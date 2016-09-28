Україна посідає перше місце у світі за кількістю смертей від забруднення повітря – ВООЗ

28.09.2016

Фото necu.org.ua

Україна очолює список держав за кількістю смертей від забруднення повітря співвідносно із загальною чисельністю населення.





Alex1917:

Мінекології - відображення народу. Більшість населення не розуміє цієї проблеми і чого коштує її вирішення. Заборони метзаводам у Запоріжжі та Маріуполі коптити небо - власники зупинять їх і робітники самі завиють "нам начхати на повітря, дайте зарплату". Заборони нищити ліс бурштинокопачам і лісорубам - вони підуть палити поліцейські дільниці з криками "ми бідні селяни, нам нічого їсти, а ще ми хочемо айфони і джипи". Особливо зручно і модно в нас чхати на все і на всіх довкола і прикриватись "годуванням дітей".

Alex1917:

"НІХТО нічого не робить" - це можна сприймати просто буквально, і я далеко не про МінЕкології.

Сумніваюсь. Я живу в Торонто, і тут повітря найбруднвше ніж деінде. Через автомобілі. Але уряд робить вигляд що не розуміє цієї проблеми. Тут автомобілі це як недоторканість священні корови.

Найперша по корупціі ,скотскому відношкнню чиновників до населеня ,по злодіях у владі ,судах ,мусорах ,прокурорах і інших сволочах і ще можна продовжувати довго і нудно .

Alex1917 _ 28.09.2016 17:53

А за що отримують зарплати наші Мінекології? Вода у водоймах мабуть найгірша у світі, повітря забруднее, лісів вже майже немає, відходами вже завалена вся країна і ніхто нічого не робить!