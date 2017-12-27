Новорічний плейлист для корпоративу чи домашньої вечірки

Олександра Гайворонська журналістка
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27 грудня 2017

Передсвяткова метушня потроху охоплює все навколо, попри те, що грудень вдає із себе березень.

В останні дні старого року більшість з нас похапцем завершує усі заплановані справи й забуває вчасно зупинитися, щоб налаштуватися на хвилю легкого та безтурботного спілкування з рідними та близькими.

Дбаючи про настрій своїх читачів, "Українська правда. Життя" попросила співзасновника та музичного редактора Radio Skovoroda Артема Галицького скласти новорічно-різдвяну добірку музики, яка створить навколо правильну атмосферу й буде доречною як на корпоративі, так і на домашній вечірці з друзями.

Артем Галицький, співзасновник та музичний редактор Radio Skovoroda

"Цей мікс складається з трьох частин, у ньому – понад три години музики.

Плейлист не схожий на стандартні набори святкових треків з YouTube. Багато пісень ви почуєте вперше, бо щоб знайти їх, потрібно трохи заморочитися.

Та попри все, ця музика здаватиметься не менш знайомою, ніж Last Christmas", – говорить Галицький.

Автор добірки пропонує слухати мікси у певній послідовності.

Перший допоможе створити правильний базовий різдвяно-новорічний настрій.

"Під нього ви можете прикрашати ялинку, розсилати святковий спам, постити на Facebook підсумки року, зустрічати гостей та наминати салати", – радить музичний редактор Radio Skovoroda.

Другий мікс м’яко натякає, що варто переставати соромитися і починати інтелігентно гоцати у широкому розумінні та темпоритмі (але без нудних пауз).

"У цій добірці багато українських драйвових пісень від "Перкалаби", "The Вйо", Esthetic Education, Rock-H, Yurсash та інших", – перераховує Галицький.

Увімкнувши третій мікс, ви душевно бесідуєте, слухаєте цю музику на фоні, або наодинці, але вам від цього зовсім не сумно!

"Ви нікуди не поспішаєте, вам спокійно, ваші обійми відкриті…

Вам вже добре, ніжність опановує вами, ви перетворюєтеся на сніжинку та відчуваєте, як безмежно любите ці свята", – з посмішкою каже Артем.

"Українська правда. Життя" вітає читачів з новорічними та різдвяними святами!

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