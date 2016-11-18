"Ретро", "Шансон" та KISS не дотрималися квот на українську музику – Нацрада

18.11.2016

Фото Syda_Productions/Depositphotos

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зафіксувала перші порушення закону про квоти україномовних пісень.

Про перші порушення закону щодо частки музичних творів українською мовою написав на своїй сторінці у Facebook член Нацради Сергій Костинський.

Їх зафіксували у мовленні станцій "Ретро-fm", "Радіо Шансон", "KISS FM" та "М FM".

На "Радіо Шансон" (ТРК "Шансон", Київ) частка пісень українською мовою на добу становила 21% (має бути не менше 25%).

На "KISS FM" (УК ТІР "ЮТАР", Київ) – 21% відсоток на добу; 24% у проміжку часу між 07:00 та 14:00; 22% – з 15:00 до 22:00.

У мовленні "Ретро-fm" (ТРК "НБМ-РАДІО", Київ) – 24% на добу.

На "М FM" (Радіо "Нова хвиля", Харків) частка україномовних пісень в проміжку між 15:00 та 22:00 склала 3% (має бути 25%).

Також у повідомленні йдеться, що згідно з вимогами законодавства, Нацрадою 18 листопада ухвалено рішення про призначення позапланових перевірок на цих радіостанціях.

Після позапланових перевірок, в разі підтвердження порушень, до ліцензіатів будуть застосовані санкції.

8 листопада 2016 року набув чинності закон "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)", який запроваджує квоти на пісні українською мовою та ведення програм українською мовою на радіо.

Радіоорганізації мають дотримуватися вимог закону з 8 листопада 2016 року з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 години.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зафіксувала перші порушення закону про квоти україномовних пісень. Фото Syda_Productions/Depositphotos

Квота розповсюджується на мову ведучих та дикторів передач, контроль за мовленням гостей не здійснюватимуть.

Рекламні ролики, оголошення про спонсорство, анонси, заставки та оформлення передач не підпадають під перевірку щодо вмісту української мови.

Нацрада не перевіряє, чи дотримуються радіостанції, які відповідно до ліцензії, мають транслювати більше 60% пісень офіційними мовами ЄС, взятих на себе зобов’язань.

Для перевірки проводяться 2 види моніторингів – добові і тижневі.

Раніше йшлося, що українські радіокомпанії підписали меморандум про застосування вимог законодавства щодо обсягу пісень та ведення передач державною мовою.

Президент Петро Порошенко підписав закон № 1421-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій", який встановлює квоти для україномовних пісень в ефірі українських телерадіоорганізацій.