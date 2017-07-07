У МОЗ пояснили, чому лише 3% інтернів склали міжнародний тест USMLE

Українських студентів у медичних вишах навчають за старими українськими протоколами, а не передбаченими у завданнях міжнародного субтесту USMLE (United States Medical Licensing Exam), який інтерни складали разом із українським тестом "Крок 3".

Лише 3% інтернів склали міжнародний тест USMLE. Фото belchonock/Depositphotos

Про це під час прес-конференції 7 липня розповів заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

"Попередній аналіз показав, що є три основні причини, чому інтерни не відповідали правильно на запитання субтесту. Перша причина – вони масово обирали неправильний варіант відповіді, тому що їх навчають за іншою методикою, не використовуючи міжнародні протоколи лікування", – додала радниця міністра охорони здоров'я Інна Совсун.

"Є блок питань, за якими інтерни продемонтстрували, що вони взагалі не знають цієї теми. Тоді вони випадково вибирали варіанти відповідей, там не було ніякої логіки і схильності до певного варіанту вирішення завдання. І є третя причина – інтерни просто не зорієнтувалися, тому що в американському тесті варіанти відповідей ближчі. Українська частина тесту побудована досить спрощено, там може бути очевидна відповідь", – додала Совсун.

Основний тест "Крок 3. Загальна лікарська підготовка" складається зі 170 завдань національного банку ліцензійного іспиту.

Субтест USMLE містить 30 запитань з надання допомоги при невідкладних станах.

Загалом іспит складали 4906 інтернів, як бюджетної (2970), так і контрактної (1936) форми навчання.

Запитання з української частини були перемішані із USMLE. Усі завдання були перекладені українською мовою.

Перекладом запитань займався Центр тестування при МОЗ.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, завдання субтесту не містили жодної регіональної специфіки.

За результатами, 4761 інтерн (97%) не набрав прохідний бал у тесті, 145 (3%) учасників склали його.

"Це сумна статистика – лише 3% інтернів є конкурентноздатними, їхня освіта є на міжнародному рівні, вони можуть упоратися із завданнями міжнародного тесту. В середньому українські інтерни правильно відповіли на 37,7% запитань у міжнародному тесті", – додав Лінчевський.

Серед 10% інтернів із найвищими результатами опинилися випускники Львівського медичного університету імені Данила Галицького (70 осіб), Дніпропетровської медичної академії (60), Національного медичного університету імені Богомольця (46), Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика (44), Вінницького національного медичного університету імені М. Пирогова (43).

За спеціальностями найвищі результати показали інтерни, які вивчали анестезіологію та інтенсивну терапію (239 осіб), дитячу хірургію (44), дитячу анестезіологію (45), медицину невідкладних станів (254).

Результати тестування USMLE не включали до власне оцінки інтерна за складений іспит "Крок 3". Субтест проводився для перевірки та аналізу знань випускників українських медичних вишів.

Наталія Вуйтік, УП