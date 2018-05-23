На тиждень в Радянський союз: Куба як вона є

Я народилась в Радянському союзі, але прожила в ньому недовго. Проте ще пам’ятаю талони на цукор і масло, дефіцит і перші джинси, які батьки привезли з Польщі.
Нашим першим авто був ВАЗ 2106, або ж "шістка". Попри те, що він був довгожителем, в татових руках виглядав як новий.
Не подумайте, що у мене ностальгія за Союзом, просто, здається, я нещодавно там побувала знову, хоч і за океаном. Куба мене вразила як красою, так і бідністю.
|Крамниця в Кубі
Українцям потрібна віза, або ж "карта турістіко", але з США прямим рейсом летіти не можна. Часткове ембарго дозволяє це робити лише 12 категоріям осіб.
Аеропорт Гавани схожий на аеропорт Франківська чи Запоріжжя, тільки більший. Здається, там 80% працівників – жінки: у спеціальній формі, з колготами у квіточки та іншими візерунками, і купою прикрас.
Проїзд
Я багато читала про те, що кубинці дуже бідні. Їхня місячна зарплата сягає до 40 доларів, проте проїзд з аеропорту в центр коштує 30. Не сходиться.
Вже пізніше зрозуміла, що, напевно, найперспективнішою роботою є таксі. Водії, навіть не питаючи вас про напрямок, кажуть вказують 10 CUC (куків), хоча ту ж відстань можна проїхати і за 3.
На Кубі дві валюти: песо (відносний еквівалент гривні) та конвертований песо або кук (відносний еквівалент євро). Для кубинців ціни у песо, для усіх інших – в куках.
Платити в песо і куках можуть і туристи, але реакція кубинців не завжди позитивна. Вони наполягатимуть, на тому, що на Кубі – єдина національна валюта – кук, хоча насправді песо теж приймають. Різниця між куками і песо близько 30 гривень - дуже суттєва для туристів і для місцевих жителів.
|Торгуватись варто завжди, це весело і цікаво
Але торгуватись варто завжди, принаймні, це весело і цікаво.
До речі, знати цифри тут дуже важливо: і щоб торгуватися, і щоб домовлятися про час.
Якщо їдете на Кубу, бронюйте авто заздалегідь, на них великий попит.
Громадський транспорт – здебільшого тролейбуси та автобуси, або ж таксі, проте місцеві їх "ділять": одні підсідають до інших, щоб машина була повна.
Поняття стандартів викидів CO2 тут взагалі невідоме. Такі улюблені туристами ретро-автомобілі залишають за собою сіро-блакитний туман, і його всі вдихають через розчинені вікна.
|Погляньте на небо, там чітко видно викиди в повітря
Доїхати до Варадеро – одного з найбільш туристичних міст на Кубі протяжністю 27 км, можна на рейсовому автобусі лише однієї компанії за 10 куків, або на таксі за 100-150.
Вирішила зекономити, тим паче писало, що він зручний і з кондиціонером. Автобус виявився не особливо чистим, не зовсім зручним і з не дуже справним кондиціонером.
Натомість дороги вражають і українські мери можуть заздрити – вони добре збереглися, хоч і видно, що робили їх десятиліття тому.
Їжа
У магазинах все досить дешево, але вибору немає. Зайшла у низку магазинів на одній з центральних вулиць Гавани, але крім кількох упаковок макаронів, пари пляшок олії, прального порошку, мила, тканин, дрібничок для дому, там більше нічого немає.
|Бар у Гавані
Побачити щось на кшталт звичних нам супермаркетів з повними прилавками практично нереально. Найбільший магазин вдалося випадково знайти на автобусній станції.
Купити дешево фрукти та овочі можна на місцевих ринках, які ховаються між будинками.
Наприклад, ананас обійдеться всього в 12 песо (по суті гривень), але якщо попросите його почистити в сусідньому барі (який насправді більше схожий на руїни, з 5 пляшками алкоголю на барі), то це обійдеться в щонайменше в 1 кук (біля 30 грн).
Кубинці готові допомогти за гроші, бажано куки. Манго, гуанава та ананас на іншому ринку обійшовся у 70 грн і їхній смак не порівняти з тим, що продається на наших прилавках.
А от купувати м’ясо не раджу. В 30-ти градусну спеку воно без охолодження, проте інноваційна система відгону мух працює.
|Така ось система відгону мух
Кубинцям не пощастило з їжею, або з рецептами, бо навіть в дорогих ресторанах вона не особливо смачна. Три основні страви – рис, риба, та овочеві салати. Проте, кубинці використовують дуже мало спецій, тому смак їх досить прісний.
Найцікавіший і найдешевший спосіб поїсти – "паладар" - домашні ресторани.
Майже у кожному ресторані можна замовити лобстера. Вони в країні водяться у великій кількості, і їх ловлять браконьєри. Собівартість невелика, а серед туристів – популярність.
Дефіцит Wi-fi
Бідність Куби проявляється не лише у дуже скромному споживчому кошику. Коли в Україні ми заговорили про 4G, на Кубі навіть Wi-Fi дефіцит.
У Гавані є кілька точок, де можна побачити скупчення людей, обличчям в телефоні – сквери, відомі готелі, деякі площі.
|Точка доступу до Wi-fi
Система працює так: у спеціальному кіоску потрібно купити картку з кодом, яка дозволяє користуватися інтернетом годину. Ціна – 1-2 куки.
З точки зору збереження якісного життя offline, що зараз стає трендом, це навіть добре, а з точки зору швидкого пошуку інформації, розуміння, як, куди і звідки можна доїхати – не зовсім.
Де жити
Готелі тут дорогі (2000 доларів за тиждень), тому місцеві можуть заробляти на нерухомості.
"Каса партікулар" (casaparticular) – це, по суті, приватний дім чи квартира, де здають кімнати з усіма вигодами.
Моя тітонька Кармен, попри незнання англійської, виявилась дуже балакучою. В її телефоні був додаток, який перекладав цілі речення – недосконало, але достатньо.
Особистий lifehack: якщо ви обрали готель, і там жахливий номер, а "все включено", варто поскаржитись і додати магічне "just married".
Тоді вам дадуть номер з двома кімнатами, великою терасою, і навіть рушники у формі лебедя щодня.
На що подивитися
Кубинці дуже привітні. Здається, незважаючи на всі труднощі, вони вміють радіти життю, танцювати, усміхатись.
|Незважаючи на всі труднощі, кубинці вміють радіти життю, танцювати, усміхатись
Мало хто з них говорить англійською, але моїх слів 15 мовою конкістадорів вистачило для виживання і навіть спілкування.
Першого вечора гуляла набережною Малекон. Тут кубинці проводжають сонце до сну, гомонять, звісивши ноги з кам’яного причалу довжиною у 8 км.
Назустріч йшов веселий чолов’яга, в майці моряка і в’єтнамках. Заговорив іспанською, я з ввічливості відповіла "Укранія" і поспішила втекти. Не вдалося. Він пояснив, що музикант, зізнався, що працює на сигарній фабриці, а потім сказав йти за ним.
Ми йшли такими убогими вулицями, що я подумала, що ми десь дуже далеко від центру. Дорогою бачили багато дітей, які грають у футбол просто неба на асфальті або у висохлих фонтанах.
|Так типово проводять час місцеві жителі
За 15 хв дійшли до неймовірно цікавого місця – HamelStreet, де в стіни вмонтовані старі ванни, розмальовані тематично, з філософськими написами та інсталяціями, що навіюють страх.
Ми випили справжній, кубинський, міцний мохіто і коли я зібралась попрощатись, новий друг почав розповідати, як я схожа на його дружину, з якою у нього 4 діток і що йому треба гроші.
Стара Гавана і Гавана Ведато – центральні райони міста, дуже схожі на руїни.
Часом здається, що люди живуть в холодних мурах, без вікон, але з решітками (це скоріше пов’язано з кліматом, так звана "липка спека"), з дивно обставленими старими меблями, купою дротів на вході в під’їзд, де вільно повзають величезні таргани.
Якщо любите контрасти, то після убогого ринку і прогулянок засміченими вулицями варто піднятися на терасу готелю Кемпінські.
З нього відкривається неймовірний вид на Великий театр Гавани, готель Телеграфо та ElCapitolio – чи не найвідомішу будівлю у Гавані. Велич, краса, за якою нетрі. А внизу чекають найкращі ретро-авто.
|Навпроти Капітолію є непримітне місце, де довгі черги за солодкі "пальчики з варенням" - cangrejitos, лише за один песо
Навпроти Капітолію є непримітне місце, де довгі черги за солодкими "пальчиками з варенням" - cangrejitos, лише за один песо.
Можна також написати листа дорогій людині на даху готелю AmbrosMundos, де бував Ернест Хемінгуей. Там багато натхнення і чудовий вигляд з даху.
Варадеро не має історичних пам’яток, але пляжі неймовірні, вода такого відтінку, що важко описати, а захід сонця – незабутній. А ще там є будинок Аль Капоне, де водяться великі пелікани. Їх можна навіть погодувати.
Для повної картинки варто подивитись Тропікану. Для чоловіків важливо бути в штанах, в шортах не пустять. Звісно, в них є якісь чергові на прокат, але просять дорого. Шоу чудове, і щодня приносить в середньому 50-60 тис. доларів.
Куди ж без кубинських сигар
Сигари можна купувати дорого, а можна вигідно. Вам навіть не треба шукати де, вас знайдуть.
На Кубі є 27 брендів сигар, найвідоміші – Кохіба, Гвантанамера, Ромео і Джульєтта.
Є ще такі, які називають "сигари розміру Черчіля" - найдовші. Че курив Монтекрісто.
А ще розповідають, що президент Кеннеді за кілька годин підписання торгівельного ембарго 1962 замовив собі 1200 кубинських сигар.
Ірина Озимок, засновниця Міжнародного саміту мерів, керівник Програми місцевого економічного розвитку WNISEF