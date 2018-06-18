Шпаргалка для батьків: як навчати покоління Z

Покоління Z ("зети", пост-міленіали) – народжені після 1995 року.



Найстаршому з них зараз – 23 роки, а більшість з них жодної секунди не жили у ХХ столітті.

Вони занурені у цифровий світ і дуже самостійні у висновках.

Пост-міленіали завжди впевнені та мають гостре критичне мислення.

Діти-Z цінують свободу та особистий інтелектуальний простір.

Не біжать за порадою до батьків, тому що все необхідне "загуглять" або ж запитають у Siri.

До нового покоління потрібне особливе ставлення, яке не злякає, а зацікавить у навчанні.

Для успішного навчання та розвитку "зетів" батькам та викладачам слід пам’ятати, що вони мають справу не з консервативними представниками суспільства, а з прогресивною молоддю, котра миттєво вбирає інформацію і здатна здивувати своєю креативністю та продуктивністю.

Сприйняття інформації

Діти цього покоління не знають часів без інтернету та сучасних технологій.

Вони віддають перевагу streaming-контенту, притаманному для Youtube: короткому за метром та з чіткою ідеєю.

Вони майже не дивляться довгі телевізійні шоу та нудні фільми, а відтак на них не впливає реклама та політична пропаганда.

Порівняно з іншими поколіннями, у дітей Z більш розвинена частина мозку, яка відповідає за візуальне сприйняття інформації.

Це легко пояснюється тим, що "зети" народжується зі смартфоном у правій руці і лептопом у лівій.

Саме тому пост-міленіали продуктивніше реагують на візуальну подачу матеріалу (таблиці, інфографіка), аніж на інші канали надходження інформації (кінестетичний, слуховий).

Приклад для наслідування

Покоління Z не визнає нав’язаних суспільством авторитетів та не йде сліпо за "лідерами думки".

Для "зета" важливо особисто оцінювати вагу та престиж людини, яка претендує на доступ до його мозку та пам’яті.

Тому діти будуть несамовито захищати свій розумовий простір від несанкціонованого втручання нудного розумника.

Байдуже, що він має вчений ступінь і роки досвіду.

У присутності Z-покоління всі соціальні статуси анулюються.

Найбільшими авторитетами для цього покоління є 13-річні Instagram- та YouTube-блогери, а ще незалежні 20-річні репери, що мають мільйони переглядів та сотні тисяч підписників.

Природньо, що кожен із Z мріє повторити успіх своїх кумирів.

Це бажання можна використати у якості мотивації для занять музикою чи іншим мистецтвом.

Підтримайте дитину в бажанні ділитись успіхами у соцмережах – для сучасних дітей фідбек важливий більше, ніж сам процес.

Форма навчання

Z-діти тримають потрібну інформацію на кінчиках пальців, все необхідне знайдуть за лічені секунди.

Саме тому складно утримати їхню увагу тривалий час, особливо якщо це 45-хвилинний урок чи півторагодинна лекція.

Це покоління краще опановує матеріал на практиці, аніж під час пасивного слухання.

Психологи радять розбити заняття на блоки, де чергуватимуться сети з поясненнями та практичні частини, де діти досягатимуть поставленої мети.

Увесь теоретичний курс навчання бажано перенести у цифровий варіант: книжки та конспекти – у хмарних сховищах.

Важливо практикувати лекції у форматі онлайн-вебінарів.

Не забувайте: ці діти знають вартість своєму часу та увазі.

Правильна мотивація

Це покоління цінує досягнення результату тут і зараз.

Вони дуже залежні від успіху.

Тож краще розділити виконання одного великого завдання на декілька етапів у формі своєрідного інтелектуального квесту.

Вирішивши просту проблему, дитина переходить до виконання наступної, складнішої.

Відчуття маленької перемоги на кожному етапі мотивує все більше мотивує дитину.

Ви здивуєтесь, наскільки далеко може їх завести жага до успіху. Нехай лише у навчальному форматі.

Підсумуємо: для виховання та розвитку покоління Z відкиньте всі умовності схематичного і застарілого виховання.

Зверніться до прогресивних ідей та методик.

Не варто надто довго спілкуватися з ними як з дітьми, адже вони дорослішають значно швидше, аніж інші покоління.

Тримайтеся з ними на рівних, стежте за трендами, будьте на одній хвилі та пропонуйте нові цікаві завдання.

Для зетів важливо відчувати, що їхні зусилля не даремні, а отримані знання та набуті навички принесуть швидкий результат.

Вікторія Жукова, менеджер онлайн-платформи для пошуку репетиторів Preply.