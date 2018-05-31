Куріння – це хвороба, яку треба лікувати

Я почав курити ще в школі за компанію з друзями. В інституті це був "спосіб соціалізації", бо був наймолодшим у групі.

Потім тютюн перестав подобатися, але кинути виявилося не так просто – я вже був залежним від нікотину.

Я труїв свій організм понад 30 років. Пробував кидати декілька разів, але все одно повертався до сигарет.

Кожного разу картав себе, адже я лікар і розумію усі ризики та небезпеки для здоров’я.

Все було марно доти, поки я не обійняв посаду гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ.

Усвідомлення усієї відповідальності, у тому числі і за особистий позитивний приклад здорового способу життя, стало достатньою мотивацією кинути назавжди.

Це було дуже непросто.

Результати останніх досліджень свідчать, що з 2,8 мільйонів українських курців, які пробували кинути тютюн впродовж останнього року, лише 1,2% змогли це зробити.

Чому? Куріння – це не звичка, а залежність.

Якщо зазирнути у міжнародний класифікатор хвороб, то під кодом F17 можна знайти таке формулювання: "Психічні й поведінкові розлади, викликані вживанням тютюну".

Куріння – це хвороба, а значить, її треба лікувати.

Та багатьом курцям складно визнати свою залежність, тому вони не звертаються за професійною допомогою.

А у сімейних лікарів, які мають допомагати подолати куріння, поки бракує знань, навичок та часу це робити (менше 40% медиків рекомендують своїм пацієнтам-курцям кидати).

Наркологічні клініки часто неспроможні якісно консультувати своїх клієнтів з питань куріння, бо не мають достатньо досвіду у роботі з нікотиновою залежністю.

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Україна – лідер серед європейських країн за смертністю від неінфекційних хвороб (серцево-судинні, онкологічні, захворювання дихальних шляхів, діабет) – аж 86% від усіх смертей.

Тютюн – один з провідних факторів ризику неінфекційних захворювань.

"Тютюн розбиває серця" – підтверджує цьогорічний плакат Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), присвячений Всесвітньому дню без тютюну.

Його світова спільнота відзначає щороку 31 травня.

Куріння – причина майже 7 мільйонів смертей щороку у світі. Найбільше смертей пов'язано саме з серцево-судинними захворюваннями.

В Україні від них помирає близько півмільйона людей щороку.

Понед 50 тисяч смертей (12%) викликані вживанням тютюну.

Але їм можна запобігти. Це життя, які можна зберегти. Такі амбітні цілі ставить перед собою Центр громадського здоров’я МОЗ України.

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У 2006 році Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну.

Цей документ прагне зменшити поширеність куріння через законодавство:

заборона реклами тютюну

підвищення податків на тютюнові вироби

захист населення від шкідливого впливу тютюну тощо

А також створити професійні сервіси для допомоги людям, які хочуть позбутися тютюнової залежності.

І якщо у запровадженні законодавчих ініціатив Україна досягла певного успіху, то допомоги курцям припинити цю пагубну звичку залишається проблемою.

Тому зараз Міністерство охорони здоров’я за підтримки ВООЗ вчить медперсоналу первинної ланки щодо неінфекційних захворювань, у тому числі, щодо надання допомоги курцям.

Цей процес не такий швидкий, як хотілося б, зважаючи на кількість медперсоналу, який треба навчити.

Тому ми вирішили створити безкоштовний національний сервіс з допомоги курцям ("гарячу" телефонну лінію 0-800-50-55-60 та веб-сайт www.stopsmoking.org.ua).

Цей сервіс розробили в рамках спільного проекту за фінансової підтримки Швейцарського бюро співробітництва та запустили у червні минулого року.

Майже за рік сервіс на лінію зателефонували більше 4000 разів, понад 11 000 людей зареєструвалися на сайті.

Консультанти гарячої лінії надають професійну допомогу, яка ґрунтується на найкращих світових практиках, рекомендаціях ВООЗ та МОЗ України.

Це важливо, бо почали з’являтися сумнівні засоби для відмови від куріння.

Мова йде про нові пристрої (електронні сигарети, пристрої для нагрівання тютюну), які розробники активно просувають саме як засоби відмови від куріння.

Варто бути дуже обережними.

Результати останніх досліджень доводять, що використання електронних сигарет зменшує шанси кинути курити.

А віддалені наслідки для здоров’я від використання цих пристроїв ще не досліджені.

Найстрашніше те, що багато некурців (насамперед дітей та підлітків) починають курити саме з електронних сигарет, що провокує перехід до звичайних сигарет у майбутньому.

В Україні, на відміну від країн ЄС, ринок електронних сигарет неврегульований, тому вони доступні для неповнолітніх.

Через це майже кожен 5 український підліток у 13-15 років курить електронні сигарети.

На цьому нещодавно наголошували експерти ВООЗ та представники громадськості.

До речі, ВООЗ нещодавно порахувала, що кожен долар, витрачений на профілактику тютюнокуріння сьогодні, дозволить заощадити майже 7,5 доларів до 2030 року.

Тому ми будемо підтримувати інформаційні кампанії за здоровий спосіб життя та спонукати людей не починати курити.

На державному рівні потрібно створити такі умови, щоб сигарети були недоступними та непривабливими для дітей і молоді.

Але за останні 6 років Верховна Рада не прийняла жодного антитютюнового законопроекту.

Наразі зареєстровані дві важливі законодавчі ініціативи, які повністю відповідають Рамковій конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну – законопроекти №2820 та №4030а.

Автори цих ініціатив хочуть заборонити використання маркетингових інструментів для залучення молоді до куріння:

вилучити з ринку сигарети з ароматизаторами

зробити пачки сигарет непривабливими, з великими ілюстрованими попередженнями про шкоду куріння

врегулювати електронні сигарети

прибрати тютюнові викладки із вітрин магазинів.

Це правильні інструменти профілактики куріння, які виправдали свою ефективність у інших державах.

Володимир Курпіта, генеральний директор Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я, спеціально для УП.Життя

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