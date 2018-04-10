Екстрені заходи: як швидко підготуватися до ЗНО з української мови та літератури

24 травня на українських випускників чекає ЗНО з української мови та літератури.

Пояснюємо як швидко підготуватися до іспиту, на що звернути особливу увагу і де шукати допомоги.

Виконати за 180 хвилин 58 завдань тесту з української мови та літератури – непросте завдання.

Це стрес навіть для тих, хто активно готувався до іспиту весь рік, не кажучи вже про школярів, котрі з якихось причин схаменулися лише за пару місяців до ЗНО.

Вивчити за ніч до іспиту збірник правил правопису – не найкраща ідея: в голові все змішається, а нервова напруга та втома лише посилять проблему.

Ґрунтовну підготовку краще починати за півроку до тесту, проте і за той час, що залишився, можна підтягнути знання і забезпечити собі двійко десятків балів зверху. Головне – поставити правильну мету і тренуватися інтенсивно.

ПЛАН РОБІТ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

З програмою ЗНО з української мови та літератури 2018 року можна ознайомитися на сайті "Українського центру оцінювання якості освіти".

Щоб визначити свій рівень і виявити "білі плями" в знаннях, варто пройти пробне тестування. Зробити це можна й онлайн, приміром, на Освіта.ua.

Коли будете готуватися, не забувайте, що на ЗНО важливо знати не тільки правила граматики та пунктуації, а й виключення з них.

На цьому побудовано не одне запитання, і якщо ви претендуєте на високий результат, зверніть увагу саме на ті моменти, коли правила не працюють.

Для багатьох виявляються найскладнішими запитання, що знаходяться в розділі української літератури.

Наприклад, може бути запитання про те, кому присвячено той чи інший твір. Тому за тиждень-два до тесту варто "пройтися" по всіх творах і виписати, який твір автор присвятив і кому.

НАВІЩО ПОТРІБНІ ШПАРГАЛКИ

В жодному разі не раджу користуватися шпаргалками на іспиті, але ось готувати їх – все ж хороша ідея.

Писати їх потрібно для того, щоб краще зафіксувати інформацію в пам'яті. Наприклад, щоб запам'ятати, в якому літературному стилі творив тій чи іншій український автор, можна скласти просту таблицю.

Систематизуйте знання, використовуйте в процесі навчання прості та зрозумілі схеми, щоб було легше запам'ятати та розуміти закономірності.

Можна робити mind maps, це також допомагає краще структурувати інформацію і запам'ятати правила.

Взагалі такі матеріали найкраще писати від руки, але у випадку з розумовими картами корисний і онлайн-варіант. Головне – робити мапу самому, а не перемальовувати чужу.

ДЕ ШУКАТИ ДОПОМОГИ

Процес підготовки можна зробити приємним завдяки веселій компанії.

Українську мову та літературу складають всі абітурієнти, тому знайти партнерів для занять буде нескладно.

Причому це стосується не лише школярів, котрі складатимуть іспит всім класом, а й тих, хто закінчив школу кілька років тому, а тепер вирішив вступати до університету.

У компанії можна обговорювати складні питання, шукати нові способи обробки інформації, мотивувати одне одного та просто отримувати задоволення від процесу.

Партнерів можна знайти в рідному місті чи в інтернеті. До речі, є багато зручних і корисних онлайн-ресурсів для підготовки до ЗНО, якими можна ділитися одне з одним.

Сайт webpen.com.ua – це тренажер з правопису. Тут є підказки, пояснення й інтерактивний формат, який дозволяє зробити процес навчання дійсно цікавим.

Портал zno.if.ua зібрав інформацію про всі попередні ЗНО з української мови та літератури. Тут можна розібрати цікаві та складні питання, ознайомитися з теорією і завантажити підручники з підготовки до тестування.

Якщо прогалини стосуються саме літератури, корисним виявиться сайт schoollit.com.ua, де зібрано твори повністю і в скороченні, аудіокниги, фільми за обов’язково необхідними творами, теорія і пробні тести.

ЯК ОБРАТИ РЕПЕТИТОРА

Якщо ви розумієте, що підготуватися самостійно буде складно, варто звернутися до професіонала – репетитора. Раджу розглянути варіанти як офлайн, так і онлайн-освіти.

Офлайн обійдеться приблизно вдвічі дорожче. Це сценарій для тих, кому необхідна постійна присутність викладача поряд.

Якщо вам комфортно отримувати інформацію по Skype, можна заощадити та підібрати репетитора онлайн. За нашими даними, ціни зараз стартують з 70 грн на годину, більш досвідчені викладачі беруть від 100 до 700 грн.

При виборі потрібно враховувати досвід репетитора саме в підготовці до ЗНО, а також орієнтуватися на відгуки попередніх учнів.

Оптимальний варіант – якщо репетитора порадить хтось зі знайомих.

Але якщо такого досвіду у ваших близьких немає, можна ознайомитися з відгуками на спеціалізованих сайтах. За рейтингом досить просто визначити рівень викладача.

Ключовим фактором має стати пробний урок, який покаже, наскільки вам комфортно взаємодіяти з репетитором, чи підходить його стиль викладання вам, чи все зрозуміло і наскільки легко проходить урок.

До ЗНО з української мови та літератури залишилося півтора місяця. Цього часу достатньо, щоб систематизувати інформацію і підтягнути знання в тих місцях, де ви почуваєтесь невпевнено.

Поставте чітку мету і не дозволяйте обставинам вплинути на її досягнення.

Дмитро Волошин, співзасновник та СТО майданчику для пошуку репетиторів Preply, спеціально для УП.Життя