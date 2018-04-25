Експрес-підготовка до ЗНО з історії: самостійно та з репетитором

співзасновник та CTO онлайн-платформи для пошуку репетиторів Preply

Деякі учні вважають, що до ЗНО з історії України не треба так сильно готуватися, як до фізики чи математики. Але досвідчені викладачі попереджають: це не так.

Для повноцінної підготовки майже "з нуля" і до максимальної оцінки потрібно не менше року.

Втім, це радикальний варіант. Зазвичай завдання простіше.

Наприклад, для вступу на обраний факультет слід набрати 70 тестових балів.

На пробному ЗНО учень набрав 55, отже, потрібно ще хоча б 15.

Підтягнути рівень знань до потрібної позначки можна навіть за місяць. Легко не буде, але шанси є.

Час також: цьогоріч ЗНО з історії України відбудеться 6 червня.

Фото: UA.News

Що необхідно знати: програма ЗНО

Шкільна програма з історії – це набір окремих, мало пов'язаних між собою тем.

Учневі деколи складно простежити зв'язок історичних процесів.

Під час підготовки до ЗНО необхідно зрозуміти, що історія – це ланцюжок: одна подія передує іншій і, як правило, є її причиною.

Ще один страх перед тестуванням з історії – це запам'ятовування дат.

Боятися цього точно не потрібно.

Дат дійсно багато, але головне — не "зубрити" їх, а орієнтуватися в послідовності епох.

Тоді потрібні цифри запам'ятаються краще. Всі дати, які будуть на іспиті, є в офіційній програмі на сайті УЦОЯО.

Бажано знати ключових персонажів української історії та найбільш відомі твори мистецтва.

Документи для підготовки в PDF-форматі можна знайти на сайті Львівського РЦОЯО.

Тести попередніх років показують, що більша частина запитань стосуються:

вітчизняної історії кінця XIX–XX століть

економічного розвитку на рубежі століть

національно-визвольного руху 1917–1921 років

трагічних сторінок в історії України за радянської влади

подій після здобуття незалежності 1991-го.

Самостійна підготовка

Тут можуть допомогти онлайн-курси.

Щоб визначити свій поточний рівень, озбройтеся таймером, відміряйте покладені 150 хвилин і пройдіть пробний тест на Освіта.ua.

Корисні тести є на освітньому порталі "Академія".

Ресурс пропонує навчальну гру "Перший мільйон": гравцеві потрібно проходити тести з різних періодів історії України. Це хороший спосіб потренуватися в найскладніших для вас завданнях.

Теоретичні знання можна підтягнути, використовуючи матеріали на сайті Phoenicis.

Крім історії, команда зібрала тести з української та англійської мов, а також з літератури.

Для підготовки до ЗНО на цьому ресурсі є структурований список тем, в кожному розділі викладені основні події того чи іншого періоду історії України.

Можна не обмежуватися готовими онлайн-ресурсами та підключити старі, випробувані методи навчання.

Наприклад, дуже ефективні flash-картки, знайомі багатьом з вивчення англійської.

Зазвичай на одному боці картки пишуть англійське слово, а на іншій — переклад. У випадку з історією на одному боці можна написати ім'я історичного персонажа, а на іншій — роки життя, регалії, досягнення.

Ще варіант: на одному боці — дата, на звороті — пов'язана з нею подія.

Пошук репетитора з історії

Учневі могло не пощастити з вчителем історії у школі, тому вивчення предмету зводилося до заучування дат і подій.

Якщо до ЗНО залишилися лічені тижні, а рівень підготовки низький, задумайтеся про репетитора.

Він повинен знати процес підготовки до ЗНО, мати в цьому досвід, а також вміти донести інформацію так, щоб учень зумів проявити хороший результат на тестах.

Перші два пункти можна уточнити в резюме/профайлі викладача, а третій — питання індивідуальної сумісності.

Щоб заощадити, можна обрати онлайн-репетитора. За нашими даними, вартість уроку зараз коливається від 50 до 335 гривень за півгодини занять.

Найнижчі ціни — у студентів історичних спеціальностей. Це непоганий варіант, адже студенти самі нещодавно складали ЗНО.

Ще один спосіб скоротити вартість підготовки — чітко визначити список тем, які слід повторити.

Можна організувати групові заняття для декількох учнів, зібравши групу однокласників. Уроки в групі теж можуть проходити онлайн.

Підсумуємо: скласти ЗНО з історії не буде проблемою, якщо ви чітко сформулюєте мету, визначите слабкі місця, сплануєте індивідуальний графік занять і будете його чітко дотримуватися.

Щасти!

Дмитро Волошин, співзасновник і СТО міжнародного онлайн-маркетплейса для пошуку репетиторів Preply, поділився швидким підходом для підготовки до ЗНО з англійської мови, спеціально для УП.Життя

Титульне фото: Phoenicis