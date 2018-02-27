Мінкульт хоче виділити 500 мільйонів гривень на патріотичні фільми

Міністерство культури розробило рекомендації "стосовно оцінки фільмів патріотичного спрямування".

За ними, окремо створена комісія розподілятиме 500 мільйонів гривень з держбюджету.

Рекомендації винесуть на обговорення колегії міністерства, засідання якої має відбутися 27 лютого о 14:00.

Про зміст цих рекомендацій йдеться у листі, яке розіслали членам колегії, і яке є у розпорядженні LB.ua.

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Під фільмами патріотичного напрямку мають на увазі "різножанрові ігрові та неігрові фільми, телефільми, телесеріали, анімаційні фільм, телевізійні фільми-спектаклі, неігрові фільми (серіали) про сучасне життя країни".

У склад колегії входять міністр Євген Нищук, його заступники, Володимир В'ятрович, Сергій Проскурня, Марія Задорожна, Пилип Іллєнко, Олеся Островська-Люта, Богдан Кожушко та інші.

За словами міністра культури Євгена Нищука, Мінкульт розробить прозорі механізми для тощо, щоб "у всіх гравців кіноіндустрії був доступ до втілення проектів та використання цих засобів на рівних умовах".

На 2018 рік на українське кіно виділили загалом 1 млрд грн – цю суму поділили між Держкіно і Мінкультом.

Міністерству виділили півмільярда за бюджетною програмою 1801180 "Виробництво (створення) і поширення фільмів патріотичного спрямування".

У розпорядженні видання також є заява Асоціації кіноіндустрії України. У ній сказано, що:

Мінкульт немає розробленої структури та механізму з відбору якісних кінопроектів;

У рамках конкурсних відборів при Держкіно діє секція фільмів патріотичного спрямування;

Існує дефіцит коштів, виділених на створення національних фільмів, які виграли пітчинг.

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На думку асоціації, така ситуація загрожує виробництву фільмів, особливо в ко-продукції з іншими країнами, а такий розвиток подій унеможливить популяризацію співпраці з Україною.

Асоціація кіноіндустрії України закликала Мінкульт не вчиняти дій, які можуть нашкодити розвитку одної з найперспективніших вітчизняних галузей.

Титульне фото: reporter.cv.ua