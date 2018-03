"Дюнкерк" чи "Форма води"? Онлайн-трансляція "Оскар-2018"

У Лос-Анжелесі відбувається ювілейна 90-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар".

За звання найкращого фільму року цього року змагаються стрічки "Темні часи", "Дюнкерк", "Геть", "Леді Берд", "Примарна нитка", "Секретне досьє", "Форма води", а також "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі".

Найбільше номінацій має "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо – 13 позицій.

У "Дюнкерк" Крістофера Нолана 8 номінацій (три фільм вже виборов), а фільм "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі" має 7.

Ми ведемо текстову трансляцію події.

Фільм про дівчинку Ліббі, яка не чує – "Тиха дитина" (The silent child) Кріса Овертона і Рейчел Шентон – став найкращим художнім короткометражним фільмом.

Найкращим документальним короткометражним фільмом став "Рай – це затор на 405-му шосе" Френка Стіффала.

За цю нагороду також змагалися "Едіт + Едді", , "Героїн (я)", "Traffic Stop".

У номінації "Найкращий монтаж" переміг "Дюнкерк" (Dunkirk), Лі Сміт.

Це третя нагорода "Дюнкерка" наразі, тож фільм лідирує.

За перемогу тут також змагалися "Малюк на драйві", "Дюнкерк", "Я, Тоня", "Форма води", "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі".

"Оскар" за найкращі візуальні ефекти отримав фільм "Той, хто біжить по лезу 2049" (Blade Runner 2049).

У цій номінації також змагалися "Вартові галактики - 2" (Guardians of the Galaxy Vol. 2), "Конг: Острів Черепа" (Kong: Skull Island), "Зоряні війни: Останні джедаї" (Star Wars: The Last Jedi), "Війна за планету мавп" (War for the Planet of the Apes).

Мультик "Коко", авторами якого є Лі Унріх і Дарла К. Андерсон, став найкращим анімаційним повнометражним фільмом.

Більше 700 млн доларів заробила ця стрічка.

Не дали нагороду "Бебі Босу", "Годувальниці", "Фердинанду" та стрічці

"З любов'ю Вінсент" до роботи над якою, до речі, долучилися й українські художники.

Найкращим анімаційним короткометражним фільмом назвали "Любий баскетбол" (Dear basketball) Глена Кіна та Коба Браянта.

На цю нагороду також претендували Віктор Каір, Габріель Грапперон,"Вечірка в саду" (Garden party), Дейф Маллінс, Дана Мюррей, "Лу" (Lou), Макс Портер, Ру Кувахата,"Негативний простір" (Negative space), Якоб Шу, Ян Лакауер, "Огидні рифми" (Revolting rhymes).

"Оскар" дістався баскетболісту

Найкращою акторкою другого плану в 2018 році стала Еллісон Дженні за роль у стрічці "Я, Тоня" (I, Tonya).

Еллісон Дженні – найкраща акторка другого плану

Вона зіграла маму знаменитої фігуристки Тоні Хардінг.

Не змогли вибороти цю премію Мері Джей Блайдж "Мадбаунд" (Mudbound); Лорі Меткальф, "Леді Бьорд" (Lady Bird); Леслі Менвілл, "Примарна нитка" (Phantom Thread) та Октавія Спенсер, "Форма води" (The Shape of Water).

Золота статуетка за "Найкращу чоловічу роль другого плану" дісталася Сему Роквеллу, "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі " (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Це його перша номінація на "Оскар".

Сем Роквелл – найкращий актор другого плану

За звання також змагалися Віллем Дефо, "Проект" Флорида "(The Florida Project); Вуді Гаррельсон, "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі " (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri); Річард Дженкінс, "Форма води" (The Shape of Water) та Крістофер Пламмер, "Всі гроші світу".

Найкращим фільмом іноземною мовою стала стрічка "Фантастична жінка" (A fantastic woman), Чилі.

Це історія трансгендера Марини, яка сумує за своїм партнером, що раптово помер.

За це звання також змагалися "Образа" (The insult), Ліван, "Нелюбов" (Loveless), Росія, "Тіло і душа" (On body and soul), Угорщина, "Квадрат" (The square), Швеція

"Оскар" за найкращу роботу художника-постановника отримали Пол Дехем, Шейн Віу, Джеф Мелвін, "Форма води" (The Shape of Water).

Цей фільм отримав "Оскар" за найкращу роботу художника-постановника

З ними змагалися Сара Грінвуд, Кейті Спенсер,"Красуня і чудовисько" (Beauty and the Beast), Денніс Гасснер, Александра Кверзола,"Той, хто біжить по лезу 2049" (Blade runner 2049), Сара Грінвуд, Кейті Спенсер ,"Темні часи" (Darkest hour), Натан Кровлі, Гері Феттіс, "Дюнкерк" (Dunkirk).

Перемогу у номінації "Найкращий монтаж звуку" отримали Річард Кінг та Алекс Гібсон, "Дюнкерк" (Dunkirk).

На це звання також претендували "На драйві " (Baby Driver), "Той, що біжить по лезу 2049" (Blade Runner: 2049), "Форма води" (The Shape of Water), "Зоряні війни: Останні джедаї" (Star Wars: The Last Jedi).

Нагороду "Найкраще зведення звуку" також віддали фільму "Дюнкерк" (Dunkirk).

Над зведенням та монтажем працюють різні команди.

Нагороду "Найкращий документальний повноментражний фільм" цього року отримали автори стрічки "Ікар".

Це фільм про допінгову програму в російському спорті. Нагороду присвятили доктору Григорію Родченкову, який раніше був главою російської антидопінгової лабораторії та зараз переховується у США.

"Золото" за найкращий дизайн костюмів отримав Марк Бріджес ("Примарна нитка")

На цю нагороду також претендували "Красуня та Чудовисько" (Жаклін Дюран), "Темні часи" (Жаклін Дюран), "Форма води" (Луїс Секейра) та "Вікторія і Абдул" (Консолата Бойл).

Марк Бріджес, фото: oscars.org

"Оскар" за найкращий грим та зачіску вручили Казухіро Цудзі, Девід Маліновскі і Люсі Сіббік за роботу над фільмом "Темні часи" (Darkest hour).

Цудзі був єдиним, кого актор Гері Олдмен хотів бачити в ролі свого художника з гриму. Йшлося навіть про те, що Олдмен відмовився би зніматися у стрічці, якби Цудзі не прийняв пропозиції.

Також на нагороду претендували Даніел Філліпс і Лу Шеппард ("Вікторія та Абдул") та Ар'єн Тьютен ("Диво").