7 альтернатив зрубаній ялинці

Марічка Закалюжна спеціально для УП.Життя
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22 грудня 2017

Жива ялинка традиційний атрибут різдвяних і новорічних свят.

Вона створює затишок, чудово пахне і є джерелом фітонцидів біологічно активних речовин, які пригнічують розвиток бактерій.

Однак, якщо кожна українська сім’я забажає прикрасити помешкання живою ялинкою доведеться зрубати близько 11 млн дерев!

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А щоб вирости хоча б у 1,5 м заввишки, ялиці чи сосні потрібно близько 5-7 років.

Найпоширеніші глицеві дерева, які продають на різдвяні свята – це ялина європейська, ялиця біла та сосна звичайна.

Ялиці та сосни для легального продажу вирощують на спеціальних плантаціях, наприклад під лініями електропередач.

Їх можна купити у лісовому господарстві разом з биркою, а за штрихкодом є можливість перевірити походження самого дерева.

Та спостереження спеціалістів Всесвітнього фонду природи WWF в Україні протягом останніх кількох років показали, що, через махінації з бирками, встановити реальне походження зрубаної ялинки майже неможливо як покупцям, так і поліції.

WWF радить не ризикувати, а обирати способи, які створять святкову атмосферу без шкоди для довкілля.

1

Ялинкові гілки

Найпростіший спосіб створити ароматне свято, не рубаючи ялинок – використати ялинкові гілки. Дерева залишаються цілі, а порція цілющих фітонцидів наповнить помешкання.

Ялинкові гілки можна прикрасити самому або ж придбати повноцінні вироби з них – міні-ялинки чи різдвяні віночки у народних умільців. Такі вироби точно помістяться у будь-якій квартирі чи офісі.

Після свят гілочки можна відвезти у національні парки чи міські зоопарки — вони особливо смакуватимуть травоїдним.

2

Жива ялинка з розсадника

У спеціальних розсадниках продають деревця в горщиках – ялинку звичайну, ялицю чи ялину канадську Коніку.

На свята їх можна прикрасити, а потім висадити у відкритий ґрунт.

Тільки тут варто пам’ятати, що живі ялинки не можна довго тримати в приміщенні. Коли ялинка більше 2 тижнів перебуває при кімнатній температурі, вона пробуджується – починає рости і стає вразливою до морозів. Тому її треба висаджувати після заморозків, весною.

3

Штучна ялинка

Її можна повторно використовувати з року в рік. Цей варіант підійде для тих, хто дійсно планує прикрашати її… зо 20 років.

Штучні ялинки виготовляються з нафтопродуктів і часто транспортуються в Україну з Китаю. Якщо ж викинути таку ялинку на смітник, використавши лише кілька разів – вона залишить значно більший екослід, ніж якби ви купували навіть зрубані ялинки.

4

Авторські ялинки

Хто взагалі сказав, що ялинка має бути зі стовбура, голочок і бути зеленого кольору?

Ялинку можна зробити авторською з найрізноманітніших підручних матеріалів – з улюблених книжок, вішалок, кімнатних рослин, дерев’яних колод.

Фактично, будь-що прикрашене гірляндами чи у формі ялинки – стане чудовою альтернативою. Тут головне не обмежувати свою фантазію.

5

Дідух

Традиційний для України дідух – ще одне екологічно-дружнє рішення, якому вже понад тисячу років.

Дідуха виготовляють з необмолоченого жита, вівса, пшениці й прикрашають квітами, ягодами калини, різнокольоровими стрічками.

Можна, спробувати зробити його самотужки, або ж придбати в народних майстрів і підтримати місцевих підприємців.

Після свят дідух можна зберегти до наступного року, спалити або ж викинути в компост – жодних залишків чи сміття.

6

Різдв’яний павук

Ще одна забута, але колись поширена традиція з Прикарпаття.

Мова звісно не про реального павука, а про геометричну конструкцію з соломинок стилізованих під павука. Соломинки зв'язують ниткою у квадратики чи прямокутники, а потім поєднують у різні форми й підвішують до стелі.

Від найменшого подиху повітря "павучки" починають рухатися, створюючи враження живої істоти.

Щоб зробити традиційного "павука" потрібно 12 соломинок однакового розміру і нитку.

За традицією, різдвяних "павуків" вивішують навпроти дверей і прикрашають квітами або штучними прикрасами, як новорічну ялинку.

7

Різдвяна зірка та паперові витинанки

Різдвяна зірка – ще один яскравий символ, яким можна прикрасити оселю. Це можуть бути зв’язані мотузкою дерев'яні палички, прикріплені до стіни, паперові об'ємні зірки з підсвіткою.

Витинанки – теж гарний спосіб створити зірки, і тут не варто себе обмежувати – сніжинки, янголи, ялинки. Техніка дуже проста, а в мережі є безліч трафаретів, які можна використати. Якщо ще прикрасити витинанки блискітками – вийде чудово!

Перелічені варіанти – далеко не всі. Та все ж найкращий на думку експертів WWF – це жива ялинка, присипана снігом, що росте поруч з домом, або в парку і милує око круглий рік.

Що б ви не обрали, головне – ввімкнути фантазію та пам’ятати, які наслідки для природи цей вибір несе.

Марічка Закалюжна, спеціально для УП.Життя

Світлини Depositphotos, vezha.vn.ua та three-snails.com

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