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"Ретро", "Шансон" та KISS не дотрималися квот на українську музику – Нацрада

Версія для друку Коментарі 8
18.11.2016
Фото Syda_Productions/Depositphotos
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зафіксувала перші порушення закону про квоти україномовних пісень.

Про перші порушення закону щодо частки музичних творів українською мовою написав на своїй сторінці у Facebook  член Нацради Сергій Костинський. 

Їх зафіксували у мовленні станцій "Ретро-fm", "Радіо Шансон", "KISS FM" та "М FM".

На "Радіо Шансон" (ТРК "Шансон", Київ) частка пісень українською мовою на добу становила 21% (має бути не менше 25%).

На "KISS FM" (УК ТІР "ЮТАР", Київ) – 21% відсоток на добу; 24% у проміжку часу між 07:00 та 14:00; 22% – з 15:00 до 22:00.

У мовленні "Ретро-fm" (ТРК "НБМ-РАДІО", Київ) – 24% на добу.

На "М FM" (Радіо "Нова хвиля", Харків) частка україномовних пісень в проміжку між 15:00 та 22:00 склала 3% (має бути 25%).

Також у повідомленні йдеться, що згідно з вимогами законодавства, Нацрадою 18 листопада ухвалено рішення про призначення позапланових перевірок на цих радіостанціях.

Після позапланових перевірок, в разі підтвердження порушень, до ліцензіатів будуть застосовані санкції.

8 листопада 2016 року набув чинності закон "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)", який запроваджує квоти на пісні українською мовою та ведення програм українською мовою на радіо.

Радіоорганізації мають дотримуватися вимог закону з 8 листопада 2016 року з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 години.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зафіксувала перші порушення закону про квоти україномовних пісень. Фото Syda_Productions/Depositphotos

Квота розповсюджується на мову ведучих та дикторів передач, контроль за мовленням гостей не здійснюватимуть.

Рекламні ролики, оголошення про спонсорство, анонси, заставки та оформлення передач не підпадають під перевірку щодо вмісту української мови.

Нацрада не перевіряє, чи дотримуються радіостанції, які відповідно до ліцензії, мають транслювати більше 60% пісень офіційними мовами ЄС, взятих на себе зобов’язань.

Для перевірки проводяться 2 види моніторингів – добові і тижневі.

Раніше йшлося, що українські радіокомпанії підписали меморандум про застосування вимог законодавства щодо обсягу пісень та ведення передач державною мовою.

Президент Петро Порошенко підписав закон № 1421-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій", який встановлює квоти для україномовних пісень в ефірі українських телерадіоорганізацій.


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КОМЕНТАРІ - 8
hrim _ 18.11.2016 19:23
300 кращих пісень українською мовою 2014-2016
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hrim _ 18.11.2016 18:47
Самый Лучший:
Самый Лучший:
вымучивать этот вопрос с украинским языком?... Сначала нужно поднимать общий уровень культуры, потом очень ненавязчиво расширять то лучшее, что у нас есть, и это может произойдет через десятилетия, а может и нет
.........

Кому Ви це пишите?
25% української пісні - це нав'язування?
А що тоді 3% української пісні на харківському - свобода у країні де понад 80% українців?
Поцікавтесь як у європейських країнах, після того аргументовано обурюйтесь.

П.С. "Творіть шедеври українською, після того ми будемо слухати" ми уже чули не раз. Однак, без масовості, без конкуренції в ефірі, високого рівня не досягнути. Й це добре знають противники квот. Тому й б'ють тривогу.
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Самый Лучший _ 18.11.2016 18:17
Самый Лучший:
вымучивать этот вопрос с украинским языком? Язык - это не культура Культура - это традиции, а традиций у нас нет, вернее они еще остались на западной части страны и только там их можно поддерживать, сохранять и никак не получится эти традиции портировать на другие области страны. Традиции - это тонкая материя сплетенная из истории, менталитета, культуры, образования. Сначала нужно поднимать общий уровень культуры, потом очень ненавязчиво расширять то лучшее, что у нас есть, и это может произойдет через десятилетия, а может и нет
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Андрей Воронин _ 18.11.2016 18:08
Андрей Воронин:
Скільки Україні принижуватися , цуратися своєю мовою !!
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Самый Лучший _ 18.11.2016 18:07
А я не согласен и объясню почему. Если просто передают новости или информацию, то тут все понятно, но вот музыка - это искусство и нельзя в рамках одного формата музыки примешивать украинских исполнителей. Я выбираю радиостанцию и хочу слушать ту музыку, которую я выбрал. Или так: есть неплохие песни на украинском языке, но я люблю музыку на английском или лаундж, вообще без слов. Почему кто-то решает за меня что я должен слушать? Логичнее было бы сделать радиостанции с чисто украинской музыкой, несколько сделать, но этого нет! Знаете почему - потому что это никому не нужно или нужно небольшому числу людей. Людей притягивают за уши к языку, так нельзя! Человек рождается с языком, языком его родителей, и не будет такого, чтобы родители говорили на русском, к примеру, а ребенок на украинском. А никому в голову не приходила идея в кинотеатрах среди американского фильма делать врезку украинского фильма? У нас большая страна и есть области, где люди десятилетиями говорят на русском, зачем
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