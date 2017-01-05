МОЗ: ніхто запити кардіохірурга Тодурова не блокував

Відкривати лікарні для підвищення доступності кардіохірургічної допомоги мають обласні державні адміністрації, а не Інститут серця.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на звинувачення керівника Інституту серця Бориса Тодурова, наданій редакції "Української правди. Життя".

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Як відомо, днями Борис Тодуров на своїй сторінці у Facebook заявив, що вже четвертий місяць заступник міністра Олександр Лінчевський "відмовляє нам у відкритті філій в Донецькій і Луганській областях, де населення і військові взагалі залишилися без кардіохірургічної допомоги"

МОЗ пояснює, що "згідно з Концепцією децентралізації в Україні, забезпечення надання високоспеціалізованої медичної допомоги відноситься до основних повноважень органів місцевого самоврядування обласного рівня".

А медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для надання, в тому числі, спеціалізованої і високоспеціалізованої медичної допомоги передбачає її доступність для всіх категорій населення.

ДУ "Інститут серця МОЗ України" - профільна державна установа з питань кардіології, хірургії серця і магістральних судин, рентгенендоваскулярної діагностики та лікування, судинної хірургії та трансплантології.

Тому, пояснює МОЗ, Інститут "може надавати, консультативну, організаційно-методичну допомогу закладам охорони здоров’я з питань кардіології, рентгенендоваскулярної діагностики та лікування, хірургії серця і магістральних судин, судинної хірургії, сприяти підвищенню кваліфікації медичних кадрів".

МОЗ також відповів на звинувачення у "блокуванні" роботи ДУ "Інститут серця МОЗ України".

"Офіційні листи від директора Іституту Б. Тодурова з проханням погодити відкриття філій у Донецькій та Луганській областях надійшли до МОЗ України 05.10.2016 р. та 07.10.2016 р. відповідно, та наступного робочого дня були надані на опрацювання Медичному департаменту", - пояснюють у МОЗ.

"Зазначені листи не містили жодної інформації про обґрунтовані фінансові розрахунки, реальні потреби та про погодження відповідно до законодавства з органами місцевого самоврядування на розміщення підрозділів Інституту у відповідних областях", - додають у відомстві.

МОЗ вказує, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський у жовтні-листопаді здійснив робочі візити у Донецьку та Луганську області.

"До МОЗ України 12.12.2016 надійшло звернення голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони С. Пашинського щодо сприяння у відкритті філій та 13.12.2016 р. надійшов черговий лист від ДУ "Інститут серця МОЗ України". Відповіді на усі звернення щодо зазначеного питання були підписані", - переконують в МОЗ.

Нагадаємо, раніше МОЗ відповів на звинувачення Бориса Тодурова у зриві держзакупівель по програмі серцево-судинних захворювань.

У відомстві пояснили, що зривів немає, закупівлі за державні кошти за напрямком "серцево-судинні захворювання" вперше будуть здійснюватися через міжнародну організацію, а не Міністерством охорони здоров’я.

Станом на 3 січня 2017 року оголошено 5 із 6 тендерів (останній мав бути оголошений у середу, 4 січня).

За напрямком "серцево-судинні захворювання" буде закуплено медичних засобів на 357,2 млн грн.

"З боку МОЗ робиться все можливе аби забезпечити безперебійну роботу високоспеціалізованих закладів з надання кардіо-хірургічної допомоги. І в першу чергу, щоб пацієнти отримували медичні вироби, зокрема стенти, у державних установах, до яких належить і Інститут серця МОЗ України, безкоштовно", – йдеться у повідомленні.

Українська правда. Життя