Росіяни вивезли з музеїв Маріуполя оригінал картини Айвазовського та інші цінні експонати

Яна Осадча журналіст
5734
27 квітня 2022

Російські окупанти вивезли з Маріуполя 7 оригінальних витворів мистецтва, які зберігалися у місцевих краєзнавчому та художньому музеях.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зокрема, окупанти заволоділи оригіналами трьох картин Архипа Куїнджі "Червоний закат", "Осінь" та "Ельбрус", оригіналом Івана Айвазовського "Біля берегів Кавказу" та оригіналами Миколи Дубовського "Море" та "Ніч на Балтійському морі".

Серед втрат – також оригінал картини Григорія Калмикова "Архип Куїнджі".

 Маріупольський краєзнавчий музей. Фото: Kamelot/Вікіпедія

Окрім того, з музею вивезли бюст Архипа Куїнджі роботи скульптора Володимира Беклемішева та три унікальні ікони: "Ісус Христос Вседержитель", "Богоматір з немовлям" і "Іоанн Хреститель".

Радник мера говорить, що за попередньою інформацією, вироби мистецтва передала росіянам директорка Маріупольського краєзнавчого музею Наталія Капусникова.

"Вона знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки", – каже він.

Андрющенко також зазначив, що Наталія Капусникова звинуватила полк "Азов" у знищенні музею.

"Вона каже, що 15 березня вона "особисто бачила, як Азов "…" музей". Однак, керівник Департаменту культури міськради Діана Трима саме 15 березня у другій половині дня була в обох музеях перед евакуацією та може засвідчити про абсолютну брехню з боку Капусникової", – стверджує радник міського голови.

Нагадаємо, російські окупанти вивезли з Маріуполя унікальну колекцію медальєрного мистецтва Юхима Харабета.

Вас також може зацікавити: 

Мінкульт зафіксував понад 240 воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини в Україні

Як у музеях Києва захищають експонати від "русского мира". ФОТО

У КМДА розповіли, чому не захистили від "русского мира" Монумент Незалежності на Майдані

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.




 23988
Суспільство

Хотіли розгорнути польову кухню на дровах: працівник ЧАЕС про поведінку росіян та пережитий полон на станції

Наталія Найдюк
 55558
Суспільство

Це священна війна українців, в якій Росія програє з ганьбою – Сергій Бульба, засновник білоруського "Білого легіону"

Ельдар Сарахман
 8647
Суспільство

"На хандру не було часу – ми одразу думали, як діяти". Як війна вплинула на українських полярників

Олександра Лозовик

Головне на сайті


Суспільство

Хотіли розгорнути польову кухню на дровах: працівник ЧАЕС про поведінку росіян та пережитий полон на станції

Наталія Найдюк
Росіяни ймовірно викрали з Херсона 58 дітей-сиріт. Ексдитячий омбудсмен звинувачує Денісову
Як повідомити, що вас депортують в Росію – пояснює РНБО
У Дніпрі 6-річна дівчинка збирає гроші на броніки для ЗСУ, граючи на флейті. ВІДЕО
У світі зареєстрували майже 200 випадків гепатиту невідомого походження у дітей
Як відновити шкільний атестат, втрачений під час війни? Відповідає МОН
Суспільство

Це священна війна українців, в якій Росія програє з ганьбою – Сергій Бульба, засновник білоруського "Білого легіону"

Ельдар Сарахман
Суспільство

"На хандру не було часу – ми одразу думали, як діяти". Як війна вплинула на українських полярників

Олександра Лозовик