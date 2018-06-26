Лицарські бої та кінний театр: як пройшов фестиваль "Княжий". ФОТОРЕПОРТАЖ

В привокзальному кафе Володимира-Волинського замовлену їжу видають у віконце із кухні поблизу каси. В кухні гучно грає російська пісня про нерозділене кохання і хороводи.

Фестиваль "Княжий" у Володимиру-Волинському провели вдруге.

З-поміж інших фестивалів його відрізняє програма, в якій є не тільки музичні виступи, а й лицарські бої, показ етно-одягу, ярмарок майстрів, виступ кінного театру, дитяча програма.

Дітей та молоді багато, як і дитячих візочків.

– Такий малий, а диви, як всіх лупцює. Прямо лізе і б'є, б'є, та так завзято, – жінки дивляться на обгороджене місце для лицарських боїв на "Княжому".

Дітлахів убрали в захисні обладунки, дали шоломи й м'які кийки. Діти гамселять один одного поролоновими мечами.

До цього тут були справжні лицарські бої, в яких брали участь підлітки.

У них були металеві обладунки і загострені мечі. Від ударів залишалися сліди на шоломах.

За словами коментатора боїв, такі обладунки можуть важити до 30 кілограмів.

– Кожного тижня хлопці тренуються у таких обладунках для змагань, – каже ведучий.

– Що значить, хлопці? Не тільки вони, – дівчинка вийшла з рингу та стягує сталеві рукавиці.

У кінному театрі жінок більшість, і керує всіма – теж жінка.

Вони їздили на конях та вправно збивали мечем качани капусти.

Дорослі також брали участь у історичному театралізованому показі зброї.

Група запрошених поляків показувала одяг та зброю готів та вест-готів.

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Тут у кожного учасника-дитини своє місто, яке потрібно обороняти – Галич, Перемишль, Терезовля, Луцьк та інші з Волині.

Якщо на твоє місто нападають – треба виходить до центру і зірвати стрічку з поясу супротивника. При цьому треба не дати зірвати таку ж стрічку із себе.

Головними зірками фестивалю у перший день була група Kozak System, у другий – ТНМК.

Kozak System

Kozak System

Втім, публіка майже однаково зустрічала кожен колектив.

В цілому від музики фестивалю склалося приємне враження – рок у суміші із українським фольклором.

Шкода, що колективи на кшталт The Doox чи ДримбаДаДзига відомі лише фестивальному колу.

На фестивалі також діяла заборона алкоголю – охорона вилучала будь-яке спиртне на вході, а за спробу занести "контрабанду" забороняли відвідування фестивалю.

Щоправда, деякі у натовпі перед музичною сценою "Княжого" все ж таки хвалилися, що начебто щось вдалось занести.

Та й ведучі зі сцени жартували, що заборона алкоголю "наших людей не спинить".

Від "Княжого" залишилося приємні спогади та відчуття. Це невеликий, не дуже гучний фестиваль, на якому є місце для всіх – від дітей до їх батьків.