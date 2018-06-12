Адам віддав Єві ребро, а ви готові стати донором органів? 8 міфів про трансплантацію

Ірина Заславець журналістка
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12 червня 2018

"Українці не готові до донорства: їх будуть вбивати на зупинках і торгувати їхніми органами через відкриті кордони, бо країна у стані війни, правоохоронна система  не працює, та й не по-християнськи це".

В одному цьому реченні – збірний образ найпоширеніших міфів, які роками блокували українську трансплантологію. То чи варто побоюватися нового закону про пересадження?

Я б дуже хотіла, аби зараз ми з вами нарешті раз і назавжди зруйнували міфи, якими обросла тема донорства.

Та спершу: чому ви можете мені довіряти? Я журналіст, який два останні роки займається питанням трансплантології.

 Фото: kalinovsky/Depositphotos

Я була в Індії і Білорусі, двох основних країнах, де рятують українців, і знаю, як вони це роблять.

За цей час померло більше десяти героїв моїх сюжетів. Я відчувала їхній біль як свій, бо була на їхньому місці, коли 9 років тому захворіла на рак і не мала жодних шансів вижити в Україні.

На трансплантацію кісткового мозку в Німеччині всією країною мені збирали 100 тисяч євро. Мені пощастило: я вижила і тепер хочу, аби виживали і всі інші.

Ірина Заславець, журналістка, спеціально для УП.Життя
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