рядом с ними те, кто может помочь выдержать этот ужас.

То, что многие сейчас проживают – это горе, горевание. Это наша естественная реакция на событие нереальной тяжести.

И у него есть свои законы, своё течение. Мы сейчас можем говорить о сопровождении, о снижении "градуса", о том, чтобы войти в состояние "переносимости боли"...

Я крепко рискну и опишу то, что экстренно делала с собой, чтоб вернуть равновесие и выйти к людям. Возможно, это кому-то пригодится.

1 Я прочитала новости. Поймала себя на том, что сердце от ужаса останавливается, и я реву, и одновременно сжимаю кулаки. Поняла, что больше напряжения не выдержу. И вышла из интернета. Знаю, что когда мониторишь новости, появляется ощущение псевдоконтроля. Листая ленту мы часто снимаем тревогу, но это не помогает. Я сидела и плакала. 2 Ребёнок увидал мое состояние. Я сказала, что прочитала очень плохие новости, что очень расстроена и напугана, но я справлюсь. Ведь я взрослая... И нам ничего не грозит. Мы сейчас в безопасности. Но мне нужно время, чтоб успокоиться. 3 Я думала о своих детях и зациклено говорила: "Я знаю, что у каждого из вас своя судьба, благословляю вас на вашу радостную, счастливую жизнь, на вашу безопасность и прошу все добрые силы о защите и поддержке". 4 Я села так, чтобы опираться спиной о стенку кровати и поставила стопы устойчиво (если внутренняя опора не крепка, важно опереться, хоть на пару минут, на "внешнюю"). Если бы муж в тот момент был рядом – попросила бы меня обнять или дать за него подержаться. 5 В кинезиологии есть практика – лобно-затылочный захват – одна ладонь кладётся на лоб, вторая на затылок. Я обхватила голову руками и старалась ритмично-спокойно дышать, выдыхая напряжение. Это упражнение рекомендуют кинезиологи для детей и взрослых при любых травматических событиях и переживаниях. 6 Мне важно было вернуть ощущение границ тела. Простукивание (как коврик прохлопать себя ладошками) не помогло. Я взяла расческу – щетку – и прошлась "простукивая" по всему телу, начиная снимать напряжение с головы. Это одна из простых практик травматерапевта Питера Левина. 7 Мне нужно было что-то делать со спазмом в сердце. Я положила руку на сердце. Старалась следить за дыханием и за теплом ладони на грудной клетке. Я буквально себе – сердцу – говорила: "У меня сейчас болит сердце за всех пострадавших детей и родителей, но ты – мое сердце – не можешь вместить ВСЮ боль. Я не могу, не имею права сейчас соединяться с болью всех. Сейчас я остаюсь в контакте не со страданиями, а с сочувствием. С поддержкой". 8 Я буквально представила образ – как я отпускаю руку, которой держалась за боль и искала какое-то время образ чего-то бОльшего – за что я могу сейчас удержаться. Это было ощущение огромнейшей волны любви – света – я просто физически ощутила, как держусь за Неё. Думаю, можно представить как – моя рука в руках у Бога, что ли... 9 Мне нужно было "стать" больше, чем та боль, с которой я была соединена. Только можно быть опорой, контейнером для тех, кому важно. Я нашла образ, который бы мне помогал за это ощущение зацепиться – якорь – это любимая брошь – валяный ангел и колье – на цепочке "молекула серотонина". Это то, к чему я прикасалась сегодня, чтоб вернуть себе ощущение стабильности – рядом все время были группы людей. 10 Слова, которые меня спасали в разных ситуациях: "Я выбираю жизнь". Что бы ни происходило в мире – я выбираю жизнь, жизненность (это ведь наш внутренний вектор). 11 Только после этого я ощутила нереальное бешенство – в злости много энергии действия. Я задавала себе вопрос: что я могу сделать сейчас? Что я могу делать в будущем, что я могла вообще сделать? Я злилась, вспоминая свою безалаберность и безответственность родни и своих детей. Злилась... от бессилия, а потом опять себе напомнила – я безгранично скорблю о погибших детях. Но судьбы у всех разные... Я себе сказала – я ничего не могла сделать – это не моя вина и не моя ответственность. Но я могу позаботиться о пожарном выходе и огнетушителе у меня в студии, узнать в садике и школе детей о пожарной безопасности. Быть внимательной в местах, где бывает семья. А ещё – пройти курс неотложной помощи, создавать мультфильмы, книги, ролики для детей о поведении в экстремальных ситуациях (на канале ПлюсПлюс мы давно делали "Корисні Підказки" на эту тему). 12 Я себе говорила: "Больше детей никуда не пущу и сама не пойду в ТЦ..." Потом сделала вдох-выдох – моя задача продолжать жить и помогать детям быть соединенными с жизнью. Я не смогу проконтролировать и предусмотреть все. Мне нужно будет себе вернуть ощущение доверия к жизни. 13 Я много пила воды. Возвращала себе ощущение "Я выбираю жизнь". Напоминала себе – что это событие запредельное, и от него и нельзя, и не получится спрятаться. А для своей безопасности и экологии для тех, кто рядом – должна следить за тем, сколько я могу выдержать напряжения – помогать себе и все-таки не соединяться с глобальной болью. Со своей человеческой болью я надеюсь справиться. Глобальную – не вынесу. И я тогда не смогу никому помочь. 14 Так сложились обстоятельства, что я не была в сети много часов, но я бы в любом случае, сделала бы информационную паузу, чтобы немного восстановиться.

Если обобщить:

Важно вернуть себе контакт с телом.

Важно признать эмоции и поддержать себя и других в эмоциях.

Важно осознавать, что это событие оживило память о других ситуациях беспомощности и ужаса.

Важно выходить из информационного поля.

Важно разъединить образ своих детей с теми, кто пострадал.

Важно стараться "соединиться" с чем-то большим, во что вы Верите.

Важно заботиться о себе.

Важно, через время, не сейчас, когда будете готовы, перейти от эмоций к действиям.

В память о тех, кто пострадал, мы можем сделать то, что от нас зависит, чтобы наш персональный Мир был добрее, заботливее, безопаснее.

Я очень надеюсь, что написанное хоть как-то пригодится.

Сил нам всем.

Светлана Ройз, детский и семейный психолог

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