Відкат назад в сфері прав людини? Що коїться в офісі й під офісом Омбудсмана

Нещодавно із сайту Президента України знято славнозвісну петицію щодо захисту сімейних цінностей.

Домогтися знаття цієї, явно дискримінаційної за своєю суттю, петиції вдалося за участі правозахисної спільноти та Аксани Філіпішиної, представниці Омбудсмана з питань протидії дискримінації.

Аксана Філіпішина одна з небагатьох, хто залишилася працювати в новій команді Людмили Денісової, яка попри протести правозахисної спільноти стала новою Уповноваженою.

Філіпішина – Уповноважена з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Омбудсмана. Працює на посаді з 2012 року.

Активно виступає за дотримання принципів гендерної рівності та недискримінації у всіх сферах суспільства.

Кілька місяців на неї постійно тиснули та цькували, у тому числі в соцмережах.

Аксана Філіпішина. Фото: Укрінформ

Зокрема, це робив Руслан Кухарчук, відомий в Україні гомофоб та людина, що культивує агресію і залякування під обкладинкою "сімейних цінностей".

Під вікнами офісу Омбудсмана проводять і продовжують планувати мітинги з вимогою звільнити Аксану Філіпішину з посади.

Як би мала відреагувати Омбудсман на зазіхання свого офісу? Дати відсіч?

Ні, створюється нова структура, де Філіпішиній пропонують посаду Представника із дотримання прав дитини і сім'ї.

Крім того, створюють ще одна посада – Представника з дотримання рівних прав і свобод, який буде координувати напрям прав ВПО, людей, що проживають на окупованих територіях, а також опікуватися дуже і дуже широким формулюванням – "рівність прав і свобод".

Тобто замість трьох структурних підрозділів, які діяли раніше, зокрема "гендер", "моніторинг випадків дискримінації" і "аналітика", створюється лище один відділ з рівних прав і свобод.

Таке узагальнення неминуче призведе до нівелювання багаторічної роботи команди попередньої Уповноваженої Валерії Лутковської, уможливить маневрування захистом прав людини та по-суті виключить теми "гендеру" і "недискримінації" з робочого плану нового Офісу.

Чергова акція проти Філіпішиної призначена на найближчі дні від організації "Любов проти гомосексуалізму".

Ці люди хочуть побудувати наше суспільство не на повазі до прав людини, а на погрозах і агресії.

Замість сталості та динамічного розвитку, взаємопорозуміння та пошуку компромісів, відбувається відкат назад.

Наша енергія витрачається на непотрібні конфлікти, замість мобілізувати всі наші сили на спільний розвиток і добробут.

Єлизавета Кузьменко, правозахисниця, для УП.Життя