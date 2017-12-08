"Кіборгів" відмовились показувати в Чернівцях – продюсер фільму

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8 грудня 2017

Два кінотеатри Чернівців відмовились брати в прокат фільм Ахтема Сеїтаблаєва "Кіборги".

Про це "Дзеркалу тижня" розповіла продюсерка фільму Іванна Дядюра:

"Два сучасних кінотеатри – імені Ольги Кобилянської і "Кінопалац" відмовились брати "Кіборгів" в прокат".

За її словами, відмову нічим не аргументували.

"Ми спочатку писали письмові запити, телефонували. Але там просто перестали брати слухавку і відповідати. Напевно, таких відвертих бойкотів "Кіборгів" в Україні ніде і не було", – додала продюсерка.

Ми намагалися зв'язатися з обома кінотеатрами.

У "Кінопалаці" ніхто не бере слухавку.

У кінотеатрі імені Ольги Кобилянської нам повідомили, що "Кіборги" є в прокаті кінотеатру. Але лише один сеанс на день в суботу та неділю – о 10:30.

У коментарі "Українській правді" продюсерка стрічки Іванна Дядюра розповіла, що дистриб'ютору "Кіборгів" з кінотеатру Кобилянської зателефонували близько 15:00 аж у п'ятницю, 8 грудня.

"Нашому дистриб'ютору сказали, що мер попросив поставити сеанс. І вони меру не відмовили і поставили. Все робиться для того, щоб фільм не побачили", – сказала продюсерка.

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Отримати детальніших коментарів керівництва кінотеатру імені Кобилянської не вдалося – його уже немає на роботі.

"Ми досить давно підняли цю хвилю, три тижні боремося з ними. Нам офіційно не відповідали, слухавку не брали, "морозились", – додала Дядюра.

"Кіборги" вийшли у прокат 7 грудня. За словами продюсерки, для українського прокату випустили 158 копій "Кіборгів".

"Якщо порівнювати, то, наприклад, фентезі "Сторожова застава" – 149 кінотеатрів, кінокомедія "DZIDZIO контрабас"– 154 кінотеатри", – сказала вона.

І додала, що не всі кінотеатри відгукуються випустити в проект складну воєнну драму.
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