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Україна посідає перше місце у світі за кількістю смертей від забруднення повітря – ВООЗ

Версія для друку Коментарі 5
28.09.2016
Фото necu.org.ua
Україна очолює список держав за кількістю смертей від забруднення повітря співвідносно із загальною чисельністю населення.

Згідно з дослідженням ВООЗ, протягом 2012 року в Україні від забруднення повітря пішло з життя 54 507 осіб. Статистика показує 120 померлих на 100 000 населення, йдеться на The Gurdian.

Забруднення повітря в Україні спричинює у 4 рази більше смертей, ніж у 5 "найчистіших країнах" світу (Ісландія, Фінляндія, Ліберія, Канада,Вануату) разом узятих.

У п’ятірку рейтингу за кількістю смертей потрапили Болгарія, Білорусь, Росія, а також Боснія і Герцеговина. 

 

Високу смертність від забруднення повітря у пострадянських країнах науковці пов’язують із залишеною у спадок від СРСР промисловістю

Найбільше забруднення спричинюють автомобілі, вугільна промисловість, спалювання відходів.

Спільно з ВООЗ над дослідженням працювали 16 вчених з 8 міжнародних організацій.

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Вони зібрали дані із понад трьох тисяч місцевостей, завдяки відстежуванню моніторів забруднення, встановлених на землі, моделювання та показники супутників.

Раніше ВООЗ також повідомляла, що 92% жителів Землі дихають забрудненим повітрям

За даними організації, кожна дев'ята смерть у світі пов'язана із забрудненням повітря, в тому числі всередині приміщень. Ця проблема не менш небезпечна, попереджають в ВООЗ, особливо в бідних країнах, де для приготування їжі досі використовують вугілля.

Інформації, оприлюдненої організацією достатньо, щоб "усі дуже занепокоїлися", заявила Марія Нейра, директор Департаменту ВООЗ з громадської охорони здоров'я і довкілля.

"Це надзвичайна ситуація в охороні здоров'я", – підкреслила Нейра.

Експерти організації застерігають, що проблема гостріше стоїть в містах, проте повітря в сільській місцевості брудніше, ніж багато хто думає.


КОМЕНТАРІ - 5
Grig Petr _ 28.09.2016 18:27
Alex1917:
Мінекології - відображення народу. Більшість населення не розуміє цієї проблеми і чого коштує її вирішення. Заборони метзаводам у Запоріжжі та Маріуполі коптити небо - власники зупинять їх і робітники самі завиють "нам начхати на повітря, дайте зарплату". Заборони нищити ліс бурштинокопачам і лісорубам - вони підуть палити поліцейські дільниці з криками "ми бідні селяни, нам нічого їсти, а ще ми хочемо айфони і джипи". Особливо зручно і модно в нас чхати на все і на всіх довкола і прикриватись "годуванням дітей".
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Володимир Тихий _ 28.09.2016 18:16
Alex1917:
"НІХТО нічого не робить" - це можна сприймати просто буквально, і я далеко не про МінЕкології.
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Serge Bajraque _ 28.09.2016 18:05
Сумніваюсь. Я живу в Торонто, і тут повітря найбруднвше ніж деінде. Через автомобілі. Але уряд робить вигляд що не розуміє цієї проблеми. Тут автомобілі це як недоторканість священні корови.
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Евгений Нагирный _ 28.09.2016 18:01
Найперша по корупціі ,скотскому відношкнню чиновників до населеня ,по злодіях у владі ,судах ,мусорах ,прокурорах і інших сволочах і ще можна продовжувати довго і нудно .
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Alex1917 _ 28.09.2016 17:53
А за що отримують зарплати наші Мінекології? Вода у водоймах мабуть найгірша у світі, повітря забруднее, лісів вже майже немає, відходами вже завалена вся країна і ніхто нічого не робить!
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