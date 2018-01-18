Поважати мову з садочка. МОН радиться, як виховувати громадян

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18 січня 2018

Міністерство освіти України оприлюднило для громадського обговорення Концепцію розвитку громадянської освіти.

МОН радиться, як виховувати громадян. Фото Syda_Productions/Depositphotos

Документ цей розроблений на виконання плану заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабміну у 2017 році.

Концепція, яка виставлена для обговорення до 5 лютого 2018 року, є основою для формування планів розвитку громадянської освіти в України.

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Відповідно до концепції громадянська освіта має впроваджуватися починаючи з дошкільної, продовжуватися у школі, професійній та вищій освіті.

Окремо також у МОН визначають громадянську освіту дорослих, у тому числі післядипломну освіту.

Щоб детальніше зрозуміти, чому хочуть вчити українців у різному віці перегляньте ці пункти:
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