На лікування важкохворих українців мають витратити на 2 мільярди більше

20.09.2016

Фото vlasno.info

У проект бюджету-2017 закладено 5,9 мільярдів гривень на закупівлю ліків для хворих на ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити, дитячу та дорослу онкологію, гемофілію та іншими захворюваннями.

Це на 2 мільярди гривень більше, ніж в минулому році, йдеться на сайті "Пацієнти України".

Зареєстрований відповідний законопроект, у якому збільшено фінансування для пацієнтів з туберкульозом (на 323 мільйони гривень), ВІЛ (на 484 мільйони), з дитячою (на 205 мільйонів) і дорослою онкологією (на 47 мільйонів гривень).

На лікування гемофілії витратять на 301 мільйон гривень більше, фенілкетонурії – на 39 мільйони, на гепатити піде ще 14 мільйонів гривень, а для хворих на серцево-судинними захворюваннями – на 43 мільйони.

Крім того, додатково профінансовано програму вакцинації (71 мільйон гривень), лікування хворих мукополісахаридозом (218 мільйонів), хворобою Гоше (34 мільйони), ревматоїдним артритом (77 мільйонів), муковісцидозом (на 33 мільйони) і дитячою гемофілією (на 104 мільйони гривень).

У бюджеті 2017 передбачено кошти на закупівлю(ЗПТ).

"Уперше за всю історію нашої організації хворі з гепатитами, онкологією, ВІЛ, туберкульозом та іншими захворюваннями не виходять на вуличні пікети, вимагаючи додаткового бюджетного фінансування на закупівлю ліків. Вперше нам вдалося переконати Мінфін закласти додаткових 2мільярди гривень на ліки шляхом переговорів, – зазначає Ольга Стефанишина, виконавчий директор БФ "Пацієнти України".

Кожна цифра в бюджеті на ліки варта життя маленьких і дорослих пацієнтів. Ми сподіваємося, що Верховна Рада підтримає цей проект бюджету, а Кабмін і надалі буде прислухатися до потреб тяжкохворих українців".

Раніше в проект бюджету на 2017 рік було закладено 3,9 мільярдів гривень, як у попередньому році.

5 вересня благодійні організації "Пацієнти України" та "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" офіційно звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністру фінансів Олександрові Данилюку та в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун з проханням збільшити бюджет на ліки для важкохворих українців.

У проект бюджету-2017 закладено 5,9 мільярдів гривень на закупівлю ліків для хворих на ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити, дитячу та дорослу онкологію, гемофілію та іншими захворюваннями

"Додатково 34 тис ВІЛ-позитивних пацієнтів отримають лікування наступного року. На 25 тис людей більше ми зможемо пролікувати від туберкульозу. Додатково 600 чоловік отримають доступ до сучасних препаратів від гепатиту С. Безпрецедентне досягнення стосується фінансування препаратів замісної терапії. Вперше держава не лише забезпечить лікування вже існуючих 8 881 пацієнтів на програмах ЗПТ але й забезпечить ліками 500 осіб додатково", – пояснив Дмитро Шерембей, голова координаційної ради БО "Всеукраїнська мережа людей, що живуть в ВІЛ/СНІД".

У відповідь на це звернення відбулася зустріч активістів з міністром фінансів Олександром Данилюком і в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун, під час якої активістам пообіцяли знайти додаткове фінансування, щоб забезпечити необхідними ліками тяжкохворих українців.

Ліки і вакцини за бюджет 2017 для міністерства охорони здоров'я будуть закуповувати міжнародні організації. Завдяки цій реформі в 2015 році для України вдалося заощадити 790 мільйонів гривень у порівнянні з 2014 роком.

Прогнозла інфляція на 2017 рік – 8,1%