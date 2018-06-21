Музей на Поштовой – место силы для всей Украины, а не угол в торговом центре

Мария Репко заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии
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21 червня 2018

Сегодня я провела час под КМДА, на митинге за Музей на Поштовой. 

За это время я могла бы написать, например, пост про Путина, который хочет присвоить Анну Киевскую – она же наша, она же дочь Ярослава Мудрого, она же украинка на троне французских королей!

Но вместо этого я отстаивала возможность уберечь украинскую историю от нашей собственной власти.

Украина не жалеет денег и времени на большие международные события.

Мы принимали Евровидение, Евро 2012.

Мы специально заказали разработку бренда Ukraine Now.

Предполагается, что это повысит статус Украины в глазах иностранцев, позволят им взглянуть на нас как на современную, красивую, успешную страну.

Но, к сожалению,  по факту кроме громких праздников Киеву практически нечего предложить иностранцам.

Гостей интересует новый опыт, самобытная украинская культура, они хотят привезти домой сувениры, фотографии и ищут национальный колорит.

И гостеприимные киевляне, конечно, кормят их борщом, ведут в Киево-Печерскую Лавру, показывают Пирогово, вышиванки и расписные платки на Андреевском спуске.

И вот уже в головах европейцев Украина – это церкви, хатынки и ремесла, а не древняя европейская держава.

Но ведь у нас теперь есть целая улица времен Киевской Руси, слышите, люди!

У нас может появиться настоящее место силы, удивительный артефакт древнего княжества в сердце старого Подола, там, где захлебывались днепровской водой языческие идолы, там, где крестил киевлян князь Владимир.

Это пространство, которое останется с нами на долгие годы, и будет рассказывать Украине и миру о начале нашего долгого исторического пути.

Те, кто был в Стокгольме, знают: когда-то шведы подняли из воды огромный деревянный корабль XVII века – огромный военный парусник Vasa.

Они тщательно восстановили каждую досточку, заново расписали яркими красками деревянные фигуры морских чудовищ и греческих богов и построили вокруг корабля музей-саркофаг.

Сегодня это достопримечательность мирового масштаба, там демонстрируется фильм о Vasa на шестнадцати языках, выставлены в экспозиции предметы быта, а экскурсоводы рассказывают истории о шведских королях, об их врагах и друзьях, о международной политике того времени и современности.

Музей на Поштовой может стать таким местом для Украины.

Местом, где сплетется история и геополитика, где Украина будет не "младшим братом", а наследницей Киевской Руси.

Если его, конечно, силами Киеврады не превратят завтра в огороженный уголок торгового центра.

Вопрос создания нового музея – не вопрос решения Киеврады о выделении земли под строительство ТРЦ со стыдливыми словами о "музеификации" и конкурсе на создание "общественного пространства".

Это должен быть именно музей, и музей государственного уровня.

Каждый год управление делами Президента тратит десятки миллионов на реконструкцию Мариинского дворца, на 2017 год было запланировано вложить в реконструкцию 200 млн. грн.

Неужели Мариинский дворец, летняя резиденция русских царей, более важен для Президента, чем наша собственная история?

Мария Репко, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии, для УП.Жизнь
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