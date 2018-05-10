Що нового у розвитку правничої освіти

Владислав Власюк генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мінюсту
155
10 травня 2018

Нещодавно у Києві відбулась Міжнародна конференція щодо питань якості юридичної освіти, організована USAID та ОБСЄ.

На мій погляд, конференція мала таку рису, як космополітичність – це і склад учасників і доповідачів, і теми, що обговорювались.

Це свідчить про те, що Україна починає повертатися на центральні магістралі юридичної освіти у світовому контексті.

Лунало багато цікавих тез впродовж конференції, зокрема, стосовно:

  • потреби оптимізації мережі закладів вищої освіти, які готують юристів
  • визнання того, що заочна форма бакалаврату не дозволяє забезпечити якісну підготовку правників
  • підтримки тих активностей, які розвивають практичні навички, зокрема, це юридичні клініки
  • завдання правничої освіти, що полягає в підготовці фахівців, які відповідають сучасним потребам суспільства
  • відмову від позитивізму і розуміння того, що вивчення права це вже більше, ніж лише вивчення законів
  • студент повинен бути активним, відповідно навчальні плани повинні передбачати формати для розвитку практичних навичок
  • створення такого внутрішнього механізму забезпечення якості освіти, що залучає всю команду університету, і студентів, і роботодавців

Це все свідчить про наявність критичної маси правничої еліти, які усвідомлюють потребу розвитку забезпечення якості правничої освіти.

Хтось вже зміг реалізувати чимало кроків задля покращення якості юридичної освіти, про що з гордістю доповів на конференції.

А хтось, і це теж чудово, вже почав усвідомлювати, що лише якісна підготовка дозволить "вижити".

Адже щодо закладів вищої освіти, які готують юристів, то ситуація нині така, що потрібно пропонувати щось нове та конкурувати за студентів.

Так само і роботодавцям треба конкурувати за потенційних якісно підготовлених працівників.

Під час конференції, було презентовано Модельний навчальний план, розроблений складом професорів права зі світовим ім’ям.

Модельний план розрахований на 300 кредитів, має рекомендаційний характер, і складається з переліку обов’язкових та факультативних предметів.

На думку авторів, його склад і структура відповідають сучасним світовим тенденціям вищої юридичної освіти.

Видається,  що запровадження такого плану, це є гарний шанс посилити свою конкурентоздатність як закладу вищої освіти.

Його імплементація, навіть, пілотна, в окремій правничій школі може надати конкурентну перевага перед іншими правничими школами й не лише Україні.

Читай також:

Чому Україні потрібні юридичні клініки
Якими будуть майбутні юристи України
Юрист-міжнародник Філіп Сендс: Зі Львова беруть початок сучасні права людини
Більше вчителів і менше юристів. Як змінилось держзамовлення для вишів у 2017 році

На наш погляд, доцільним є подальше обговорення застосування Модельного навчального плану, зокрема у середовищі роботодавців-практиків.

Крім того, тривають активності щодо стандартів вищої освіти за спеціальністю "Право", популяризація діяльності юридичних клінік, розвиток інституційної діяльності щодо забезпечення якості освіти, ініціативи щодо розроблення професійних стандартів правничих професій, а також обговорюється концепція центру оцінювання якості правничої освіти.

Нагадаю, що Міністерство юстиції – це потужний роботодавець, адже ми є і юристами уряду, і регулятором правничих професій, і провайдером правової обізнаності, та врешті Міністерством справедливості.

А справедливість, верховенство права, починається з правників, з якісно підготовлених правників!

Тому наша позиція полягає в тому, що всі правники – і ті, які працюють на нас, і ті, які працюють з нами, й всі інші теж, – повинні ставати професійнішими, доброчеснішими, етичнішими.

Саме тому, Міністерство юстиції всіляко підтримує все те, що сприяє розвитку якості правничої освіти.

Владислав Власюк, генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мінюсту, спеціально для УП.Життя
powered by lun.ua

Владислав Власюк

Що нового у розвитку правничої освіти

генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мінюсту

Дмитро Волошин

Місія здійсненна: готуємося до ЗНО з математики, нюанси та "підводні камені"

співзасновник та CTO онлайн-платформи для пошуку репетиторів Preply

Вікторія Бриндза

Хороша школа. Як освітнє середовище впливає на те, ким ми є

соціолог, викладачка критичного мислення УКУ, учасник Несторівської групи
 4112
Здоров'я

Віджати Прикарпаття: як сімейний клан екс-міністра уряду Азарова збудував "успішний" медичний бізнес

Олександра Устінова
 3245
Суспільство

9 травня – пам’ять про дідуся: як онука ветерана Другої світової стала парамедиком в АТО

Ірина Андрейців
 19879
Суспільство

Діти з орендованих квартир і шанси не потрапити у жодну школу – пояснюємо вступ у 1 клас

Ірина Андрейців

Головне на сайті


Здоров'я

Віджати Прикарпаття: як сімейний клан екс-міністра уряду Азарова збудував "успішний" медичний бізнес

Олександра Устінова
Кабмін затвердив список фахів, які складатимуть єдиний держіспит "на магістра"
Чому зрілим людям важче концентруватися на роботі, ніж молодим – дослідження
12 травня можна безкоштовно обстежити ясна по всій Україні. Де реєструватись
Як туристи шкодять довкіллю планети – порахували вчені
Google писатиме електронні листи замість користувача
Суспільство

9 травня – пам’ять про дідуся: як онука ветерана Другої світової стала парамедиком в АТО

Ірина Андрейців
Суспільство

Діти з орендованих квартир і шанси не потрапити у жодну школу – пояснюємо вступ у 1 клас

Ірина Андрейців