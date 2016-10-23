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Журі Нобелівської премії з літератури образилося на Боба Ділана

Версія для друку Коментарі 3
23.10.2016
Член журі Нобелівської премії з літератури, письменник Пер Вестберг звинуватив Боба Ділана у зарозумілості і неввічливості.

Приводом стало демонстративне мовчання музиканта після того, як стало відомо про присудження йому престижної нагороди, пише "Німецька хвиля".

13 жовтня Ділану присудили премію, однак він до сих пір не відповів на всі спроби Шведської королівської академії наук зв'язатися з ним.

"Потрібно називати речі своїми іменами: так поводитися неввічливо і зарозуміло", - заявив в ефірі шведського телеканалу SVT Вестберг.

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Відомо, що Ділан не відповів ні на один дзвінок зі Шведської академії, не дав жодного інтерв'ю на цю тему і навіть видалив зі свого сайту інформацію про "Нобелівку".

Невідомо також, чи прибуде він на урочисте вручення нагород, яке відбудеться 10 грудня в Стокгольмі.

Виступ Пера Вестерберга став першим публічним проявом обурення Нобелівського комітету.

До цього єдиною реакцією на мовчання Ділана було оголошення про те, що Шведська академія припиняє спроби зв'язатися з музикантом.

Ділан не відповів ні на один дзвінок зі Шведської академії, не дав жодного інтерв'ю на цю тему і навіть видалив зі свого сайту інформацію про "Нобелівку"

Мовчання Боба Ділана не можна пояснити нелюбов'ю до публічних заходів або боязню спілкуватися з пресою, пише Der Spiegel.

За довгі роки своєї кар'єри він був присутній на врученні йому безлічі нагород, серед яких - найвища нагорода Сполучених Штатів медаль Свободи, вручена музикантові президентом США Бараком Обамою, кінопремії "Оскар" і "Золотий глобус" і безліч музичних премій "Греммі".


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КОМЕНТАРІ - 3
Степан Назаркевич _ 23.10.2016 11:55
Oleksa Piddubniak:
Ви сплутали. Українською мовою - "журі", російською - "жюри".
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Oleksa Piddubniak _ 23.10.2016 11:47
З яких це пір "жюрі" стало "журі"?
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Woman_00 _ 23.10.2016 10:58
Отакої! Обрана ними людина виявилася розумною.
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