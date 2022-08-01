77 українських бібліотек носять імена російських культдіячів

77 бібліотек в Україні носять імена письменників з Росії чи комуністичних діячів. Їхню кількість порахували в "Читомо".
Іменами росіян називали книгозбірні у таких містах:
- Київ – 20 бібліотек;
- Харків – 13;
- Маріуполь – 6;
- Мелітополь – 3;
- Одеса – 7;
- Чернігів – 2;
- Краматорськ – 7.
Їх називали на честь Маяковського, Чехова, Короленка, Лермонтова, Пушкіна, Некрасова тощо.
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Поряд з російськими діячами є й бібліотеки, пов’язані з комуністичним минулим України. Наприклад, бібліотека ім. Валі Котика для дітей та міську спеціалізовану молодіжну бібліотеку "Молода гвардія" у столиці.
Водночас 69 бібліотек носять імена українських письменників та культурних діячів. Найчастіше це книгозбірні імені Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Олеся Гончара, Михайла Коцюбинського тощо.
З іноземних діячів в Україні вшанували лише ім'я Адама Міцкевича. Бібліотека, яка названа на його честь, розташована в Києві.
Нагадаємо, в Україні активно перейменовують культурні об'єкти, які носили імена російських діячів. Наприклад, у Києві з назви театру забрали згадку про російську драму, а у Харкові – "дерусифікували" драмтеатр імені Пушкіна.
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