Картини Музейного фонду України вартістю $1,3 млн шукатиме Інтерпол

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17 серпня 2017

52 картини Музейного фонду України художників XVIII-XIX століття, які у березні 2014 року були незаконно передані до Сімферопольського художнього музею, оголошені в державний та міждержавний розшуки каналами Інтерпол.

52 картини Музейного фонду України оголошены у розшук. Фото rashch/Depositphotos

Серед них "Лунная ночь" Івана Айвазовського, "Дорога в лесу" Івана Шишкіна, "Болото" Ісаака Левітана та інші, повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.

"Оголошення культурних цінностей у розшук Інтерполу прискорить процес їх повернення до Музейного фонду України. Прокуратурою надаватиметься правова оцінка по кожному факту незаконного заволодіння та користування надбанням, що належать нашій державі, – прокоментував прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов.

Винні особи будуть відповідати перед законом. Це вже не перший результат роботи у цьому напрямку. Нагадаю, що у грудні минулого року Окружний суд Амстердама своїм рішенням визнав, що колекція "Скіфського золота" належить Україні і повинна бути повернута на її територію".

Прокурори Автономної Республіки Крим та слідчі Головного управління Національної поліції АР Крим встановили фото музейних предметів.

Їхня орієнтовна оціночна вартість станом на 20 березня 2014 року становила 1 мільйон 324 тисячі доларів США.
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