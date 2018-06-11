5 ознак того, що ми віддаляємося від цивілізації й скочуємося у закриту клітку

Наталія Заболотна президент Фонду гуманітарного розвитку України
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11 червня 2018

Криза стала постійною ознакою життя в Україні.

Навіть після останніх п’яти років запеклої боротьби за власне майбутнє і власну ідентичність, за рядом симптомів Україна – загрозливо далеко від омріяного образу повноцінної та забезпеченої держави.

Ще більш загрозливою ситуація видається тому, що ми не маємо чіткого плану подолання всеосяжної кризи, якою просякнуте наше суспільне життя.

Системні проблеми не можна вирішити тактичними засобами або кадровими рішеннями, на які заведено покладати месіанські сподівання, а потім клясти, що вони надії не виправдовують.

Перший рік роботи Фонду гуманітарного розвитку України та громадянської платформи #SOSмайбутнє, зібрані нами звернення та свідчення українців з усіх регіонів дозволили нам сформулювати 5 основних ознак того, що ми віддаляємося від постійно оновлюваних стандартів цивілізованого життя.

Натомість ми скочуємося у закриту клітку, де проїдаємо залишки, залишені нам минулими поколіннями – замість того, аби генерувати нові сенси та працювати заради сьогодення та майбуття.

Всі ці проблеми є надто серйозними, аби вважати, ніби вони можуть самі по собі розтанути у повітрі.

Жодного сумніву немає в тому, що розвивати свою економіку сучасна країна має синхронно із примноженням якості людського капіталу.

Якщо ігнорувати хоча б один з двох чинників, на результат очікувати не варто.

7 липня в Каневі вперше відбудеться Міжнародний економічно-гуманітарний форум Ukrainian ID.

Його спікерами та модераторами стануть світові лідери думок, а результатом події буде створення плану на завтра, дорожньої карти успішної країни: якою, ми сподіваємося, врешті стане Україна.

Наталія Заболотна, президент Фонду гуманітарного розвитку України, спеціально для УП.Життя

Титульне фото: Tomwang/Depositphotos
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