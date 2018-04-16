10 принципов, на которых должна строится реформа высшего образования в Украине

Трижды постучу по дереву, но, похоже, в сфере университетской реформы назревают интересные события.

Я уже высказывал свой скепсис по поводу инициативы министра образования и науки Лилии Гриневич, предложившей написать новый закон "О высшем образовании".

В своей предыдущей колонке я предположил, что МОН максимально "засушит тему" очередными косметическими правками; писал о том, что призыв министра к академическому сообществу поучаствовать в разработке реформы заведет нас в тупик, поскольку в университетской среде практически нет агентов перемен, заинтересованных в капитальной перестройке системы. И о том, что разрабатывать реформу должно гражданское общество при поддержке иностранных институций.

Похоже, в сфере университетской реформы назревают интересные события.

Фото SergPoznanskiy/Depositphotos

Так вот, обнадеживающая новость на сегодня заключается в том, что шанс на радикальное изменение системы все-таки появился!

И возник он именно потому, что инициативу реформы начали активно перехватывать общественные организации, люди, которые находятся, в основном, вне системы высшего образования, но заинтересованы ее изменить, видя в этом двигатель развития общества на многие годы вперед.

За последнее время мне довелось в качестве эксперта принять участие в двух независимых друг от друга проектах, нацеленных на внедрение большой реформы высшей школы.

Один из них – стратегическая визионерская разработка общественного движения "Нова країна" (Валерий Пекарь).

Второй – дорожная карта "Содействие реформам в высшем образовании Украины с точки зрения развития академической добропорядочности" (Сергей Квит).

Оба исследования прямо или косвенно поддерживаются иностранными грантами или экспертами и, безусловно, нацелены на европеизацию нашей высшей школы.

Оба проекта близки по своей идеологии и подходам к реформе, и я уверен, что их разумный "микс" позволит наработать тот прорывной законопроект, который, наконец, выведет университетское образование и науку из многолетнего застоя.

Для обоих проектов я делился своим видением того, какой должна быть университетская реформа.

Это видение складывалось у меня на протяжении многих лет и является результатом разнообразного жизненного опыта: сначала опыта бизнесмена, работодателя и заказчика образования, позже - непосредственного "производителя" квалифицированных кадров (имею в виду работу на должностях директора колледжа и ректора университета), и наконец, опыта человека, инициировавшего ряд независимых образовательных проектов.

Вкратце обозначу некоторые важные тезисы, и если прошлая публикация была о целях и задачах реформы, то эта – о ее конкретных инструментах.

Как я уже говорил, самое важное, на чем нам нужно сосредоточиться, – это коренная смена парадигмы высшего образования. Нам важно окончательно отказаться от наследия советской патерналистской, тоталитарной модели и перейти к современной европейской демократической системе.

Что для этого нужно сделать?

1 Университетская автономия Именно она является антитезой авторитарному стилю управления высшим образованием; без реальной университетской автономии просто не может быть никакого движения вперед. Но университетская свобода невозможна без свободы самостоятельно распоряжаться финансовыми средствами, так что деньги университетов должны быть полностью освобождены от госрегулирования. Это, наконец, заложит основы экономической самостоятельности и конкурентоспособности вузов, развяжет им руки в формировании штатного расписания, "сеток" зарплат, распоряжении имуществом и пр. Принцип здесь один-единственный: чем больше автономии в университета, тем лучше, тем он сильнее. Министерство нам нужно для формирования общих правил игры и контроля над их соблюдением, а не для каждодневной опеки вузов. 2 Госфинансирование Нужно на деле включить принцип "деньги идут за студентом". Размер государственного финансирования должен напрямую зависеть от качества образовательных услуг, рейтинга вуза, от конкурса абитуриентов и т.д. 3 Равные права частных и государственных университетов Любые вузы, государственные, частные или смешанной формы собственности, должны иметь возможность на равных конкурировать за госзаказ на подготовку студентов, за госфинансирование научной деятельности, за научные гранты, иметь равные права на формирование спецсоветов для защиты диссертаций и т.д. Отдельно необходимо зафиксировать, что равные права получают филиалы иностранных университетов, что усилит конкурентную среду на рынке образования и будет способствовать повышению его качества. 4 Частно-государственное партнерство Новый закон должен поощрять создание самых разных форм ЧГП в сфере высшего образования, вплоть до концессии, при которой собственность на здания и основные фонды остается у государства, а вновь приобретённое оборудование закрепляется в собственности ЧГП. Отдельно необходимо прописать порядок создания и работы частных endowment фондов, которые формируются донорами, а управляются инвесткомпаниями или банками, чтобы вуз получил возможность оперировать получаемыми процентами доходов. Нужно узаконить такую форму привлечения инвестиций в развитие вузов, установив для инвесторов гарантии контроля над использованием средств и возможности свободного выхода из капитала фонда. 5 Управление Сегодняшняя система выборов законсервировала ситуацию в вузах и не дает им полноценно развиваться. Пребывание на должности ректора должно быть ограничено двумя сроками по 4-5 лет, это должно стать правилом, вне зависимости от принятых раньше или позже законов, потому что только так мы сможем обеспечить сменяемость топ-менеджеров и миграцию талантливых управленцев между вузами. Также необходимо законодательно закрепить, что выборы ректора являются открытыми и в них могут принимать участие, как представители самих вузов, так и специалисты со стороны, менеджеры с любой ученой степенью, что расконсервирует замкнутые системы управления. Программы кандидатов в ректоры должны быть не набором популистских лозунгов, а максимально конкретными бизнес-планами. И выбирать ректора среди нескольких кандидатов, получивших наибольшую поддержку на общем университетском голосовании, должен Наблюдательный совет университета, он же должен заслушивать ежегодный отчет о выполнении утвержденного бизнес-плана и иметь право отправить ректора в отставку, если тот не выполняет утвержденную программу. 6 Разделение преподавания и науки Нужно, наконец, зафиксировать, что преподавание и наука – принципиально разные виды деятельности. Понятно, что ученый должен передавать свой опыт молодежи и иметь определенную учебную практику. Но хороший ученый вовсе не обязательно является хорошим преподавателем, а хороший преподаватель далеко не всегда является хорошим ученым. Поэтому преподаватель может, но не обязан заниматься наукой, а ученый может, но не обязан нести серьезную преподавательскую нагрузку. Такие дополнительные виды деятельности должны поощряться вузом финансово, но не быть обязательными. В противном случае мы нивелируем и тот, и другой, как это часто происходит сейчас. 7 Свобода выбора предметов Студенты должны получить, наконец, право свободного выбора предметов и формирования собственного учебного графика и дополнительных специализаций. Соответственно, зарплата преподавателей должна напрямую зависеть от количества записавшихся на их курс студентов ("деньги идут за студентом"). Заодно приучим молодых людей к ответственным самостоятельным решениям и излечим от излишнего инфантилизма. 8 Финансирование науки Мы должны выработать модель, которая обеспечат реальное развитие, как прикладной, так и фундаментальной науки. Базовый принцип, на мой взгляд, тот же: "деньги идут за заказчиком". Учитывая, что заказчиком прикладной науки является реальный сектор экономики, государство в сегменте прикладных разработок может выделять деньги только на те работы, которые уже получили финансирование от бизнеса. Если бизнес рискнул своими финансами, государство выступает соинвестором и, соответственно, участвует потом в доходах от внедрения разработок. В фундаментальных исследованиях идеальным маркером является участие наших ученых в международных проектах. Госфинансирование может подключаться к тем работам, которые уже получили иностранные гранты. Не стоит питать иллюзий: в этой сфере мы в ближайшие годы вряд ли потянем какие-то большие самостоятельные изыскания. Значит, нам остается встраиваться в существующие системы международных исследований, чтобы теснее интегрироваться в мировую науку и стать ее неотъемлемой частью. 9 Вступительный ценз Высшее образование не должно быть общедоступным, как школьное, оно предполагает отбор лучших. Поэтому нужно зафиксировать, что доступ к университетскому образованию должны иметь абитуриенты, набравшие в ходе ЗНО определенное количество баллов (например, не менее 130 баллов по каждому из предметов и не менее 150 баллов по профильным предметам). Мы также должны определить повышенные пороговые показатели баллов для тех, кто получает возможность на бесплатное высшее образование и тех, чье обучение финансируется из госбюджета частично. 10 Стипендии На мой взгляд, оптимальной для Украины является немецкая модель, где стипендия выплачивается студенту по принципу беспроцентного кредита и затем возвращается в течение определенного периода после трудоустройства.

Хочу еще раз подчеркнуть, что реформа высшего образования – это инструмент развития человека и общества в целом.

Поэтому в центре внимания реформы должно быть формирование свободно мыслящей личности, а сверхзадачей – максимальное раскрытие таланта человека и его творческого потенциала.

Все остальное – инструменты для достижения этой цели.

Не сомневаюсь, что многие из перечисленных пунктов вызовут и возражения, и раздражение, и бурные дискуссии. И это хорошо. Нам важно держать эту тему в поле зрения, и чем больше мы будем говорить об этом, тем меньше шансов, что важную реформу по-тихому разработают и проведут те, кто преследует цели, далекие от общественного интереса.

Эдуард Рубин, сооснователь Харьковского ИТ-кластера, инициатор ряда независимых образовательных проектов, специально для УП.Жизнь