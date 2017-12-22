Що дочитати, послухати і передивитися до кінця 2017-го. Підсумки року в культурі

Кожного разу наприкінці року ми намагаємося встигнути все – завершити робочі справи, купити подарунки, спланувати святкові вихідні.

І ще добре було б дочитати початі книжки (і повернути їх тим, у кого позичили), передивитися фільми, які перемагали на фестивалях упродовж року.

Непогано б устигнути послухати альбоми улюблених виконавців – і так, щоб не в метро, під шум руху рейок по коліях, а по-справжньому (і підспівувати, коли ніхто не чує).

"Українська правда. Життя" пропонує знайти час і нагадати собі, яким був культрік, що минає для глядачів, читачів та меломанів. Влаштовуйтеся зручніше.

ЩО ЧИТАЛИ У 2017?

Дві літературні відзнаки, Премію Конрада та Книгу року ВВС, під кінець 2017-го отримала письменниця й перекладачка Катерина Калитко, привернувши увагу до себе книгою оповідань "Земля загублених, або маленькі страшні казки".

Катерина Калитко "Земля загублених". Фото starylev.com.ua

Текстом, який цього року чекали найбільше, став роман Сергія Жадана "Інтернат".

Його кількома нагородами відзначили на конкурсі найбільшої книжкової події – Форуму видавців, перш за все назвавши найкращим сучасним прозовим текстом "за художнє переосмислення подій на Донбасі".

На Форумі нагородили також видання Оксани Були "Зубр шукає гніздо" як найкраще для дітей віком до 9 років.

Серед найкращих дитячих і підліткових книжок за версією "БараБуки", опинилися також "Лякація" Івана Андрусяка й "Таємне Товариство Ботанів, або Екстрим на горі Підстава" Лесі Ворониної.

Сергій Жадан "Інтернат". Фото medium.com

Дитячою книжкою, навколо якої спалахнули дорослі пристрасті, цьогоріч стала "Майя і її мами" Лариси Денисенко, презентацію якої зірвали погрозами праворадикальні організації.

Від погроз та зривів потерпіли цього року виставка Давида Чичкана, лекція про сексуальну освіту ініціативи Sex Education Week, презентація книги Олени Герасим’юк "Розстрільний календар" про українських політв’язнів.

Україна цьогоріч побувала на Франкфуртському книжковому ярмарку. Наталка Сняданко до ярмарку випустила новий роман "Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма", присвячений постаті Вільгельма Габсбурга.

Фрагмент книги "Майя та її мами". Фото lviv.com

Влітку цього року осередок українського книжкового світу, Інститут книги, нарешті отримав керівника, а точніше керівницю – редакторку й кураторку Тетяну Терен.

Нова очільниця розповіла, що саме підтримка перекладів з української мови стане пріоритетом Українського інституту книги на найближчі роки.

У найближчі ж дні, коли до нового року хочеться встигнути все, пропонуємо почитати уривки із українських та перекладних книжок, які вийшли у 2017-му.

Або ж подивитися 14 інтерв'ю з українськими письменниками, музикантами й ілюстраторами.

ЩО СЛУХАЛИ У 2017?

Якщо не найголовнішою, точно найбільш обговорюваною музичною подією року стало проведення в Україні Євробачення-2017, яке "привезла" після перемоги у Стокгольмі Джамала.

Наприкінці лютого ми все-таки визначилися, що Україну на Євробаченні удома представлятиме O.Torvald.

Після цього розгорівся гучний скандал із представницею Росії на музичному конкурсі. Обраній співачці Юлії Самойловій СБУ заборонила в'їзд в Україну на три роки через виступи в анексованому Криму.

Ризикованої межі торкнувся і представник Болгарії Крістіан Костов, який неповнолітнім також виступав в анексованому Криму. А потім ще й на необережних висловлюваннях попався. Врешті, конкурс відбувся із Костовим, який пройшов у фінал і ледь не переміг.

Фото facebook.com/eurovision2017kyiv

А от перше місце на Євробаченні-2017 посів виконавець, якого вважали найменш відповідним формату конкурсу поп-музики та видовищного шоу.

Представник Португалії Сальвадор Собрал закохав у себе щирим і зворушливим виконанням пісні "Amar Pelos Dois". А потім налякав усіх новиною, що потребує операції на серці. Зовсім нещодавно Собрал почав нове життя із новим серцем.

Травень запам'ятався не лише Євробаченням, а й забороною російських пошуковиків та соціальних мереж. Ця санкція підштовхнула українських користувачів знаходити легальні ресурси для прослуховування музики і частіше заглядати на YouTube.

Хоча місць, де музику можна слухати чесно, значно більше.

Частіше зазираючи на YouTube і SoundCloud, ми знайшли нові українські музичні проекти, які дедалі швидше наступають на п'яти відомим виконавцям, котрі випускали нові альбоми у 2017 році.

ЩО ДИВИЛИСЯ У 2017?

Три українські стрічки (дві з яких зроблені у співпраці із закордонними партнерами) було обрано претендентами на Оскар у 2018 році.

Так, від України на звання "Найкращого фільму іноземною мовою" претендуватиме "Рівень чорного", від Словаччини – україно-словацька копродукція "Межа", а від Литви – стрічка спільного виробництва "Іній".

Створення фільмів протягом року фінансово підтримувало агентство "Держкіно", керівник якого Пилип Іллєнко, переконував, що відродження українського продукту помітне навіть за кордоном.

Нам вдалося побувати на зйомках двох картин, про які говорили протягом усього 2017 року – "Кіборги" та стрічки за романом Сергія Жадана "Ворошиловград" (вихід якої під назвою "Дике поле" чекатимемо аж до жовтня 2018 року).

(для перегляду фоторепортажу натискайте на стрілочки)

Над сценарієм до обох із них (і ще багатьох фільмів, якими порадує 2018) працювала драматургиня Наталя Ворожбит.

До речі, "Кіборги" за перші вихідні встановили новий рекорд касових зборів, обігнавши попередній фільм-рекордсмен прокату 2017 року "DZIDZIO Контрабас".

Улюбленцем серед дітей цього року став виконавець однієї із головних ролей українського фентезі "Сторожова застава", актор Роман Луцький.

Не тільки в Україні, а й за кордоном заявили про себе фільми "Стрімголов", "Лагідна", докладніше про які розповідали кінокритики в оглядах.

А якщо не захочеться виходити з дому в кінотеатр упродовж свят, малих і дорослих дітей можна зайняти добіркою 15 знакових українських мультиків за 90 років.

А зовсім-зовсім дорослих – 7 фільмами про кохання без табу.

Наталія Вуйтік, УП

Титульні фото Depositphotos