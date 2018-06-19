Победить инфаркт: почему украинцам стоит снова поверить в отечественную кардиологию

Лето с его сильной жарой – сложная пора для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сердце в этот период работает с большей нагрузкой, а потому более подвержено рискам.

И я, конечно, не буду первым врачом, который предостерегает пациентов от излишних нагрузок и вообще пребывания на солнце. Хочу сказать о другом.

Если проблема жары и ее влияния на сердце остается неизменной, то система помощи и спасения пациентов с острым инфарктом миокардасейчас меняется радикально.

За последние годы система реперфузионных центров развилась весьма значительно, а значит интервенционные кардиологи могут спасать больше пациентов. И, кажется, это то, о чем стоит напомнить в начале лета.

Сегодня инфаркт перестает быть приговором. Благодаря современным технологиям и развитой инфраструктуре региональных центров интервенционная кардиология меняет положение дел в стране.

Эффективные действия команды Министерства здравоохранения Украины по организации помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поддержка правительства помогли за несколько лет развить сеть так, что уже сейчас удалось добиться первых результатов.

В прошлом году удалось на 20% снизить госпитальную летальность в стационарах 11 областей, в сравнении с 2015 годом.

Речь идет именно о тех областях, где работают система своевременной доставки пациентов, работают уже опытные и формируются новые центры с современным агиографическим оборудованием.

Важно, что в самих этих центрах показатель летальности в 2,7 раза ниже, чем средний по Украине (4,6% против 12,5% соответственно) в 2017 году.

Я не считаю, что чиновники нуждаются в похвалах за то, что делают свою работу.

Как и сам выполняю свою работу не ради хвалебных отзывов.

Но при этом справедливо сказать, что именно с нынешней командой Минздрава удалось добиться реализации проектов, которые раньше оставались только в категориях долгосрочных планов и мечтаний о будущем.

Именно наивысшие чиновники министерства подписывали важнейшие приказы и письма, которые изменили структуру оказания помощи пациентам с острым инфарктом миокарда, способствовали закупкам нового оборудования.

В последние 2 года увеличиваются закупки стентов для бесплатных процедур (для пациентов с острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST, STEMI), контролируется их справедливое и эффективное распределение, а это крайне важно для спасения большего числа жизней.

Более того, и сама инфраструктура продолжает развиваться и совершенствоваться, а потому хочется верить, что этот процесс будет устойчивым и стабильным.

Но возвращаясь к лету и сезонному пику инфарктов. Центры сами по себе не спасают людей.

Важно, чтобы пациенты следили за своим состоянием и в случае плохого самочувствия звонили 103, а не ждали, когда боль в груди пройдет сама.

Я наконец смело могу говорить людям, что им есть куда обратиться и что у интервенционных кардиологов есть достаточно ресурсов, чтобы спасать пациентов с симптомами острого инфаркта миокарда.

Главное, чтобы пациенты были тут нашими союзниками. Для этого мы стремимся информировать всех украинцев, обучать симптомам инфарктов.

Более того, для развития правительственной инициативы бесплатного стентирования Ассоциация интервенционных кардиологов Украины своими силами нашла партнеров и организовала всеукраинскую информационную кампанию "Рятуємо серця України".

Мы объединились с другими кардиологическими ассоциациями, государственными структурами и разместили образовательные материалы о правилах поведения, в случае инфаркта, по всей стране.

Нашими задачами было донести алгоритм действий при инфаркте всем украинцам.

И сформировать понимание, что инфаркт – это не приговор, что его грозных последствий можно избежать и существенно улучшить прогноз заболевания, если своевременно обратиться за помощью.

Сейчас продолжаем эту работу. Очень надеюсь, что ее главные позитивные результаты еще впереди.

Пока же отмечу еще раз, что летом нужно быть особенно внимательным к своему сердцу и к здоровью близких, особенно если у них уже были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания.

Всегда обращайте внимание на такие симптомы острого инфаркта миокарда и в случае их возникновения немедленно вызывайте скорую помощь:

дискомфорт, давление, тяжесть или боль за грудиной (более 20 мин)

неприятные ощущения в межлопаточной области, онемение нижней челюсти, в горле или левой руке

чувство жжения в эпигастральной области (может напоминать изжогу) (возможно)

чрезмерное потоотделение, тошнота, рвота и головокружение (возможно)

слабость, чувство тревоги и одышка

ускоренное и неправильное сердцебиение (возможно)

Максим Соколов, д.м.н, член правления Ассоциации интервенционных кардиологов Украины, для УП.Жизнь