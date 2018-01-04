Війна, політика і релігія. Порошенко порадив свої топ-5 книжок 2017 року

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4 січня 2018

Президент Петро Порошенко склав свій список найкращих книжок 2017 року.

Як написав гарант у своєму Twitter, це новинки, придбані на Книжковому Арсеналі. Вони президенту "особливо запам’ятались".

Список з описом видань Порошенко опублікував у своєму блозі на medium.com.

"Мустафа Джемілєв. Незламний" Севгіль Мусаєвої та Аліма Алієва

 

На думку президента, це не біографія в класичному розумінні:

"Крізь призму життя лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва показано долю кримських татар і боротьбу нації за вільне життя, а також сьогодення і проблеми, з якими стикаються кримські татари після анексії Криму".

"Любомир Гузар. Хочу бути людиною" Катерини Щоткіної

 

"Усе, що нам треба,  –  довести справу до кінця. Закінчити революцію. Зламати хребет радянській системі… Зламати її в корені, по суті  – у системі суспільних відносин, освіти, державній системі, у словах, думках і вчинках. Зробити людську гідність мірою всіх речей.

І тоді революція буде завершена  –  і Революція гідності, і Євромайдан, і Помаранчева Революція, і Революція на граніті. Тому що це стало би торжеством тих цінностей, на яких виростала європейська цивілізація,  –  цінностей християнських, які ставлять на перше місце людину як Образ і Подобу Божу",  наводить Порошенко цитату з книги.

"Війна з Росією" Річард Ширрефф (переклад Лариса Лебеденко, Раїса Ладохіна)

 

За словами гаранта, книга розвіює міф про те, що Захід намагається домовитися з Росією, не враховуючи інтересів України і наочно показує, до чого слід бути готовими у відносинах з Росією.

"Той, хто читає газети або дивиться телевізор, не міг не помітити, що справжня демократія  – страшний ворог для президента Росії", – цитує видання Порошенко.

"Цивілізація. Як Захід став успішним" Ніла Ферґюсона

 

Цю книгу президент називає масштабним історико-економічним дослідженням про те, як Європі вдалось стати центром світової цивілізації.

"Хто засуджує "європоцентризм", так наче той є якимось неприємним упередженням, наражається на проблему: наукова революція була, згідно з будь-яким науковим мірилом, цілковито європоцентричною", – переповідає уривок тексту гарант.

"Шевченко від А до Я" Леоніда Ушкалова

 

Не оминув Порошенко і розповідь про українського класика. У книзі Ушкалюка президенту "дуже імпонує" мистецький погляд на Шевченка передусім як людину, не лише митця.

"Це світлі та життєствердні замальовки про великого українця, сповнені світла, радості, віри й надії. Ця книжка підтверджує, що наша спадщина таїть у собі величезні скарби і варта того, щоб до неї повертатись", – вважає очільник держави.

"Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Євгена Нікіфорова, Лізавети Герман та Ольги Балашової

 

І видання-бонус. Його гарант рекомендує хоча б переглянути. Тут зібрані фото монументальних мозаїк, які стали артефактами радянських часів.

За словами Порошенка, це важливе свідчення епохи, яка відходить у небуття.

Титульне фото: UNN
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