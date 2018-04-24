Як лайки рятують життя. 5 кейсів, що зробили світ добрішим

Наталія Оніпко президент благодійного фонду "Запорука"
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24 квітня 2018

Мій ранок починається не з кави.

О 6:30 ранку я вже читаю десятки повідомлень, що надійшли у Messenger за ніч, далі передивляюся активність друзів і підписників на власній сторінці, а також на сторінках "Запоруки" та "Дачі".

Звісно, лайки і коментарі – це для нас важливе свідчення поваги людей, що може підняти настрій та самооцінку. Але вони можуть бути чимось набагато більшим.

Популярний пост – це можливість зібрати гроші на операцію для онкохворої дитини, придбати ліки для наших підопічних, заплатити за оренду центру "Дача", де живуть маленькі пацієнти Інституту раку з усієї України.

Світові кейси доводять, що за допомогою такого звичного для нас інструменту, як лайки і шери, можна зробити світ добрішим та врятувати чиєсь життя.

Світові кейси доводять, що за допомогою такого звичного для нас інструменту, як лайки і шери, можна зробити світ добрішим та врятувати чиєсь життя

У 2010 році я вперше відчула, на що здатні соціальні мережі.

В Інститут раку потрапила дівчинка з непростою долею: батьки п’ють, вдома голод і холод. Маленька Настя була завжди серйозна, мовчазна, з дуже дорослим поглядом. Якось дитина обмовилась, що жодного разу не святкувала свій день народження.

Я написала про це у Facebook, і люди почали присилати подарунки, вітання та слова підтримки. У той святковий день я вперше побачила, як ця дівчинка посміхається.

Відтоді за допомогою постів у соцмережах ми не раз збирали десятки тисяч гривень на рідкісні ліки чи дорогі процедури всього за кілька годин завдяки тому, що люди запускали лавину лайків і репостів.

Соціальні мережі спростили спосіб донести важливу інформацію і дали можливість більшій аудиторії бути причетній до реальних змін. Тож у всьому світі свій соціальний вплив у мережі блогери давно використовують задля порятунку дітей, боротьби з бідністю, допомоги під час стихійних лих.

Як вони це роблять?

Ось кілька прикладів:

Будь-хто, незалежно від кількості підписників у соцмережах, може надати не меншу підтримку єдиному в Україні центру "Дача", де безкоштовно разом із батьками живуть онкохворі діти з усієї України.

Стати нашим волонтером просто. Майстер-клас для дітей, звичайне спілкування, спільні ігри та прибирання в саду ми раді будь-якій допомозі.

Навіть лайк під постом про терміновий збір – це підтримка і солідарність, це небайдужість і швидкий розголос про потребу.

Лайк під добрими новинами про наших підопічних – це вболівання і причетність до історії порятунку.

Коли ти бачиш результат і ділишся ним, то "інфікуєш" добром, даруєш надію на краще своїй френд-стрічці та усьому світові.

Наталія Оніпко, президент Благодійного фонду "Запорука", спеціально для УП.Життя
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