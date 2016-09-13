Як працює експериментальна "швидка" у Харкові

13.09.2016

Марія Марковська, для УП.Життя

Бригада "швидкої" повинна за 10 хвилин доїжджати за викликом у місті, і за 20 хвилин – в області.

Це за правилами.

По Харкову автівки швидкої допомоги приїздять на виклик в середньому за 7,5 хвилин, по області – 12,5.

Ці показники – результат оптимізації роботи "Швидкої допомоги" у Харківській області, який проводять уже протягом 8 років.

Це й електронна мапа, за якою диспетчери в онлайн-режимі відслідковують машини "швидкої", що перебувають найближче до потерпілих, і зміна принципів роботи, коли "швидка" не повинна повертатись на підстанцію після виклику, і домовленість з сусідніми областями про надання допомоги в разі ДТП на кордоні областей, і безпосередній зв'язок зі службами "112" та "101".

Тільки за перший рік впровадження оптимізації, у 2009-му автівки "швидкої" проїхали на мільйон кілометрів менше, ніж минулоріч.

Раніше кожен район мав власну диспетчерську "швидкої". Бригада виїжджала на виклик, зважаючи на те, в якому районі викликали допомогу.

Траплялися випадки, коли ДТП ставалися на межі двох адмінодиниць – і тоді за викликом часто можна було почути: "Ми не відповідаємо за цей район, телефонуйте до свого".

Поки диспетчери вирішували, бригаду з якого району відправити, люди залишалися, приміром, в перевернутій автівці…

Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Харкова, у деталях розповів "Українській правді. Життя" як тепер працює тамтешня "швидка".

Так виглядає електронна мапа, за якою диспетчери в онлайн-режимі відслідковують машини "швидкої", що перебувають найближче до потерпілихє. Фото автора

РОЗПОДІЛ НЕ ЗА РАЙОНАМИ

Закон "Про екстрену медичну допомогу" набрав чинності з 1 січня 2013 року. В ньому йдеться про створення єдиної структури екстреної допомоги.

Це полегшило роботу "швидкої допомоги": тепер виклики отримує єдина диспетчерська, яка відправляє найближчий автомобіль, незалежно від того, до якого району той належить.

"Яка різниця потерпілому, з якого району до нього приїде швидка, і в яку лікарню його відвезуть?" – каже Віктор Забашта. – Навіщо ж їхати з однієї частини району або з одного села в інше тільки тому, що ця територія зареєстрована за конкретним районом? Якщо поряд є вільні бригади..."

Більш оперативну роботу швидкої допомоги забезпечує електронна карта, що є в кожного районного диспетчера "швидкої" і директора центру екстреної допомоги.

Система автоматично контролює процес виконання виклику: час виїзду/приїзду на виклик, час перебування на місці виклику, час виїзду/приїзду до лікувального закладу, час перебування в лікувальному закладі, загальний час виконання виклику.

При невиконанні встановлених часових норм бригада отримує автоматичне голосове попередження.

Окрім того, на екрані є спливаючі вікна, де коротко описаний стан людини, для якої викликають швидку.

Автоматично контролюються технологічні відлучення бригади, заправка і ремонт автомобіля, поповнення медикаментів тощо.

Більш оперативну роботу швидкої допомоги забезпечує електронна карта, що є в кожного районного диспетчера "швидкої" і директора центру екстреної допомоги. Фото william87/Depositphotos

На карті зробили умовні позначення.

Квадрати – місця базування, трикутники – виклику, кола – це бригади.

Червоний колір – підстанція перевантажена і потрібна допомога, зелений – все спокійно, є вільні бригади.

Зелені кружечки – це вільні бригади, жовті – бригади, які їдуть на госпіталізацію, червоні – з викликом.

"Ось 7 бригад на 9-ій підстанції, 6 з яких на виїзді", – показує директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. – На щастя, у нас була ця система, коли почалася війна. Траплялось, коли мені треба було зібрати кілька бригад в одному місці, щоб надати екстрену допомогу пораненим. Мені було легко це зробити, тому що я знав, скільки вільних бригад і де вони".

Забашта пояснює, що наразі може контролювати ситуацію. Якщо раніше відповідь "Ми під'їжджаємо" була розтяжним поняттям – то тепер система показує, що машина справді в дорозі. Або навпаки – бригада відлучилась на обід.

Директор може вчасно зробити зауваження.

Ще один плюс – це те, що працівники у бригадах стали більш відповідальними. Вони розуміють, що кожен їхній крок відслідковується.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта

ЛЮДИНА ТЕЛЕФОНУЄ, А "ШВИДКА" ВЖЕ ЇДЕ

На мапі є ще сині трикутники. Це виклики, які на даний момент приймаються за номером "103".

За введеною диспетчером адресою автоматично визначаються координати місця виклику.

Ведеться та поповнюється адресна база, яка вже складає більше ніж 170 тисяч адрес по Харківський області.

В системі є технологія визначення та передачі виклику бригаді ще під час прийому виклику диспетчером. Тобто, ще не закінчилась розмова диспетчера з викликаючим (він тільки озвучив свою адресу) – а бригада вже вирушила. Диспетчер має час розпитати людину про те, що сталось, а інколи й як знайти будинок.

Системою передбачено автоматичний, напівавтоматичний та ручний спосіб визначення бригади для виконання прийнятого виклику.

На мапі є ще сині трикутники. Тобто, ще не закінчилась розмова диспетчера з викликаючим – а бригада вже вирушила. Фото автора

В автоматичному режимі система для виконання виклику пропонує найближчу вільну бригаду відповідного профілю. Якщо диспетчер-евакуатор не відповідає упродовж 5 секунд, система автоматично передає виклик обраній бригаді.

У напівавтоматичному режимі система для виконання виклику пропонує найближчу вільну бригаду відповідного профілю. Диспетчер-евакуатор підтверджує вибір натисканням однієї кнопки.

Ручний спосіб використовується для невизначеного автоматично місця виклику – це 5-7% від загальної кількості викликів, чи відсутності на певній відстані від місця виклику вільної бригади. Диспетчер-евакуатор обирає для реалізації виклику вільну бригаду.

У середньому один диспетчер протягом дня приймає 250-300 викликів, максимум – 400.

Час передачі виклику бригаді у 95% випадків становить від 0 секунд, коли виклик ще записується на "103", до 40 секунд.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уточнює, що норматив передачі виклику бригаді служби "911" в США складає 53 секунди.

Зараз проводяться випробування web-сторінки та мобільного додатку до смартфонів з функціями виклику екстреної допомоги, визначення і передачі координат до диспетчерської "103". Це пришвидшить прийом викликів.

Система також приймає виклики від людей з вадами слуху та мови у вигляді SMS повідомлень.

ВИКЛИК БРИГАДИ ТА ЇЇ ВІЛЬНИЙ ЧАС

Після визначення бригади для виклику система автоматично передає їм потрібні дані.

Повідомлення надходить у вигляді SMS, автоматичного голосового повідомлення на термінал, надрукованого чека в автомобілі та як цифрове повідомлення на смартфон бригади.

Для попередження або припинення хуліганських дій по відношенню до працівників бригад екстреної медичної допомоги, кожна бригада та автомобіль меддопомоги оснащені тривожною кнопкою.

Старший лікар зміни Центральної диспетчерської має зв'язок з оперативним черговим державної служби охорони МВС для виклику бригади екстреного реагування та Державної служби охорони на місце події.

Директор Центру Віктор Забашта пояснює принципи роботи системи за допомогою електронної мапи. Фото автора

Раніше у Харкові бригада поверталася на підстанцію після того, як надавала допомогу людині. Так досі відбувається у всіх областях.

Бувало, бригада їде на підстанцію і проїжджає повз будинок, з якого здійснювався виклик. Вона не знає, що в сусідньому поряд хтось викликав "швидку". Її завдання – повернутися до підстанції. Друга бригада їде їй на зустріч. Вони розминаються. Це неекономно.

Тепер бригада їде на виклик, звільняється і стоїть на тому ж місці. Вона не повертається до відділення. Це забезпечує конкретний район вільними бригадами у разі виклику.

Авто буде стояти рівно стільки, поки з цього чи сусіднього району надійде виклик.

ВИКЛИКИ З ПОЖЕЖНОЇ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО "ШВИДКОЇ"

Екстрена медична допомога інтегрована з пожежною частиною.

Якщо десь трапляється пожежа, на карті з'являється значок багаття червоного кольору. Також система екстреної допомоги з'єднана оптоволокном з диспетчерською МНС. За потреби вони передають виклик до диспетчерської "швидкої допомоги".

"Ми володіємо ситуацією. Тому можемо поставити машину поряд з пожежею, на випадок екстремальної ситуації і появи жертв.

Так само відбувається під час якихось масових дій: футбольний матч, День міста тощо. Кілька машин краще притримати ближче до місця дії", – говорить Віктор Забашта.

ЛЮДЯМ З СУСІДНІХ ОБЛАСТЕЙ ТЕЖ НАДАЮТЬ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

Така ж електронна мапа, як у Харкові, є на Закарпатті й у нині окупованому Луганську. Вони теж доступні Вікторові.

"Багато не обслугованих викликів. Мало бригад. Вже годину й 18 секунд по виклику лікують живіт", – показує Віктор мапу Луганська.

Часто виклики надходять з-за кордону області. Віктор знайшов вихід. Він домовився з керівниками екстреної допомоги сусідніх областей. Якщо трапиться ДТП на кордоні області, а поряд не буде харківської бригади, то сусідня область зможе взяти людей під свою опіку і навпаки.

ЧИТАЙ ТАКОЖ Чиновник МОЗ: Якщо опонентів влаштовує така "Швидка", хай живуть у цьому болоті Минулого року "швидка" не приїхала на 1,7 млн. викликів

Швидка приїжджатиме не пізніше, ніж за 20 хв після виклику - радник міністра

За його словами, була ситуація, коли виклик про ДТП надійшов з Барвінківського району, Харківської області. Він межує з Донецькою областю. Харківська бригада приїхала на виклик.

Виявилося, що ДТП сталося вже в Донецькій області, і зі Слов’янська теж виїхала машина "швидкої". Харківська бригада доїхала до місця транспортної пригоди за 19 хвилин і відвезла людей до лікарні.

І тільки за 40 хвилин приїхала автівка зі Слов’янська.

Свого часу систему електронної мапи швидкої допомоги запозичили і створили проект "Вчасна допомога". На жаль, проект залишився тільки документом. Хоча був розрахований на цілу Україну.

"Щоб впровадити таку систему, треба ініціативну групу або людину в області. І 5 або 6 гривень на одного мешканця. Якщо в області мільйон населення, то 5 мільйонів.

Харківські розробники готові. З висоти нашого досвіду, ми тепер вважаємо, що працювати так, як ми працювали раніше, не тільки неможливо, а просто страшно", – запевняє Віктор Забашта.

Марія Марковська, спеціально для УП.Життя