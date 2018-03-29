Як знайти репетитора для підготовки до ЗНО

До початку 11-го класу школярі, як правило, вже мають на прикметі виш.

Гуманітарії та технарі, майбутні біологи та художники знають, що їм треба буде пройти останнє випробування в шкільних стінах – зовнішнє незалежне оцінювання, ЗНО.

Тестування відіграє велику роль, адже сертифікат враховується при вступі до інституту чи університету.

У 2015 році 23 тисячі з 300 тисяч випускників не змогли скласти ЗНО з української мови та літератури, а вищу оцінку в 200 балів отримали лише 158 осіб.

Причин дві: непідготовленість і стрес.

Навіть якщо залишилося лише двійко місяців, можна встигнути підтягнути знання і підвищити свої шанси на гідний результат

КОЛИ ПОЧИНАТИ ПІДГОТОВКУ ДО ЗНО

Багато хто починає готуватися до тестування завчасно, мало не з 9-го класу.

Дехто залишає все на останній момент, і в цьому випадку підготовка перетворюється в зубріння.

Але заучування інформації – найгірший спосіб її засвоїти, тому що при такому підході вона відкладається тільки в короткочасній пам'яті.

Можливо, ви і складете іспит, якщо проведете всю ніч за підручниками, але вже за день усе забудете. В університеті доведеться вчити все наново, втрачаючи дорогоцінний час.

Викладачі кажуть, що найкраще починати готуватися до ЗНО за рік і використовувати для цього всі доступні ресурси.

Втім, навіть якщо залишилося лише двійко місяців, можна встигнути підтягнути знання і підвищити свої шанси на гідний результат. Кожен бал має значення, тому не можна втрачати ні хвилини.

Ефективний спосіб виявити слабкі місця та усунути їх – заняття з репетитором. Це можуть бути як заняття вдома, так і уроки в онлайні.

ЯК ШУКАТИ РЕПЕТИТОРА

Перш ніж почати пошуки репетитора, потрібно чітко сформулювати мету.

При цьому мотивація в стилі "підтягнути знання" і "підготуватися до ЗНО" – не ідеальний варіант.

Правильна постановка цілей виглядає так: уявімо ситуацію, що випускник хоче вступити на бюджет до певного університету на певну спеціальність. Щоб стати студентом обраного вишу, потрібно скласти ЗНО з профілюючого предмету на 62 бали. Пробне тестування випускник пише на 49. Отже, мета занять – збільшити бали з 49 до 62.

Чітко визначивши мету, потрібно шукати репетитора, який підходить для цього завдання найкраще. Це повинен бути не просто "хороший вчитель".

Репетитор – зовсім не шкільний учитель і навіть не університетський викладач. Це людина, для якої підготовка до ЗНО є спеціалізацією: вона знає тонкощі та нюанси тестування і часом може передбачити, що буде на іспиті цього року.

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ, ОБИРАЮЧИ ВИКЛАДАЧА

Репетитор має перш за все знайти підхід до учня та зацікавити його, а не "перевантажити" та знеохотити до навчання.

З цією задачею цілком може впоратись навіть студент, що працює репетитором у вільний час.

Звісно, досвідчений викладач вишу, котрий стажувався за кордоном та має престижні дипломи, теж може бути дуже хорошим. Але не завжди регалії та ціна відповідають результатові. Тож не забувайте вивчати відгуки та, головне, вірте власним відчуттям.

Оптимально, якщо репетитор має досвід саме в сфері підготовки до ЗНО.

Припустимо, ви шукаєте викладача англійської мови. Найкращими вважаються носії мови з Великобританії або США, вони ж – найдорожчі. Але якщо ви маєте на меті підготуватись до ЗНО, ці витрати можуть виявитись невиправданими, адже репетитор-американець не знає "підводного каміння" нашого тестування.

Будьте пильні: зараз у соціальних мережах можна зустріти пропозиції від людей, котрі буцімто мають готові запитання та відповіді для ЗНО-2018. Спеціалісти попереджають, що це шахрайство. Ви заплатите гроші, а у відповідь або не отримаєте нічого, або вам надішлють "липові" відповіді.

А от готуватись, орієнтуючись на завдання минулих років, цілком можна.

РЕПЕТИТОР В ОФЛАЙНІ

Щоб знайти хорошого репетитора, необхідно провести "аналіз ринку".

Не буде зайвим поговорити з батьками, які вже наймали репетитора своїй дитині, розпитати однокласників школяра та друзів-студентів.

Блоги та соціальні мережі теж корисні: там є відгуки.

Враховуйте, що один-два негативних відгуки серед безлічі позитивних – не страшно: між репетитором і учнем могли не скластися відносини.

Також за відгуками можна зрозуміти, на чому саме спеціалізується репетитор.

Репетитор в традиційному розумінні – це індивідуальний підхід, емоційний контакт і гнучкість.

Крім того, репетитор, що приходить додому, – це зручно.

Кваліфікований фахівець буде використовувати власні методичні матеріали.

Але є і підводні камені. Головний мінус – ціна: сім'ї з сильно обмеженим бюджетом навряд чи зможуть дозволити собі найняти репетитора. Це один з випадків, коли варто розглядати варіант занять онлайн.

РЕПЕТИТОР В ОНЛАЙНІ

Ринок онлайн-освіти розвивається досить швидко. Є безліч фахівців, готових вести заняття по Skype.

Тут теж знадобиться дослідження: знайти сервіси, почитати відгуки та коментарі, проаналізувати рейтинги репетиторів.

Якщо викладач розміщує анкету на спеціалізованому ресурсі, відгуки там в більшості своїй реальні, адже сервіси дорожать своєю репутацією.

А ось якщо ви вивчаєте відгуки, скажімо, у Facebook-групі цього ж репетитора, краще додатково пошукати враження і на інших майданчиках.

У порівнянні з традиційним підходом, онлайн-заняття обійдуться дешевше.

Якщо в столиці заняття може коштувати 300-500 грн (в залежності від предмета і рівня самого репетитора), то в інших містах реально знайти викладачів з розцінками на рівні 150 грн, а іноді і 75 грн.

Непогана економія, особливо якщо школяр "плаває" в декількох складних темах і займатися доведеться багато часу.

Так випускник економить час і сили: можна обговорити зручний графік, інтенсивність. При таких заняттях географія не має значення, викладач може бути і з іншого міста.

Слід відзначити, що займатися онлайн зручно не всім. Є учні, яким складно зібратися і налаштуватися на навчання, якщо урок проходить по Skype. Але це лише питання смаку, спробувати в будь-якому випадку варто.

Крім того, можливий варіант, що школяра не зацікавив конкретний репетитор. Якщо заняття з одним викладачем не сподобалися, варто спробувати позайматися з іншим.

САМОСТІЙНА РОБОТА

В навчанні та підготовці до іспитів всі методи хороші. Якщо сімейний бюджет не дозволяє найняти дитині репетитора, можна обійтися і власними силами.

Оскільки тестування має певний формат, найважливіше – навчитися правильно витрачати час.

Для тренування можна готуватися за матеріалами сайту ВнеШколы. Ресурс містить конспекти, розбори завдань, лайфхаки й останні новини.

Проходження пробного ЗНО протягом року покаже ефективність підготовки.

Не варто забувати про YouTube. Крім каналу ВнеШколы, який має онлайн-уроки з усіх предметів, є ще один корисний канал – ZNOUA. Легка подача, детальний розбір, викладачі дають доступні пояснення.

Крім цього, можна просто вбити фразу "підготовка до ЗНО" – і YouTube видасть величезну кількість корисного відеоконтенту.

І, звісно, треба сказати про чудові курси з підготовки до ЗНО, представлені платформою Prometheus. Цикл підготовано з думкою про школярів з тимчасово окупованих територій, але він стане в нагоді будь-якому українському випускнику.

Можна поєднувати самостійну роботу і заняття з викладачем. Це хороший варіант для тих, хто хоче заощадити і займатися самостійно, але не знає, за що хапатися.

Просто обговоріть ситуацію з репетитором, домовтеся про меншу кількість занять і попросіть більше завдань для самостійної роботи.

Вихід в будь-якому випадку є, потрібно тільки поставити мету і йти до неї. Ні пуху ні пера!

Дмитро Волошин, співзасновник і СТО міжнародного онлайн-маркетплейса для пошуку репетиторів Preply, спеціально для УП.Життя