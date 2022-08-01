77 українських бібліотек носять імена російських культдіячів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2574
1 серпня 2022

77 бібліотек в Україні носять імена письменників з Росії чи комуністичних діячів. Їхню кількість порахували в "Читомо".

Іменами росіян називали книгозбірні у таких містах:

  • Київ – 20 бібліотек;
  • Харків – 13;
  • Маріуполь – 6;
  • Мелітополь – 3;
  • Одеса – 7;
  • Чернігів – 2;
  • Краматорськ – 7.

Їх називали на честь Маяковського, Чехова, Короленка, Лермонтова, Пушкіна, Некрасова тощо.

 Фото: HayDmitriy / Depositphotos

Поряд з російськими діячами є й бібліотеки, пов’язані з комуністичним минулим України. Наприклад, бібліотека ім. Валі Котика для дітей та міську спеціалізовану молодіжну бібліотеку "Молода гвардія" у столиці.

Водночас 69 бібліотек носять імена українських письменників та культурних діячів. Найчастіше це книгозбірні імені Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Олеся Гончара, Михайла Коцюбинського тощо.

З іноземних діячів в Україні вшанували лише ім'я Адама Міцкевича. Бібліотека, яка названа на його честь, розташована в Києві.

Нагадаємо, в Україні активно перейменовують культурні об'єкти, які носили імена російських діячів. Наприклад, у Києві з назви театру забрали згадку про російську драму, а у Харкові – "дерусифікували" драмтеатр імені Пушкіна.

Читайте також: У Мінкульті відреагували на перейменування Київської консерваторії імені Чайковського




 27216
Суспільство

"Коли після важких боїв вдалося піти в душ, то не могла підняти руки, так вони трусилися". Історія бойової медикині

Ярослав Галас
 24268
Суспільство

Перемога на День Незалежності чи на Новий рік: чому небезпечно "призначати" дату закінчення війни

Яна Осадча
 4578
Суспільство

Квадрокоптери, Android-застосунки, екопроєкти: що винаходять і досліджують юні українські науковці

Лєда Саражина

Головне на сайті


Суспільство

"Коли після важких боїв вдалося піти в душ, то не могла підняти руки, так вони трусилися". Історія бойової медикині

Ярослав Галас
Російський дипломат розтоптав соняхи біля посольства РФ в США, які принесли діти. ФОТО
Петиція про посмертне звання Героя України для Романа Ратушного набрала необхідну кількість голосів
Склав екзамени в окопі і врятував життя побратима: у ЗСУ розповіли про бойового медика "Ларса"
Омбудсмен просить перевірити налаштування, перш ніж відправляти скаргу щодо мови на держсайтах
"Вільна наука": в Україні створили платформу для популяризації наукових відкриттів
Суспільство

Перемога на День Незалежності чи на Новий рік: чому небезпечно "призначати" дату закінчення війни

Яна Осадча
Суспільство

Квадрокоптери, Android-застосунки, екопроєкти: що винаходять і досліджують юні українські науковці

Лєда Саражина