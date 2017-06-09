Громадські організації написали листа Порошенку, щоб відкликати Богомолець

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9 червня 2017

Громадські та пацієнтські організації звернулися до президента Петра Порошенко з проханням відкликати Ольгу Богомолець з посади Голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я

Громадські та пацієнтські організації просять відкликати Ольгу Богомолець з посади Голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я

Про це йдеться у відкритому листі, який підписали представники ГО.

За словами активістів, приводом для цього листа стали дії Ольги Богомолець, які звели нанівець усі зусилля щодо впровадження медичної реформи.

"В той час, коли медична реформа – найбільш нагальна у суспільстві, Богомолець як Голова парламентського комітету відкрито саботує її. Під час голосування законопроектів, Ольга Вадимівна неправдивими тезами ввела в оману депутатів та фактично заблокувала старт медреформи", – зазначає виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Ольга Стефанишина.

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Активісти наполягають, що з такою позицією Голови профільного парламентського комітету реформа медицини не має шансів.

Нагадаємо, 8 червня Рада голосувала за законопроекти, що запускають медичну реформу.

Зокрема, законопроект №6327, який докорінно змінює систему медицини, депутати ухвалили в першому читанні лише з третього разу.

Законопроект №6329, який забезпечує реалізацію медичної реформи, впроваджує керування фінансами, народні обранці відхилили.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що другий законопроект про медреформу, яким мають вноситися зміни до Бюджетного кодексу, буде повторно внесений до Верховної Ради.
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