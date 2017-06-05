Українці у Facebook вимагають від Ради прийняти медреформу

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5 червня 2017

У вівторок, 6 червня, Верховна Рада має проголосувати за включення до порядку денного низки законів, які стосуються впровадження медичної реформи в Україні.

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Користувачі соцмережі Facebook вирішили підтримати впровадження в країні медреформи флешмобом.

Під хештегом #вимагаю_медреформу українці публікують свої стосунки із вітчизняною системою охорони здоров`я.

Здебільшого озвучуються випадки дачі хабарів, невстановлення правдивих діагнозів та лікарського свавілля.

Однак є і пости у яких розповідається про гарних лікарів та низькі зарплатні у галузі.
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