У МОЗ пояснили, чому лише 3% інтернів склали міжнародний тест USMLE

401
7 липня 2017

Українських студентів у медичних вишах навчають за старими українськими протоколами, а не передбаченими у завданнях міжнародного субтесту USMLE (United States Medical Licensing Exam), який інтерни складали разом із українським тестом "Крок 3".

Лише 3% інтернів склали міжнародний тест USMLE. Фото belchonock/Depositphotos

Про це під час прес-конференції 7 липня розповів заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

"Попередній аналіз показав, що є три основні причини, чому інтерни не відповідали правильно на запитання субтесту. Перша причина – вони масово обирали неправильний варіант відповіді, тому що їх навчають за іншою методикою, не використовуючи міжнародні протоколи лікування", – додала радниця міністра охорони здоров'я Інна Совсун.

"Є блок питань, за якими інтерни продемонтстрували, що вони взагалі не знають цієї теми. Тоді вони випадково вибирали варіанти відповідей, там не було ніякої логіки і схильності до певного варіанту вирішення завдання. І є третя причина – інтерни просто не зорієнтувалися, тому що в американському тесті варіанти відповідей ближчі. Українська частина тесту побудована досить спрощено, там може бути очевидна відповідь", – додала Совсун.

Основний тест "Крок 3. Загальна лікарська підготовка" складається зі 170 завдань національного банку ліцензійного іспиту.

Субтест USMLE містить 30 запитань з надання допомоги при невідкладних станах.

Загалом іспит складали 4906 інтернів, як бюджетної (2970), так і контрактної (1936) форми навчання.

Читай також:

Українські інтерни провалили міжнародний тест лікарської підготовки USMLE
МОЗ: Аби вступити у медичний виш, треба набрати не менше 150 балів на ЗНО
Депутати хочуть скасувати прохідний бал 150 зі ЗНО для медспеціальностей
150 балів на ЗНО для медспеціальностей цього року не застосують – Гриневич
Инициатива "150 баллов"

Запитання з української частини були перемішані із USMLE. Усі завдання були перекладені українською мовою.

Перекладом запитань займався Центр тестування при МОЗ.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, завдання субтесту не містили жодної регіональної специфіки.

За результатами, 4761 інтерн (97%) не набрав прохідний бал у тесті, 145 (3%) учасників склали його.

"Це сумна статистика – лише 3% інтернів є конкурентноздатними, їхня освіта є на міжнародному рівні, вони можуть упоратися із завданнями міжнародного тесту. В середньому українські інтерни правильно відповіли на 37,7% запитань у міжнародному тесті", – додав Лінчевський.

Серед 10% інтернів із найвищими результатами опинилися випускники Львівського медичного університету імені Данила Галицького (70 осіб), Дніпропетровської медичної академії (60), Національного медичного університету імені Богомольця (46), Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика (44), Вінницького національного медичного університету імені М. Пирогова (43).

За спеціальностями найвищі результати показали інтерни, які вивчали анестезіологію та інтенсивну терапію (239 осіб), дитячу хірургію (44), дитячу анестезіологію (45), медицину невідкладних станів (254).

Результати тестування USMLE не включали до власне оцінки інтерна за складений іспит "Крок 3". Субтест проводився для перевірки та аналізу знань випускників українських медичних вишів.

Наталія Вуйтік, УП

powered by lun.ua
 177
КУЛЬТУРА

Джазові експерименти та апельсиновий мед: розмова з Вадимом Неселовським і Тамарою Лукашевою

Марія Кауц
 2490
Суспільство

Жити по-сільському, заробляти по-міському: практичні поради від родини з трьома дітьми

Олена Демченко
 1172
Здоров'я

Початку медреформи немає кінця: що ще потрібно в ній врахувати

Ігор Яковенко

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Джазові експерименти та апельсиновий мед: розмова з Вадимом Неселовським і Тамарою Лукашевою

Марія Кауц
З’ясували! Госпітальні округи: що правда, а що - ні
У МОЗ пояснили, чому лише 3% інтернів склали міжнародний тест USMLE
18 світлин про місця несвободи: все, що ви не хотіли би знати
Китай першим у світі клонував генномодифікованого собаку
Із 12 липня абітурієнти вступатимуть у медичні виші за широким конкурсом – МОЗ
Суспільство

Жити по-сільському, заробляти по-міському: практичні поради від родини з трьома дітьми

Олена Демченко
Здоров'я

Початку медреформи немає кінця: що ще потрібно в ній врахувати

Ігор Яковенко